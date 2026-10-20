Suspiciuni de spionaj în spațiu. Un satelit rusesc a interceptat neautorizat un aparat comercial folosit de armata ucraineană

Un satelit de fabricație rusească a executat o apropiere neautorizată și extrem de strânsă de un satelit comercial de observare a Pământului, Iceye-X36. Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, comportamentul aparatului rusesc, denumit Kosmos 2612, ar putea marca prima situație în care o navă spațială se apropie de o alta fără permisiune prealabilă.

Deși manevrele de întâlnire sau andocare sunt operațiuni frecvente în spațiu, lipsa autorizației transformă acest incident într-o premieră absolută.

Interceptare la sub 500 de metri distanță

Manevra de apropiere a devenit vizibilă la jumătatea lunii octombrie. Satelitul rusesc a redus rapid distanța față de Iceye-X36 de la 350 de kilometri la mai puțin de 5 kilometri până în dimineața zilei de 16 octombrie. Informațiile provin de la compania LeoLabs, specializată în monitorizarea deșeurilor și a activităților de pe orbita terestră, citată de CNN.com.

Datele oficiale arată menținerea unei poziții relative strânse pe parcursul weekendului ulterior. Analizele LeoLabs indică o apropiere la aproximativ 500 de metri în anumite momente. Vehiculul spațial rusesc a executat mici ajustări constante de traiectorie pentru a se menține lângă ținta sa. Până luni, când vehiculul rusesc a început să se îndepărteze de satelitul comercial.

Reprezentanții LeoLabs au precizat că intenția din spatele mișcării rămâne incertă, dar comportamentul justifică o monitorizare continuă.

Rolul satelitului Iceye-X36 în Ucraina

Iceye-X36 aparține companiei multinaționale Iceye. Acest aparat utilizează tehnologia radarului cu deschidere sintetică (SAR) pentru a crea imagini de înaltă rezoluție, indiferent de condițiile meteorologice sau de momentul zilei.

Constelația de sateliți Iceye susține direct Forțele Armate ale Ucrainei prin furnizarea de date tactice și imagini de la fața locului. Compania a refuzat să confirme dacă aparatul Iceye-X36 în particular a oferit imagini pentru operațiunile militare ucrainene recente. Cu toate acestea, reprezentanții Iceye au oferit o declarație oficială: „Suntem conștienți de situație și o monitorizăm îndeaproape. Arhitectura constelației noastre este proiectată pentru continuitate și reziliență”.

Posibile tentative de bruiaj și intimidare

Experții în securitate indică mai multe scenarii pentru această misiune. Rapoartele publicate în luna iunie de Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI) din Marea Britanie au atras atenția asupra alinierii orbitelor a patru sateliți rusești cu Iceye-X36 încă din luna mai.

Manevra recentă ar putea reprezenta o tactică de intimidare sau o tentativă de interferență prin bruiaj radio, o tehnică de blocare a comunicațiilor. Specialiștii RUSI au subliniat că opțiunile pentru protejarea satelitului vizat sunt limitate în acest moment.

La rândul lor, analiștii LeoLabs au explicat că lipsa unei dovezi clare de intenție ostilă nu exclude gravitatea situației. Manevrele demonstrează capacități care pot sprijini colectarea de informații, inspecția pe orbită, semnalizarea coercitivă sau pregătirea pentru viitoare operațiuni antisatelit.