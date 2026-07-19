Spania este noua campioană mondială. Ferran Torres a marcat unicul gol al finalei, în prelungiri

Finala epică a celui mai mare turneu final al Cupei Mondiale, dintre Spania lui Rodri, campioana europeană, şi Argentina lui Lionel Messi, deţinătoarea trofeului CM şi câştigătoarea Copa America, s-a disputat pe stadionul New York New Jersey. Arena, cu o capacitate de 82.500 de locuri, a fost plină la acest regal fotbalistic. Nu a lipsit preşedintele american Donald Trump.
Numeroase vedere din showbiz au fost prezente, duminică, la finala Cupei Mondiale, în arena MetLife. De la demnitari la actori, sportivi şi nu numai, cu toţii au vrut să vadă din tribune marea confruntare dintre Argentina şi Spania.
O primă repriză incredibil de slabă a Argentinei
Argentina nu a avut niciun şut în prima repriză şi nu a avut nicio atingere a mingii în careul spaniol. Lionel Messi a înregistrat doar 15 atingeri, faţă de cele 26 ale spaniolului Lamine Yamal, potrivit NBC. Cea mai bună ocazie a lui Messi a venit în minutul 5, când Julián Álvarez i-a pasat mingea, iar în faţa lui nu se afla niciun fundaş, cu excepţia portarului spaniol Unai Simón. Messi a sprintat spre minge, dar Simón a ajuns primul la ea şi a respins-o.
Argentina in the first half:
0 goals
0 assists
0.00 expected goals
0.00 expected assists
0 shots
0 shots on target
0 chances created
0 big chances created
0 box touches
0 accurate crosses
Cardio XI. pic.twitter.com/fFh43ypkpP
— StatMuse FC (@statmusefc) July 19, 2026
La pauză a avut loc un show, în cadrul căruia au concertat trupa sud-coreeană BTS, apoi americanul Justin Bieber și Shakira, cea care a interpretat imnul acestei Cupe Mondiale. Acest show prelungit a făcut ca pauza să dureze aproximativ 30 de minute.
Spania a dominat categoric și cea de-a doua repriză
Argentinianul Leandro Paredes a primit un cartonaş galben în minutul 52, după ce jucătorii ambelor echipe s-au îmbrâncit în urma unui fault asupra lui Rodri. Jucătorii se adunaseră în jurul lui Rodri, în apropierea liniei de mijloc, şi au început să se îmbrâncească, dar Paredes a fost singurul jucător sancţionat.
Emiliano Martínez a fost jucătorul meciului pentru Argentina. Portarul a avut nu mai puţin de şapte intervenţii în acest meci, împiedicând Spania să înscrie, în ciuda atacurilor repetate din repriza a doua.
Argentina a rămas în inferioritate numerică în minutul 90+3, când a fost eliminat Enzo Fernandez, care a primit al doilea cartonaş galben. Fernandez primise primul cartonaș galben în minutul 82, pentru un gest stupid, ironizându-l pe arbitru.
Argentina a încheiat primele 90 de minute fără șut la poartă.
Ibericii s-au impus în prelungiri
Spania a avut un gol anulat în minutul 90+6. Nico Williams a trimis mingea în poartă, dar reuşita a fost anulată pe motiv de fault în atac asupra lui Otamendi.
După încă o ocazie mare ratată de spaniolul Merino în minutul 103, Spania a marcat primul și singurul gol al partidei, în minutul 106, prin Ferran Torres.
Spaniolii au mai avut un gol anulat. Același Ferran Torres a înscris în minutul 113, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.
Argentinienii au încercat să revină în meci, însă singurele lor șuturi la poartă au venit în minutele 117 și 120.
Spania a câștigat, astfel, o finală în care a fost net superioară.
Un amănunt care a trecut neobservat: argentinianul Leandro Paredes a primit cartonașul roșu, după finalul partidei.
Echipele de start
Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte (Garcia, min. 99), Cucurella – Rodri (căpitan)(Zubimendi, min. 99), F. Ruiz (Pedri, min. 62) – Lamine Yamal, Olmo (Merino, min. 70), Baena (N. Williams, min. 70) – Oyarzabal (F. Torres, min. 62).
Selecţioner Luis de la Fuente
Argentina: E. Martinez – Montiel (Molina, min. 58), Romero (Medina, min 70), Li. Martinez (Otamendi, min. 44), Tagliafico – De Paul (Simeone, min. 70), E. Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez (Paredes, min. 46)- Messi (căpitan), J. Alvarez (Senesi, min. 102).
Selecţioner: Lionel Scaloni
14 comentarii
Ati vazut 120 de minute jucate intre echipa lui Dan Petrescu 1 si cea condusa de Dan Petrescu 2 pe stadionul CFR Cluji ! Altfel, decat Bunul zeu Dumne hotaraste scorul final.
Stie cineva pe de rost componenta nominala a Campioanei mondiale de fotbal 2026 ?!. Hai sa fim seriosi ! Echipele Campioane mondiale din 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, erau cunoscute si de copiii de tzatza si visate si in somn…?! Doar cu Messi sau Ronaldo, ce fotbal e ala ?! Marile echipe de club ale lumii, FC Santos, Mancester United, Internationale Milano, Juventus Torino, Real Madrid, Barcelona, Bayhern Munchen, Celtic Glasgow, etc.au dat campioanele mondiale. Cine a vazut Nationala Argentinei, Campioana Mondiala din 1978 in finala cu Olanda si pe marii fotbalisti ai planetei de atunci in frunte cu Mario Kempes, sau nationala Angliei Campioana Mondiala din 1966…?! E departe griva de iepure…?!. Ai !.
Spania 🏆 🥇
Argentina 🥈
Anglia 🥉
Am fost si noi odata pe unde e Franta zilelor noastre,,,
Conform Hagi, ai, n-ai mingea, tragi la poarta! Argentinienii au avut mingea și nu au tras la poarta!
Un meci de foarte slabă calitate! Adevărata finală a fost Anglia-Franta!
Așa le trebuie argentinienilor, după ce au obținut norocos sau fraudulos două titluri, sperau să le meargă din nou. Au făcut 97 de minute „torres, ole!” dar s-au păcălit pe ei, nu pe tauri.
Oribil!
afara unui joc excesiv de brutal, Argentina nu a aratat nimic.
Le mai trebuiau doar batele.
Meritau mai multe cartonase rosii!
Spaniolii nu au fost net superiori, ci net infumurati si net agresivi. De altfel au jucat mult teatru pe teren.
0, 0, 0, … ei si?
„Un amănunt care a trecut neobservat: argentinianul Leandro Paredes a primit cartonașul roșu, după finalul partidei.”
E pentru ca furiosilor nu le-au trecut fibrilatiile. De aceea s-au apucat sa mai dea odata cu piciorul in cainele deja mort. Asta e clontismul!
Așa e, argentinienii ar fi putut clar să câștige, dar scârbilii alea le-au dat un gol.
Du-te de langa mine cu gestica ta! Ce stii tu ce este iubirea argentiniana?
Da, multă iubire au mai arătat pe teren, tango, tâmplă fierbinte lângă tâmplă! In afara lui, e treaba lor ce fac.
Si rejele ce zice?…in afară de facem bine…sa fie bine…țiganul albanez nu știe…mă refer la națională provinciei Rumania…
Acum să dăm cezarului ce-i ai lui…felicitări Spania…!!…afară cu bazele americane din europa…
ES = 20 suturi, AR = 3. Ambele foste campioane mondiale. Chiar asa un raport de 7:1 intre ele ????
s-a vazut CLAR ca AR NU JOACA !…
pai dupa ce au afisat Maldivele ca parte componenta a Argentinei … s-au miscat rotile: baieti banii vostri seriosi sunt din contractele cu cluburile. Si cluburile sunt vestice !