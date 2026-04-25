Stop concursurilor politice? Buzoianu avertizează PSD

Ministrul Buzoianu spune că fără competență dovedită nicio funcție politică nu va fi transformată în post permanent.

De Redactia Cotidianul - redactor
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză pregătirea unor concursuri aranjate pentru apropiați ai PSD în structurile ministerului. Buzoianu garantează că va bloca aceste demersuri, numindu-le „un teatru de prost gust” pe banii românilor.

 PSD securizează posturile-cheie

”Zilele acestea am aflat despre autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie.

Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări..

Și da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului.

Ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a afirmat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info.

Numirile interimare

Ea spune că se referă la posturi ocupate interimar, prin numiri făcute de către directori de institutii.

Buzoianu a explicat că a aflat neoficial că la unele astfel de instituţii care se află în subordinea ministerului pe care îl conduce…

Directorii au început să facă demersuri pentru ca persoanele numite interimar să dea concursuri, ceea ce ar face, ulterior, ca schimbarea lor din funcţii să fie extrem de dificilă.

”Vă garantez că noi nu vom permite un astfel de teatru de prost gust, pe banii şi pe nervii românilor.

Fără competență

În niciun caz nu se vor permanentiza posturi politice pentru nişte oameni care nu vor putea să demonstreze că au competenţa necesară.

Nu, în plină criză politică, când nimeni nu se uită pe subiectul acesta, gata, repede, rapid lansăm nişte concursuri şi punem nişte oameni care să fie permanent acolo”, a adăugat aceasta.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro