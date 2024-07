Surpriză. Viktor Orban merge la Kiev

Premierul ungar Viktor Orban va merge, marţi, la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează mai multe publicaţii străine.

Aceasta va fi prima vizită a liderului ungar în Ucraina de la începutul războiului cu Rusia în februarie 2022.

Vizita are loc în timp ce Budapesta, care a menţinut legături strânse cu Moscova şi refuză să furnizeze arme Kievului, a preluat luni preşedinţia rotativă a Uniunii Europene.

Viktor Orban şi Volodimir Zelenski au avut discuţii săptămâna trecută în marja unui summit european la Bruxelles, în cadrul căruia a fost semnat un pact de securitate între UE şi Ucraina.

⚡️Guardian: Orban to make surprise visit to Kyiv.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban will make a surprise visit to Kyiv on July 2, three sources told the Guardian on July 1.https://t.co/b8GGKg8mvU

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 1, 2024