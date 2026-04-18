Șoșoacă susține c-a deschis strâmtoarea Ormuz: Bolojane, scade prețul la benzină, că nu m-am luptat degeaba

„În urma discuțiilor în cadrul Adunării Interparlamentare de la Istanbul, Turcia, la care am participat activ, Strâmtoarea Hormuz a fost deschisă. România a avut un singur reprezentant, Diana Iovanovici-Șoșoacă”, a scris europarlamentara pe Facebook, vorbind despre sine la persoana a treia.

Europarlamentara face și un apel către premierul Bolojan referitor la prețul de la pompă din România.

„Bolojane, scade prețul la benzină și refă rezerva strategică a României, că nu m-am luptat degeaba”, cere imperativ Șoșoacă.

Într-o altă postare, eurodeputata susține că nu există motiv pentru care benzina să coste mai mult de 7 lei. Aceasta face un apel la noii conducători ai parchetelor, proaspăt numiți de Nicușor Dan, să-l cerceteze pe premier.

„Bolojaneeee, nu mai fura banii românilor! Scade prețul la combustibil! Nu ai niciun motiv să fie nici măcar 7 lei. Furi la acciză. Suntem producători de combustibil. Baaa, tu ar trebui să acționezi în beneficiul României, nu al străinilor! Săvârșești infracțiunea de subminare a economiei naționale! DNA, procuror general Chiriac, este flagrant! Luați-i pe toți de la guvern, dacă sunteți corectă!”

Ulterior, Diana Șoșoacă a distribuit un comunicat al partidului, în care explică motivele pentru care a mers la Istanbul. Forumul de acolo avea ca scop promovarea unor relații bune între UE și Rusia.

Șoșoacă, lăudată de ruși

„Apel ferm de la Istanbul pentru reluarea relațiilor diplomatice dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană: dialogul, singura cale de echilibru global

Av. Diana Iovanovici-Șoșoacă, Deputat în Parlamentul European și președinte al Partidului S.O.S. România, a participat vineri, 17 aprilie 2026, la Istanbul, la cea de-a patra întâlnire de lucru desfășurată între europarlamentari și delegația Dumei de Stat a Federației Ruse, într-un cadru de dialog consacrat analizării marilor teme geopolitice ale momentului.

(…)La reuniune au participat mai mulți membri ai Parlamentului European interesați de revitalizarea diplomației parlamentare, ca ultim canal real de comunicare într-o Europă în care dialogul oficial a fost înlocuit de directive și sancțiuni.

În centrul dezbaterilor s-a aflat conceptul reechilibrǎrii arihitecturii relațiilor internaționale prin reconectarea tuturor actorilor statali la un dialog autentic, în special între Uniunea Europeană și Federația Rusă.

Participanții au subliniat că strategiile de izolare și ruptura diplomatică nu au generat soluții, ci au amplificat tensiunile producând efecte economice și sociale resimțite direct de cetățeni.”

Totodată, Șoșoacă a fost lăudată de Leonid Sluțki, liderul delegației ruse și președintele Partidului Democrat Liberal din Federația Rusă. Acesta crede că lidera SOS România e viitorul țării.

„Aveți grijă de Diana. Este o personalitate inteligentă, puternică și reprezintă viitorul României.”

„În conformitate cu armistițiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistițiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis șeful diplomației iraniene ieri pe X, conform HotNews.

Anterior, Teheranul susține că strâmtoarea era deschisă pentru statele care cooperau cu armata iraniană.

Donald Trump a salutat inițial anunțul iranienilor. „Iranul tocmai ce a anunțat că strâmtoarea Ormuz este deschisă complet și gata pentru tranzit complet. Mulțumesc!”, a scris președintele inițial pe Truth Social.

Apoi, președintele american a ținut să precizeze că blocajul american pentru porturile iraniene rămâne valabil.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și pregătită pentru activitate și trafic integral, însă blocada navală va rămâne în vigoare în totalitate în ceea ce privește doar Iranul, până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%. Acest proces ar trebui să se desfășoare foarte rapid, deoarece majoritatea punctelor sunt deja negociate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”, a scris Trump pe Truth ulterior.