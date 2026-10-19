Sorin Costreie, nominalizat pentru postul de ministru al Educației în Guvernul Luca Niculescu, este de părere că soluția la situația provocată luni de un elev care și-a înjunghiat o profesoară este ca „școala să devină relevantă”, adică „să-i educăm pe copiii noștri cu privire la grija față de celălalt”.

„Am fost mirat că nimeni din comisie nu m-a întrebat de acest lucru. Am și spus, educația trebuie să devină relevantă. Am sunat azi acolo, am vorbit și cu doamna director, cu inspectorul general și cu primarul. Profesoara de matematică [atacată] a suferit o intervenție chirurgicală, se pare că plămânul este afectat și elevul care a sărit să o apere”, spune Costreie.

Școala trebuie să devină relevantă

„Ei sunt ok. Ce nu este ok este această situație de radicalizare. Noi am avut acolo un elev de clasa a șaptea (…) care intrase în clasă ca să-l urmărească pe «indian», un coleg rom din clasa a șasea pe care bănuiesc că voia să-l hăcuiască cum a făcut cu doamna profesoară”, a spus Costreie.

„Situația este îngrozitoare și cred că școala trebuie să devină relevantă iar asta înseamnă să-i educăm pe copiii noștri cu privire la grija față de celălalt. Școala noastră nu este concepută acum să conlucrăm și să facem lucruri împreună”, spune Costreie.

Ghid pentru elevi și profesori

Ca viitor ministru al Educației, el a spus că va elabora un ghid pentru profesori și elevi aflați în astfel de situații.

„Deja am vorbit cu colegul meu de la preuniversitar și vom vrea să venim cât de repede se poate, dar ideea nu e să ne grăbim, ci să facem lucrurile bine cu statutul elevului și cu statutul profesorului în care să fie prinse astfel de situații”, a spus Costreie.

El a spus însă, că ar opta pentru prevenție, pentru că „uneori e prea târziu”.

„Slavă Domnului că-i avem pe cei doi în viață, dar putea să fie mult mai rău”, a completat el.

Costreie a spus că va cere date inclusiv de la SRI, pentru că „vorbim de radicalizare”, tocmai pentru că minorul agresor a postat înainte un clip pe TikTok și erau semne dinainte că va escalada.

„Trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat niște măsuri”, a spus viitorul ministru al Educației.

Un elev din Bistrița și-a înjunghiat profesoara

Un elev de gimnaziu a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev, luni dimineață, într-o școală din municipiul Bistrița.

Polițiștii l-au imobilizat rapid pe agresor și l-au preluat în custodie.

Agresorul, mascat cu o cagulă și o cască de motociclist, căuta un copil de clasa a VI-a din motive presupus religioase sau rasiale.

Polițiștii l-au imobilizat rapid pe atacator, iar cazul a fost preluat de DIICOT sub suspiciunea de radicalizare.

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