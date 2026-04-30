Sponsorii PNL din 2025. Câți bani au scos din buzunar Bolojan și Ciucu

Doar din cotizațiile normale la nivel național, liberalii au încasat aproape 11,5 milioane de lei în 2025. Au existat, însă, și câțiva cotizanți „speciali”, care au virat în conturile partidului sume care depășesc baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară. Este vorba despre:

Ovidiu Jitaru (senator de Botoșani): 45.400 de lei

Alexandru Popa (deputat de Brăila): 52.562 de lei

Cătălin Predoiu (ministrul Afacerilor Interne și ministrul interimar al Justiției): 54.000 de lei

Mihai Coteț (senator de Argeș): 55.900 de lei

Alina Gorghiu (deputată de Argeș): 71.900 de lei

Valeriu Iftime (președintele CJ Botoșani): 61.000 de lei

Ciprian Pandea (deputat de Călărași): 70.000 de lei

Liderii care au donat pentru partid

Alții au ales chiar să ajute partidul sub altă formă, și anume donația. Sumele sunt mult mai mari decât cotizațiile. Printre donatori, care nu își recuperează banii, se numără premierul și primarul Capitalei.

Lista completă a celor care au donat sume care depășesc 10 salarii de bază minime brute pe țară este:

Ion Lazăr (om de afaceri): 50.000 de lei

lie Bolojan (premier și președintele PNL): 130.000 de lei

Mircea Mălan (președintele CJ Bihor): 545.000 de lei

Arina Moș (deputată de Bihor): 108.000 de lei

Mihai Răzvan Moraru (candidat independent susținut de PNL și USR la CJ Buzău la alegerile parțiale din 2025): 777.000 de lei

Dragoș Soare (președintele PNL Ialomița): 57.000 de lei

Antonio Chelba (TNL Maramureș): 60.000 de lei

Răzvan Mihalache: 150.000 de lei

Ștefan Alexandru Paval: 200.000 de lei

Ciprian Ciucu (primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL): 810.000 de lei

Octavian Oprea (secretar general TNL): 49.800 de lei

Gabriel Bogdan Chelan (secretarul general PNL Prahova și șeful reprezentanței RAR Prahova): 74.700 de lei

George Cătălin Șerban (deputat de Prahova): 62.505 de lei

Patru firme au donat pentru PNL

În conturile PNL au intrat și bani donați de mai multe companii. Patru firme au ales să doneze pentru liberali în cursul anului trecut, într-un cuantum total de 419.600 de lei.

Cea mai mare sumă, 219.600 de lei, a fost donată de compania românească Forte Gaz. Firma de pe piața industriei combustibililor din România a avut o cifră de afaceri de 149,6 milioane de lei. Compania este deținută de Răzvan Mitu și Niculae Necula.

De la înființare, din 2009, și până acum, firma a obținut 387 de achiziții directe din partea statului și a câștigat șase licitații publice.

Totodată, Stonevault SRL a donat pentru PNL 100.000 de lei în 2025. Compania nu figurează cu contracte cu statul, iar în 2024, ultimul an cu date financiare disponibile, a avut o cifră de afaceri de 174,5 milioane de lei.

Ziarul Financiar nota în 2025 că Stonevault SRL este un producător de casetoane de arcuri pentru saltele. Compania are 13 acționari: Ilinca Bindiu, Natalia Iacob, Ștefana Marian, Linda Selescu, Sandra Selescu, Rodica Balc, Afrodita Ardelean, Alexandru Griguță, Robert Iorga, Monica Puiu, Artur Rab, Flavius Stegeran, Vasile Talpos.

Alte două firme au donat câte 50.000 de lei. Una dintre ele este Bau Produkte SRL, o companie care se ocupă cu extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului. Firma este deținută de Mircea Popescu, iar în 2024 a avut o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei. Firma a fost înființată în 2017. De atunci, a obținut 16 atribuiri directe, dar nu a câștigat nicio licitație.

De cealaltă parte, cea de-a doua firmă care a donat 50.000 de lei este Flores Flavo. Potrivit termene.ro, compania se ocupă cu activități de arhitectură, iar în 2024 a avut o cifră de afaceri de două milioane de lei. Firma nu figurează cu contracte cu statul și este deținută de Mihai Mira.