Sondaj IRES: Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40%, urmat de PSD 21%, PNL 17% şi USR 10%

Un nou sondaj realizat de IRES arată schimbări importante în opțiunile electorale ale românilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 40% din voturi, consolidându-și poziția de principală forță politică din România. La distanță considerabilă se află Partidul Social Democrat (PSD), cotat cu 21%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), cu 17%, și Uniunea Salvați România (USR), care ar obține 10% din intențiile de vot.
Rezultatele cercetării sociologice indică un avans semnificativ pentru AUR în comparație cu celelalte formațiuni politice, diferența față de PSD fiind de 19 puncte procentuale. La întrebarea ”Consideraţi că Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continuare, premierul României?” 66% dintre aprticipanţi au răspuns nu, în timp ce 32% au răspuns da şi 2% nu au ştiut să răspundă. Participanţii au fost întrebaţi şi cine gestionează mai bine situaţia actuală, iar 41% l-au indicat pe Sorin Grindeanu, în timp ce 38% l-au ales pe Ilie Bolojan.
Potrivit studiului, percepția românilor asupra responsabilității pentru contextul actual este una critică la adresa întregii clase politice. Nu mai puțin de 36% dintre respondenți consideră că toate partidele aflate pe scena politică poartă vina pentru situația actuală a României. Acest rezultat reflectă nivelul ridicat de neîncredere în formațiunile politice și dorința unei părți importante a electoratului pentru schimbări semnificative în modul de guvernare.
În același timp, sondajul relevă că o parte dintre respondenți atribuie responsabilitatea principală actualei coaliții de guvernare, în timp ce alții indică drept cauze ale problemelor economice și sociale deciziile adoptate în ultimii ani de mai multe guverne succesive. Rezultatele sugerează că electoratul sancționează, în mare măsură, întreaga clasă politică și nu doar un singur partid. 37% dintre români cred cp algerile anticipate ar reprezenta o soluție pentru criza politică.
66% dintre respondenți consideră cp Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continurea, premierul României
47% dintre respondenţi conderă că situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit considerabil, iar 28% că s-a înrâutăţit puţin. 25% dintre respondenţi cred că relansarea economiei ar trebui să fie prioritatea viitorului Guvern, urmată de creşterea salariilor şi pensiilor (21%), combaterea corupţiei (16%), reducerea taxelor şi impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă şi stabilitatea politică, fiecare cu câte 11%.
Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.
15 comentarii
Cică 860 de pensii fictive, adicătelea in fals! 50.000 lei șpagă pentru pensie falsa! O țară de hoți! Nu mai zic că avem 1 milion de handicapați, adicătelea cărora nu le place munca! Trăiască doctorita Boala! Succesuri stat român! Na , stat mafiot! Na, stat eșuat!
„66% dintre respondenți consideră cp [sic!] Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continurea [sic!], premierul României [sic!]”. Fa, esti editata sau doar mincinoasa? Vezi ca te da de gol chiar imaginea; scoate-o si dup-aia poti minti in voie. Dar o gasim oricum in alta parte.
Anticipate? Da! Cam peste un an. Aur -se apropie de 50 , PSD sub 10, PNL undeva la 25, UDMR stabil, ușor cam 8-10 iar de la sosoaca in jos, istorie.
Răbdare dragilor , răbdare
Te umfla rasul. Pa ra zi tii pe s e d e apeleaza la tot felul de metode prin care sa induca ideea ca nu este bine pentru PNL si USR sa se faca alegeri anticipate. Acest sondaj este facut de IRES al carui patron este cine altul decat pe s e d i stul bolsevico securist Vasile Dancu si vicepresedinte de partid. E buna rau.
Pnl- Usr au o largă susținere populara in randul tuturor categoriilor sociale: muncitori, agricultori, antreprenori, medici, cadre didactice, funcționărime publică, etc. Iar Bolojan ar fi votat în unanimitate de tot ce mișcă.
In general la alegri participa in jur de 50 % din votanti, adica aprox. 9 mil. 3,5mil AUR, 3,5 mil PNL si USR, 5 sute de mii UDMR, 1,5 mil pe s e d si alte partide. De retinut, cu cat participarea este mai mare cu atat procentulpe s e deu este mai mic. Inca o observatie. Pe s e de fugede anticipate pentru ca din principal partid parlamentar ajunge partid bala ma. Furtuna din campia Panoniei va ajunge si in Romania.
Romania trebuie să scape urgent de „păduchii” politici de la guvernare, USR și UDMR !.
pnl + usr = love
Uau , au majoritate absoluta in parlament, ce veste extraordinara!
„25% dintre respondenţi cred că relansarea economiei ar trebui să fie prioritatea viitorului Guvern, urmată de creşterea salariilor şi pensiilor (21%), combaterea corupţiei (16%), reducerea taxelor şi impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă şi stabilitatea politică, fiecare cu câte 11%.”
Totusi ptr conducatorii romani nu asta e prima prioritate ci finantarea inarmarii, a Ucrainei, Moldovei. Iar astea sunt afaceri falimentare. Banii investiti in astea nu produc plusvalore/bani ci doar IAU bani de la romani.
De nivelul de trai ce sa zici? Pensiile nu s-au mai indexat de 2 ani. Au indexat in schimb preturile si inflatia.
Indexarea salariilor si pensiilor produce inflatie, asa s-a ajuns aici. Reducerea preturilor se poate face numai prin reducerea „consumului”, adica sa aruncati mai putina mancare. Sa stea la ei in frigidere, nu la voi, asa reduceti si consumul de energie electrica !
Ca în toate sondajele IRES trebuie să scazi 10-15 procente la unele partide. Până și unii pesedisti recunosc că partidul se duce spre 10%.
sondaj IRES =zero credibilitate,foarte apropiata de credibilitatea patronului IBuble,care e tot zero
Ala e cu CURS (apa de ploaie)… Aici e Dancu care va fi biciuit de Olguta care e sigura ca cei 40% sunt al psd-ului! Il da afara din partid pe Dancu…
URGENT!…..ALEGERI ANTICIPATE in toamna ,pentru un Guvern de „Reconciliere Națională” cu AUR+PSD+PNL, dar afara cu USR și UDMR !.
Fără psd pnl usr. Doar AUR. Hai să vedem ce îi duce mintea. Tot se bat cu pumnii în piept. Hai să îi vedem la treabă.