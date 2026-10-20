Sorin Grindeanu: După aproape șase luni de zile, am pus capăt crizei politice. PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți după-amiază, într-o conferință de presă susținută la Parlament, că „după aproape șase luni de zile” a pus capăt crizei politice. „România un Guvern cu puteri depline condus de domnul Luca Niculescu”, a spus șeful PSD.

„Este începutul unui drum care nu este ușor. PNL și USR ne-au lăsat gropi bugetare uriașe. De aceea- primul pas este ca românii să știe adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor și a economiei”, a spus Sorin Grindeanu.

„Știm că așteptările după un an și jumătate de austeritate cruntă sunt uriașe. Dar trebuie să știm exact pe ce ne bazăm. Este simplu să te la lauzi cu un deficit mic când tu nu ți-ai plătit facturile și când nu ai asigurat cheltuielile esențiale de funcționare ale statului până la sfârșitul anului”, a spus Grindeanu sugerând astfel costul reducerii deficitului.

El a spus că PSD a cerut „prezentarea unei situații complete a finanțelor publice la finalul mandatului lui Ilie Bolojan”.

Prioritățile PSD

El a anunțat care vor fi următorii pași pe care-i va face guvernul format majoritar din miniștri PSD.

„Al doilea pas este rectificarea bugetară. Seviciile esențiale trebuie asigurate. Apoi să pregătim un buget realist pentru 2027. Un buget care spă respecte angajamentele asumate de România, dar în același timp, să înceapă să corecteze o parte dintre nedreptățile făcute românilor. Și vom începe cu pensionarii, mamele și veteranii”, a anunțat Grindeanu.

„Dar, pentru că am vorbit de un buget realist, este esențial să relansăm economia. Pentru a crea spațiul fiscal pentru toate categoriile vulnerabile. Trebuie să producem mai mult, trebuie să colectăm mai mult și să reducem cheltuielile – dar nu contabil, ci prin eficientizarea cu adevărat a activității statului”, a promis șeful PSD.

El a invocat tăierile „iraționale” pe care le-a făcut guvernul Bolojan și a spus că miniștrii săi „vor munci din prima zi pentru a schimba direcția țării”. În caz contrar, a sugerat șeful PSD, aceștia vor fi remaniați.

„Suntem conștienți că după un an de tăieri iraționale, lumea nu mai are răbdare. De aceea, toți miniștrii vor munci din prima zi pentru a schimba direcția țării. Nu există perioadă de grație. Nu există nicio lună de miere. Există doar multe probleme lăsate în urmă de Ilie Bolojan care trebuie rezolvate urgent. Iar cine nu ține pasul, va pleca acasă.”

El a spus că situația financiară a țării va fi prezentată la aceeași dată de referință cu execuția bugetară și va include valoarea facturilor restante, vechimea acestora, instituțiile responsabile și calendarul achitării. „Trebuie explicat și modul în care aceste obligații sunt reflectate în deficitul calculat după metodologia europeană, pentru a evita omiterea sau dubla contabilizare a cheltuielilor”, a mai spus Grindeanu.

Evaluarea corectă a SAFE

În cazul programului SAFE, Grindeanu spune că Guvernul va solicita evidențierea distinctă a împrumuturilor încasate, a avansurilor și plăților efectuate, a obligațiilor scadente și a eventualelor restanțe către furnizori, inclusiv Rheinmetall, precum și a echipamentelor efectiv livrate. „Numai aceste informații permit evaluarea corectă a impactului bugetar și a calendarului plăților”, spune președintele PSD.

El a făcut referire și la „afirmațiile populiste ale lui Ilie Bolojan privind trecerea la un model economic bazat pe investiții”, care ar fi contrazise de rezultatele atragerii capitalului privat.

Potrivit datelor BNR, spune Grindeanu, investițiile străine directe nete au scăzut de la 5,657 miliarde de euro în ianuarie–august 2025 la 2,122 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2026, un recul de aproximativ 62,5%.

„Ilie Bolojan trebuie să explice această prăbușire și de ce nu a luat măsuri prin care putea să sprijine predictibilitatea fiscală, competitivitatea și încrederea investitorilor”, spune liderul PSD.

El susține că „reducerea consumului populației nu demonstrează consolidarea capacității de producție. Ci sărăcirea românilor”.

În primele opt luni din 2026, deficitul de cont curent a crescut de la 18,983 la 19,925 miliarde de euro, iar deficitul balanței bunurilor s-a adâncit cu 818 milioane de euro, susține liderul PSD.

„Persistența acestor dezechilibre impune măsuri concrete pentru producția internă, productivitate și exporturi”, a adăugat el.

Evaluarea „dezastrului economic lăsat de Ilie Bolojan”

„O evaluare serioasă a dezastrului economic lăsat de Ilie Bolojan trebuie să includă și situația locurilor de muncă”, mai spune Grindeanu.

El invocă datele Eurostat care indică o rată a șomajului în rândul tinerilor de 30,8% în trimestrul al doilea din 2026. Indicatorul privește tinerii de 15–24 de ani care participă la piața muncii.

Ca fapt pozitiv, el a menționat „menținerea ratingurilor BBB− la Fitch și S&P, respectiv Baa3 la Moody’s”, despre care a spus însă că este „rezultatul efortului ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare”, care va face parte și din actualul guvern.

„Perspectivele negative arată însă că vulnerabilitățile persistă. România are nevoie de un plan credibil pentru finanțarea datoriei și reducerea dezechilibrelor”, a completat el.

Trebuie recâștigată încrederea investitorilor

El a spus că trebuie „să recăștigăm rapid încrederea investitorilor” și că „licitația din 19 octombrie 2026 ilustrează dificultățile finanțări”.

„Pentru un volum anunțat de 500 milioane de lei, ofertele au însumat 311,25 milioane, iar valoarea nominală adjudecată a fost de 193,75 milioane, la un randament mediu de 7,10%. Ministerul a respins o parte dintre oferte din cauza nivelului ridicat al dobânzilor. Asta este rezultatul guvernării haotice a PNL-USR”, a conchis el.

El a lansat și o ironie la adresa fostului premier. „Ne spune Ilie Bolojan că a reușit o mare performanță în cazul PNRR. Fals, se vede că a citit cifrele cu lumina stinsă”, îl contrazice el.

PSD va cere explicarea fiecărui jalon neîndeplinit din PNRR și a responsabilităților instituționale

„Bilanțul PNRR trebuie să cuprindă atât progresul încasărilor, cât și pierderile. Veniturile din componenta nerambursabilă au ajuns la 22,69 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026. Totodată, Comisia Europeană a decis, la 2 octombrie, reducerea finanțării aferente cererii a treia cu aproximativ 442 milioane de euro în granturi și 15,36 milioane de euro în împrumuturi.”

Din acest motiv, PSD solicită explicarea fiecărui jalon neîndeplinit și a responsabilităților instituționale.

De asemenea, PSD mai susține continuarea consolidării bugetare prin colectare mai bună, reducerea risipei, evaluarea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor.

„Cerem plata obligațiilor statului către firme, autorizări mai rapide și sprijin pentru investiții condiționat de rezultate verificabile. Fiecare măsură trebuie să aibă finanțare identificată, termene și indicatori de performanță. Obiectivul trebuie să fie o economie capabilă să susțină finanțe publice stabile, investiții productive, locuri de muncă și creșterea sustenabilă a veniturilor reale.”