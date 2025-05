„Sistemul” vrea în 2024 un președinte venit pe filiera franceză sau germană

Cine a urmărit cu atenție ultimele cicluri electorale trebuie să fi văzut că „Sistemul” n-a mai stat pe margine, susținînd unul sau altul dintre cei înscriși în competiție, ci s-a implicat direct în nominalizarea candidaților principali, astfel încît oricare ar fi ieșit cîștigător să fie „omul lor”. Acum, problema se pare că s-a mai schimbat puţin, în sensul că „Sistemul” vrea la Cotroceni chiar un „om al lor”, care însă să vină fie de pe filiera franceză, fie din cea germană, adică să aibă şi un gir extern puternic. Să trecem însă la analiză.

SINTETIZA ALEGERILOR PREZIDENŢIALE ÎNTE 2004-2019

Astfel, în 2004 , principalii candidați au fost Adrian Năstase (PSD) și, inițial, Theodor Stolojan (PNL), acesta din urmă fiind înlocuit pe ultima sută de metri cu Traian Băsescu (PD), cei doi reprezentînd Alianța DA. Toți trei erau „oamenii Sistemului”: Theodor Stolojan, ca fost trezorier al conturilor Securității, Adrian Năstase ca diplomat de carieră, iar Traian Băsescu ca „Petrov” din perioada cînd activa ca reprezentant al României la Anvers. Finala a stat, de altfel, sub semnul întrebării finale adresată de Băsescu lui Năstase: „Ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns pînă la urmă să aleagă între doi foști comuniști?”

În anul 2009 , principalii candidați au fost: același Traian Băsescu (PDL) și Mircea Geoană (PSD). Lui Băsescu-Petrov, devenit între timp adevăratul stăpîn al „Sistemului”, căruia i-a livrat și susținut doi piloni importanți, Florian Coldea (SRI) și Laura Codruța Kovesi (Parchetul general și DNA), i s-a opus Mircea Geoană, diplomat de carieră, fost ambasador în SUA, care era, prin natura meseriei, un om al Sistemului. Și atunci decisiv a fost momentul vizitei lui Geoană la Sorin Ovidiu Vântu, episod livrat pe tavă lui Traian Băsescu de către cineva din Sistem tot pentru întrebarea din finală: „Nici azi-noapte nu v-a plăcut întîlnirea cu domnul Vântu?”

În anul 2014 , lucrurile s-au schimbat radical. Bătălia se anunţa mai întîi între Crin Antonescu (PNL), candidat comun al alianţei PSD-PNL, şi, probabil, Elena Udrea (PMP), din care Antonescu ar fi ieşit cîştigător detaşat. Numai că, din senin sau din motive rămase încă misterioase, Crin Antonescu a rupt alianţa cu PSD pe motiv că un oarecare primar din Sibiu, pe nume Klaus Iohannis, nu a fost acceptat ca vice-premier de către Ponta şi, pe nepusă masă, după demisia lui Antonescu, este adus în fruntea PNL acelaşi Klaus Iohannis şi desemnat candidat la Preşedinţie! O mişcare de care „Sistemul” nu este deloc străin.

În acest fel, în 2014 bătălia finală s-a dat între Victor Ponta (PSD) şi Klaus Iohannis (PNL), adică tot între doi „oameni ai Sistemului”, Ponta fiind cunoscut ca finul şefului SRI, George Maior, iar Iohannis fiind propus de „Sistem” încă din anul 2007, cu girul lui Traian Băsescu (https://www.cotidianul.ro/de-ce-nu-a-candidat-iohannis-in-2009/):

De data aceasta, dezbaterile dintre Iohannis şi Ponta n-au mai fost decisive, rolul cheie avîndu-l chiar serviciile, prin Operaţiunea „Diaspora”, astfel că neamţul Iohannis l-a făcut pulbere pe Ponta în al doilea tur, „recuperînd” de la -10% la +10%, lucru nemaiîntîlnit pe planetă!

În anul 2019 , „Sistemul” a lucrat mult mai direct, în aşa fel încît să-l păstreze pe Klaus Iohannis încă cinci ani la Cotroceni, determinînd-o pe Viorica Dăncilă (PSD) să intre în cursă, deşi toată lumea ştia că nu are nici o şansă (https://www.cotidianul.ro/viorica-dancila-misiune-indeplinita/):

Aşa arată, pe scurt, istoria alegerilor din ultimul deceniu şi jumătate: una plină de mistere, de decizii neaşteptate, de răsturnări ciudate de situaţie, de surprize imposibil de crezut. Să încercăm acum să anticipăm ce se pregăteşte pentru viitoarele alegeri prezidenţiale, cele din 2024, luînd în calcul semnele care devoalează un plan destul de vizibil, mai ales după ultimele alegeri locale.

NI SE PREGĂTEŞE CEVA! NU ŞTIM CLAR CE ANUME, DAR PUTEM SĂ INTUIM

Cine vrea ca în anul 2024 să nu fie surprins pe de-a-ntregul, ar face bine să nu fugă după fenta Sistemului, ci să judece cu luciditate mişcările din ultima vreme. Vom observa astfel că, de ceva timp, sînt vizibile cîteva scenarii, potrivit cărora sînt promovate în spaţiul public cîteva personaje care au legătură mai degrabă cu structuri din afara ţării.

Putem chiar să le grupăm pe baza unor argumente indubitabile:

– Filiera germană : Siegfried Mureşan (39 de ani) şi Dominic Fritz (37 de ani)

– Filiera franceză : Clotilde Armand (47 de ani), Sebastian Burduja (35 de ani), Nicuşor Dan (51 de ani). O ramură importantă a acestei filiere este „organizaţia internaţională ELSA”, extrem de vizibilă pentru „Filiera franceză”, în care Dan Barna are un rol-cheie.

Fireşte, oricine ar putea să ne bănuiască de exagerare, argumentînd că şi în viitor principalele partide, PSD şi PNL, vor livra candidaţi pentru Cotroceni dintre membrii lor de vază, cunoscuţi prin activitatea din interiorul formaţiunilor. Dar, oare aşa să fie? Dacă privim spre sondaje, vedem că după arestarea lui Liviu Dragnea PSD a scăzut constant, iar PNL a atins acel maxim anul trecut, la europarlamentare, stabilizîndu-se acum la nivelul PSD.

Nu cumva promovarea numelor de mai sus ar avea ceva noimă într-un plan cu bătaie pînă în 2024, astfel încît aşa-zisa „dreaptă” să cîştige funcţia de Preşedinte cu ajutorul Sistemului, chiar din postura de „om al Sistemului”? Ia, să vedem!

– SIEGFRIED MUREŞAN . L-am trecut în „Filiera germană” pentru că întreaga sa biografie îl arată ca o construcţie a acesteia. Imediat după terminarea facultăţii, Siegfried Mureşan a primit o bursă din partea Parlamentului… Germaniei (!), iar după stagiu a fost numit consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Germaniei, Gunther Krichbaum! După doi ani, s-a şi mutat la Bruxelles, lucrînd la Parlamentul European. În 2014, Băsescu primeşte ordin să-l ia sub aripa lui, astfel că Siegfried s-a înscris în PMP direct ca preşedinte al organizaţiei de tineret şi a fost trecut pe liste la europarlamentare! Şi, culmea ascensiunii!, în 2015 președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, anunță că Siegfried Mureșan a fost desemnat purtătorul de cuvânt politic al PPE! Dar, cum PMP era prea mic pentru un astfel de geniu necunoscut, în 2018 trece la PNL! Cu alte cuvinte, dacă „Filiera germană” îl va ruga pe neamţul Iohannis să-l susţină drept candidat la Preşedinţia României, staţi liniştiţi că aşa va fi!

– DOMINIC FRITZ . În cazul acestuia, apartenenţa la „Filiera germană” nu mai trebuie să fie dovedită, căci Dominic Fritz este chiar cetăţean german, fără a avea şi cetăţenie română. Mai ales după ce a cîştigat în mod surprinzător funcţia de Primar al municipiului Timişoara, n-avem nici o îndoială că planul filierei cu Dominic Fritz este mult mai mare, poate chiar şi pentru funcţia de Preşedinte al României din partea USR, care este şi partidul Sistemului. Un succes la Primăria Timişoara l-ar putea propulsa spre o astfel de carieră.

– CLOTILDE ARMAND . Fiind cetăţean francez, nici în cazul său nu mai trebuie demonstrată venirea sa în viaţa politică românească dinspre „Filiera franceză”. Rolul său, aşa cum vom dezvolta într-un alt articol, este unul de „curea de transmisie” între USR şi PLUS, ultimul înfiinţat de omul francezilor, Dacian Cioloş, căsătorit chiar cu o franţuzoaică! În oglindă, Clotilde Armand este căsătorită cu cetăţeanul român Sergiu Moroianu, care este fratele lui Andrei Moroianu, fost preşedinte ELSA (deşi n-a fost student la drept), căsătorit şi stabilit în Franţa, de unde, împreună cu soţia lui, prietenă bună cu Clotilde, îl susţinea pe Nicuşor Dan, despre care spune că-l cunoaşte de peste 30 de ani! O spun chiar ei pe YouTube (https://www.facebook.com/watch/?v=1089276814481706). Şi în cazul ei, un succes ca primar la Sectorul 1 din Capitală ar fi un bun vehicul pentru ascensiunea spre Cotroceni.

– SEBASTIAN BURDUJA . Este unul dintre cei mai mari artizani ai falsului! Deşi este fiul lui Marinel Burduja, unul dintre directorii care au devalizat BANCOREX-ul prin acordarea unor credite neperformante ofiţerilor SRI, Sebastian Burduja nu aminteşte de tatăl său decît printr-un mare fals: „După numai câteva luni de la naștere, fără să vreau i-am „alungat” pe părinți din București, un oraș care devenise extrem de neprietenos pentru doi oameni tineri, cu doi copii si fără relații în partid. Erau anii cei mai crunți ai regimului comunist și muream de foame. Ne-am mutat la Piatra Neamț”. Dar Sebastian Burduja s-a născut în 1985, iar de pe Wikipedia aflăm că tatăl său „a lucrat ca economist în cadrul CONFEX [unitatea din structura Securităţii, care exporta produse de confecții, prin Ministerul Comerțului Exterior, n.n.] și apoi, până în 1985, în cadrul Institutului Național de Aeronautică. Și-a început cariera bancară în 1986, ca Inspector al Băncii de Investiții”. Măi, să fie, aşa murea de foame Sebastian? Şi nu avea tăticu’ relaţii la partid? Ţţţţţţ!

Acum, Marinel Burduja s-a stabilit în… Franţa, după ce, din postura de director al BANCOREX, al băncii austriece Credit Anstalt AM România, al băncii olandeze ABN AMRO România, al Raiffeisen Bank România, al Leumi Bank România şi al Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI), a adunat suficienţi bani pentru a-şi trimite fiul la studii în SUA! Dar ce face Sebastian, fiul nerecunoscător? Îşi cosmetizează biografia ca şi cînd tatăl său ar fi fost muncitor la Semănătoarea, iar el, săracul, ar pus burta pe carte să ajungă om mare fără pic de sprijin de la îl bătrîn! Ce vorbeşti, Sebi?

Momentul care-l defineşte cel mai bine pe Sebastian Burduja s-a petrecut însă în august 2018, cînd şi-a demonstrat loialitatea faţă de „cauză”. Cu cîteva zile înaintea celebrului miting din 10 august, fetiţa sa de trei ani s-a înecat în piscina din Paris a tatălui lui Sebastian şi a fost înmormîntată în ziua de 4 august. În ciuda acestei drame uriaşe, peste numai 6 zile, Sebastian Burdja se afla în Piaţa Victoriei, alături de protestatari, zîmbind ca şi cum nu i s-ar fi întîmplat nimic:

O mai mare dovadă că este dispus să sacrifice orice pentru cauza Sistemului în care a activat cu mari beneficii personale tatăl său, dar cu uriaşe pierderi pentru poporul român, nici că poate exista! Pentru asta, Sebastian Burduja a devenit acum vicepreşedinte PNL, fiind o „bună” propunere a Sistemului în orice funcţie.

– NICUŞOR DAN . După ce a terminat facultatea de matematică în Bucureşti, Nicuşor Dan a plecat la Paris, unde şi-a dat doctoratul, dar s-a întors după şase ani spunând că „nu s-a putut adapta la cultura franceză și că dorea să ajute la schimbarea României”, aşa cum avea să-i declare într-un interviu Sandrei Pralong, omul lui George Soros în România. Să vii din Paris, adică din centrul cultural al lumii, pentru binele dîmboviţenilor… cum să nu-l crezi? „Naşii” săi politici spun însă acum, cînd a cîştigat Primăria Capitalei, că l-au pregătit zece ani pentru acest succes, deci s-a investit mult în el, din moment ce dezvăluirile colosale despre afacerile lui cu interlopii nu l-au afectat. La prima lui candidatură, prietenii săi din Paris, cumnatul Clotildei Armand, adică fratele soţului său şi soţia acestuia (https://www.facebook.com/watch/?v=1089276814481706), deja îi transmiteau susţinerea „Filierei franceze” pentru postul pe care l-a dobîndit acum, post care poate fi o uriaşă trambulină pentru Cotroceni dacă Sistemul va constata că varianta poate fi cîştigătoare!

Asta se pare că intenţionează „Sistemul” să propună pentru anul 2024, la terminarea celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis, cînd va dori să-şi impună un nou „om de casă” care să-i asigure Puterea. De aceea, Sistemul s-a străduit din răsputeri să impună o majoritate: dacă nu s-a putut cu PNL, care şi-a consumat maximul de ascensiune anul trecut, măcar prin această formulă în trei, PNL-USR-PLUS să poată avea în fruntea statului un „om de paie”, adică „un om de-al lor”.

În opinia noastră, în următorii patru ani, vom asista la promovarea deşănţată, prin „Divizia presă din SRI”, a acestor personaje şi a altora care ar putea să apară curînd, astfel încît adversarul de la PSD (cine o fi el) sau de la altă formaţiune politică să nu aibă nici o şansă.

Nu daţi cu pietre! Aşa am fost toţi surprinşi în 2004 cu candidatura lui Traian Băsescu, aşa am fost surprinşi cu votul din străinătate care a dus la realegerea lui Băsescu în 2009, aşa am fost surprinşi în 2014 cu înlocuirea lui Crin Antonescu cu Klaus Iohannis şi tot aşa am fost surprinşi în 2019 cu apariţia Vioricăi Dăncilă pentru ca Iohannis să fie reales.

Aşa că n-ar fi rău să gîndim şi noi de pe acum care ar fi planul Sistemului pentru 2024, astfel încît să fim mai puţin surprinşi, căci Sistemul gîndeşte mereu variante, în timp ce noi, cetăţenii, lăsăm impresia că ne mulţumim să alegem între ceea ce ni se dă!