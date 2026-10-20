TAROM nu va fi închisă, anunță viitorul ministru. Ce planuri are noul Guvern pentru companie

Compania aeriană TAROM nu va fi închisă, a anunțat Ștefan-Ovidiu Popa, propus ministru al Transporturilor în Guvernul Niculescu. Oficialul susține că operatorul național trebuie să își continue activitatea, însă viitorul său depinde de un plan de restructurare. În paralel, Executivul pregătește atragerea unui investitor privat, care ar putea prelua inclusiv pachetul majoritar de acțiuni.

Ștefan-Ovidiu Popa a declarat luni, 19 octombrie, după audierile din comisiile parlamentare, că TAROM își va continua activitatea. Acesta a explicat că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2024 trebuie revizuit și prezentat autorităților europene până la sfârșitul anului.

„Este un plan de reorganizare care a fost aprobat în 2024 de Comisia Europeană. Vom face tot posibilul să prelungim acest plan. Va trebui ca până la 31 decembrie 2026 să prezentăm Comisiei Europene planul de reorganizare și vă spun din capul locului că TAROM nu se va închide. TAROM este un brand românesc care va trebui să existe în continuare. Urmează să am o întâlnire cu conducerea și să stabilim detaliile pe mai departe”, a declarat Popa, conform Profit.ro.

În timpul audierilor, ministrul propus a invocat și rolul companiei în repatrierea cetățenilor români din zone afectate de crize internaționale. Acesta a precizat că dezvoltarea infrastructurii aeroportuare reprezintă o altă prioritate. Printre proiectele vizate se numără construirea unui nou terminal la Aeroportul Henri Coandă, extinderea capacității de transport cargo și îmbunătățirea conexiunilor cu alte mijloace de transport.

Popa a anunțat și că va urmări situația ROMATSA, instituție implicată ca terț în procesul dintre Pfizer și statul român. El a subliniat că activitatea acesteia trebuie să continue fără întreruperi, atât pentru zborurile civile, cât și pentru cele militare.

Guvernul vrea un investitor privat la TAROM în 2027

Deși ministrul propus exclude închiderea TAROM, programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu prevede schimbări importante în structura companiei. Executivul intenționează să prezinte Comisiei Europene un plan de afaceri revizuit pentru următorii doi ani. Documentul trebuie să demonstreze, până la 31 decembrie 2026, că TAROM poate deveni viabilă economic. De acest proces depinde și protejarea ajutorului de stat de 95,3 milioane de euro, aprobat anterior de Comisia Europeană.

În 2027, Guvernul intenționează să organizeze o procedură competitivă pentru atragerea unui investitor strategic. Acesta ar putea cumpăra un pachet minoritar, cuprins între 20% și 49% din acțiuni, sau chiar unul majoritar. Planul prevede și instalarea unui management profesionist, precum și păstrarea activităților de mentenanță și a rutelor interne considerate necesare.

Privatizarea TAROM a fost discutată și în mandatele anterioare. Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor la acea vreme, declara că autoritățile au căutat parteneri interesați să investească în companie. O variantă de privatizare apărea și în programul de guvernare elaborat anterior de Siegfried Mureșan, care urmărea reducerea dependenței operatorului aerian de finanțarea publică.

TAROM, în fața ultimei șanse de redresare

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a avertizat recent că actuala restructurare ar putea fi ultima oportunitate pentru redresarea companiei. Potrivit acestuia, TAROM nu mai poate beneficia de noi ajutoare de stat după sprijinul deja aprobat. Compania trebuie să demonstreze că își poate susține activitatea din propriile venituri.

Chirițoiu a amintit că operatorul aerian nu a mai înregistrat profit din activitatea de transport de pasageri din 2008. Veniturile obținute între timp din vânzarea unor active nu au schimbat această situație.

Dificultățile financiare au dus, în ultimii ani, și la restrângerea rețelei de zboruri. TAROM a renunțat la mai multe destinații internaționale, inclusiv la ruta către Belgrad, suspendată în 2026 după 16 ani de operare.