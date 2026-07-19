Spania este noua campioană mondială. Ferran Torres a marcat unicul gol al finalei, în prelungiri

Finala epică a celui mai mare turneu final al Cupei Mondiale, dintre Spania lui Rodri, campioana europeană, şi Argentina lui Lionel Messi, deţinătoarea trofeului CM şi câştigătoarea Copa America, s-a disputat pe stadionul New York New Jersey. Arena, cu o capacitate de 82.500 de locuri, a fost plină la acest regal fotbalistic. Nu a lipsit preşedintele american Donald Trump.

Numeroase vedere din showbiz au fost prezente, duminică, la finala Cupei Mondiale, în arena MetLife. De la demnitari la actori, sportivi şi nu numai, cu toţii au vrut să vadă din tribune marea confruntare dintre Argentina şi Spania.

O primă repriză incredibil de slabă a Argentinei

Argentina nu a avut niciun şut în prima repriză şi nu a avut nicio atingere a mingii în careul spaniol. Lionel Messi a înregistrat doar 15 atingeri, faţă de cele 26 ale spaniolului Lamine Yamal, potrivit NBC. Cea mai bună ocazie a lui Messi a venit în minutul 5, când Julián Álvarez i-a pasat mingea, iar în faţa lui nu se afla niciun fundaş, cu excepţia portarului spaniol Unai Simón. Messi a sprintat spre minge, dar Simón a ajuns primul la ea şi a respins-o. Argentina in the first half: 0 goals

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0 chances created

0 big chances created

0 box touches

0 accurate crosses Cardio XI. pic.twitter.com/fFh43ypkpP — StatMuse FC (@statmusefc) July 19, 2026 La pauză a avut loc un show, în cadrul căruia au concertat trupa sud-coreeană BTS, apoi americanul Justin Bieber și Shakira, cea care a interpretat imnul acestei Cupe Mondiale. Acest show prelungit a făcut ca pauza să dureze aproximativ 30 de minute.

Spania a dominat categoric și cea de-a doua repriză

Argentinianul Leandro Paredes a primit un cartonaş galben în minutul 52, după ce jucătorii ambelor echipe s-au îmbrâncit în urma unui fault asupra lui Rodri. Jucătorii se adunaseră în jurul lui Rodri, în apropierea liniei de mijloc, şi au început să se îmbrâncească, dar Paredes a fost singurul jucător sancţionat.

Emiliano Martínez a fost jucătorul meciului pentru Argentina. Portarul a avut nu mai puţin de şapte intervenţii în acest meci, împiedicând Spania să înscrie, în ciuda atacurilor repetate din repriza a doua.

Argentina a rămas în inferioritate numerică în minutul 90+3, când a fost eliminat Enzo Fernandez, care a primit al doilea cartonaş galben. Fernandez primise primul cartonaș galben în minutul 82, pentru un gest stupid, ironizându-l pe arbitru.

Argentina a încheiat primele 90 de minute fără șut la poartă.

Ibericii s-au impus în prelungiri

Spania a avut un gol anulat în minutul 90+6. Nico Williams a trimis mingea în poartă, dar reuşita a fost anulată pe motiv de fault în atac asupra lui Otamendi.

După încă o ocazie mare ratată de spaniolul Merino în minutul 103, Spania a marcat primul și singurul gol al partidei, în minutul 106, prin Ferran Torres.

Spaniolii au mai avut un gol anulat. Același Ferran Torres a înscris în minutul 113, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.

Argentinienii au încercat să revină în meci, însă singurele lor șuturi la poartă au venit în minutele 117 și 120.

Spania a câștigat, astfel, o finală în care a fost net superioară.

Un amănunt care a trecut neobservat: argentinianul Leandro Paredes a primit cartonașul roșu, după finalul partidei.

Echipele de start