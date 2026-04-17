SONDAJ O nouă scădere pentru AUR. Simion rămâne însă peste Nicușor Dan

Barometrul Poll-Int prezintă șase partide care ar trece pragul parlamentar dacă alegerile ar fi duminica viitoare. Cele patru partide din Coaliție însumează aproximativ 48% dintre opțiunile de vot, în timp ce alte două partide din opoziție care trec pragul adună aproape 42%.

Clasamentul prezentat de barometru:

AUR – 35,8% PSD – 17,2% PNL – 14,2% USR – 11,2% SOS România – 6% UDMR – 5,5%

POT, formațiunea Anamariei Gavrilă, scade sub prag conform sondajului, la doar 3,3%.

AUR înregistrează o nouă scădere comparativ cu ultimele sondaje. Și în ultimul barometru INSCOP, AUR înregistra doar 37% dintre voturi, o scădere de 4% de la vârful atins în sondaje.

Simion, Nicușor și Bolojan sunt preferații românilor

Când vine vorba de politicieni, niciunul nu se bucură de un nivel prea înalt de popularitate. Cei mai populari trei politicieni, însă, sunt și cei cu cea mai mare notorietate: președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul opoziției George Simion. Deși are un grad important de notorietate, șeful PSD Sorin Grindeanu nu se aproprie de popularitatea celorlalți trei lideri. De altfel, la nivel de încredere, Grindeanu este bătut de o membră a partidului pe care îl conduce.

Clasamentul politicienilor în care românii au încredere (în paranteză nivelul de notorietate):

George Simion: 31,3% (96,3%)

Nicușor Dan: 24,2% (96,6%)

Ilie Bolojan: 21,8% (95,5%)

Anca Alexandrescu: 20% (81,9%)

Olguța Vasilescu: 16% (84,4%)

Diana Buzoianu: 15,6% (76,3%)

Sorin Grindeanu: 13,9% (88,9%)

Dominic Fritz: 13,4% (78,3%)

Ciprian Ciucu: 12,8% (77,8%)

Cătălin Predoiu: 10% (78,9%)

Prezența la vot

Doar 48% dintre respondenți au spus că ar merge sigur să voteze la un scrutin parlamentar. Încă 12% dau șanse foarte mari însă de a se prezenta.

În schimb, 17,5% dintre români spun cert că nu se vor prezenta la urne.

Sondajul a măsurat și marile probleme pe care le văd românii în societate. Clasamentul este condus de corupție (21,9%), taxele și impozitele mari (18,2%) și reformarea statului (11,1%).

Metodologie

Sondaj cu interviuri administrate în panel online (CAWI). 1187 de interviuri cu populație 18+, reprezentativă pentru România, durata: 1-10 Aprilie 2026. Metodologie: Panel online, opt-in, cu ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educație, mediu de rezidență, regiune, utilizare internet, vot anterior – conform datelor oficiale INS și AEP. Eroare statistică la nivel național: 2,8%. Întrebările și indicatorii de risc socio-politic din acest raport aparțin ARP, sunt pentru informare publică, nu sunt comandați de un client sau partener.