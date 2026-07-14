Subiectele și baremele de corectare pentru Definitivat 2026 au fost publicate online

Toate subiectele și baremele pentru această sesiune pot fi accesate aici.

Prezența candidaților și disciplinele de concurs

Cele mai multe înscrieri din această sesiune s-au înregistrat pentru specializările dedicate învățământului preșcolar și primar. Concret, au fost validați mii de candidați pentru posturile de educatoare, învățător, educator-puericultor, precum și pentru discipline ca psihopedagogia specială și educația fizică. Printre disciplinele de gimnaziu și liceu ale căror materiale au fost făcute publice se numără limba și literatura română, matematica, limba engleză, limba franceză, geografia, informatica, fizica, istoria, chimia și filosofia. Cadrele didactice pot descărca variantele de subiecte și baremele aferente direct de pe portalurile oficiale ale instituției, având astfel ocazia să își autoevalueze lucrările înainte de afișarea notelor oficiale.

Condiții de promovare și impactul asupra carierei

Accesul la proba scrisă a fost condiționat de parcurgerea unor etape eliminatorii riguroase. Profesorii au fost nevoiți să finalizeze un stagiu de predare de cel puțin un an și să obțină calificativul anual „Bine” sau „Foarte bine”. Totodată, a fost necesară o medie aritmetică de minimum opt la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, nicio notă nu putea fi mai mică de șapte.

Pentru a promova examenul și a dobândi titlul de profesor cu drept de practică, un candidat trebuie să obțină minimum nota opt la proba scrisă. Promovarea examenului național de definitivare permite cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată să beneficieze de continuitate pe post, decizie ce stă în baza unei hotărâri a consiliului de administrație din școala respectivă. Acest pas marchează depășirea statutului de debutant, deschizând calea spre obținerea gradelor didactice superioare. În caz contrar, cei care nu reușesc să obțină nota de trecere pot continua să lucreze în sistemul de învățământ exclusiv pe perioadă determinată, susținerea examenului în mod gratuit fiind posibilă de cel mult trei ori.

Calendarul rezultatelor finale

Primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe 21 iulie, atât fizic în centrele de examinare, cât și în mediul online pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro. Candidații nemulțumiți vor putea depune contestații în aceeași zi, până la ora 20.00, precum și în dimineața zilei următoare, inclusiv prin intermediul adreselor de e-mail comunicate de inspectoratele școlare. Rezultatele finale sunt programate pentru publicare pe 27 iulie, urmând ca validarea acestora prin ordin de ministru să se desfășoare în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

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