Sondaj IRES: Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40%, urmat de PSD 21%, PNL 17% şi USR 10%

Un nou sondaj realizat de IRES arată schimbări importante în opțiunile electorale ale românilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 40% din voturi, consolidându-și poziția de principală forță politică din România. La distanță considerabilă se află Partidul Social Democrat (PSD), cotat cu 21%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), cu 17%, și Uniunea Salvați România (USR), care ar obține 10% din intențiile de vot.

Rezultatele cercetării sociologice indică un avans semnificativ pentru AUR în comparație cu celelalte formațiuni politice, diferența față de PSD fiind de 19 puncte procentuale. La întrebarea ”Consideraţi că Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continuare, premierul României?” 66% dintre aprticipanţi au răspuns nu, în timp ce 32% au răspuns da şi 2% nu au ştiut să răspundă. Participanţii au fost întrebaţi şi cine gestionează mai bine situaţia actuală, iar 41% l-au indicat pe Sorin Grindeanu, în timp ce 38% l-au ales pe Ilie Bolojan.

Potrivit studiului, percepția românilor asupra responsabilității pentru contextul actual este una critică la adresa întregii clase politice. Nu mai puțin de 36% dintre respondenți consideră că toate partidele aflate pe scena politică poartă vina pentru situația actuală a României. Acest rezultat reflectă nivelul ridicat de neîncredere în formațiunile politice și dorința unei părți importante a electoratului pentru schimbări semnificative în modul de guvernare.

În același timp, sondajul relevă că o parte dintre respondenți atribuie responsabilitatea principală actualei coaliții de guvernare, în timp ce alții indică drept cauze ale problemelor economice și sociale deciziile adoptate în ultimii ani de mai multe guverne succesive. Rezultatele sugerează că electoratul sancționează, în mare măsură, întreaga clasă politică și nu doar un singur partid. 37% dintre români cred cp algerile anticipate ar reprezenta o soluție pentru criza politică.

66% dintre respondenți consideră cp Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continurea, premierul României

47% dintre respondenţi conderă că situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit considerabil, iar 28% că s-a înrâutăţit puţin. 25% dintre respondenţi cred că relansarea economiei ar trebui să fie prioritatea viitorului Guvern, urmată de creşterea salariilor şi pensiilor (21%), combaterea corupţiei (16%), reducerea taxelor şi impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă şi stabilitatea politică, fiecare cu câte 11%.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.