Taxa pe pârț

Peisajul danez se confruntă cu schimbări majore după ce guvernul și partidele din tripartitul verde – Agriculture & Food, Asociația Danemarcei pentru Conservarea Naturii, Federația Alimentară NNF, Dansk Metal, Dansk Industri și KL – au convenit asupra Acordului pentru o Danemarca verde, scrie presa daneză.

Acordul arată calea de a face din Danemarca o țară agricolă modernă și oferă răspunsuri concrete la provocările legate de climă și natură ale agriculturii. Părțile convin asupra unei reorganizări istorice a zonei daneze care oferă mai mult spațiu pentru natură și condiții mai bune pentru biodiversitate și protecția apei potabile.

În același timp, părțile sunt de acord că Danemarca trebuie să aibă, de asemenea, un sector agricol și alimentar puternic și competitiv în viitor. Prin acord, se stabilește și mai multă viteză în dezvoltarea ecologică a agriculturii daneze, ținând cont de faptul că Danemarca va avea și o industrie competitivă, cu potențial de afaceri atractiv și locuri de muncă în viitor.

Președintele tripartitului verde Henrik Dam Kristensen spune:

„Aș dori să spun un mare mulțumire părților, care și-au dat dovadă de voința de a găsi un compromis bun cu echilibrele potrivite. În Danemarca, avem o tradiție bună și puternică de a rezolva împreună provocările majore, iar tripartitul verde se înscrie acum în această istorie. Acordul va face din Danemarca o țară lider internațional pentru viitoarea gestionare a terenurilor verzi. Cu toții putem fi mândri de asta.”

Prin acord, părțile convin că trebuie introdusă o taxă electronică pe CO 2 asupra emisiilor de la animale. O taxă de 300 DKK (aprox 200 de lei) per tonă de CO 2 e în 2030, crescând la 750 DKK per tone de CO 2 e în 2035, cu o deducere minimă de 60%. Taxa efectivă se va ridica astfel la 120 DKK per tonă de CO 2 e în 2030, crescând la 300 DKK per tone de CO 2 e în 2035. În plus, puțin peste 30 de miliarde coroane pentru retragerea unui total de cca. 140,00 ha soluri de câmpie bogate în carbon incl. zone marginale și construirea a 250.000 ha de pădure. În plus, se instituie o schemă de subvenții de puțin peste 10 miliarde DKK. DKK până în 2045 pentru depozitarea biocharului produs prin piroliză.

De asemenea, partenerii sunt de acord că, ca parte a transformării industriei agricole și alimentare, este, de asemenea, nevoia de a accelera dezvoltarea și maturizarea noilor tehnologii și măsuri climatice – și că efectele de reducere ale acestora trebuie documentate de îndată ce posibil, astfel încât acestea să poată fi numărate în inventarul național al emisiilor.

În general, eforturile din acord sunt estimate pentru a reduce emisiile daneze cu 1,8 milioane tone de CO 2 e în 2030. Acordul elimină astfel deficitul în raport cu obiectivul climatic pentru 2030.

Prin acord, guvernul se angajează să lucreze pentru implementarea elementelor acordului cu respectarea echilibrelor pe care acestea le reprezintă.

Acordul va crea schimbări majore în industrie și în peisajul danez în următorii ani și decenii. Acordul arată, printre altele, calea către o regândire temeinică a modului în care este administrat pământul danez. Viziunea este ca Danemarca să fie un model internațional pentru o abordare holistică și multifuncțională a gestionării terenurilor, în care luarea în considerare a naturii, a biodiversității și a apei potabile merg mână în mână cu producția alimentară eficientă și modernă.

Ministrul fiscal Jeppe Bruus spune:

„În calitate de ministru al fiscalității, sunt mândru că tripartitul verde prezintă astăzi un acord care conține o taxă electronică ambițioasă pe CO 2 pentru agricultura daneză. Cu acordul, ne vom atinge obiectivele climatice în 2030 și vom face un pas mare mai aproape de a deveni neutri din punct de vedere climatic în 2045. Vom fi prima țară din lume care va introduce o taxă electronică reală pe CO 2 în agricultură. Alte țări se vor inspira de el. Acordul arată cât de mult putem realiza atunci când întâlnim culorile și interesele de partid pentru a găsi soluții comune la una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru.”

Ministrul Climei, Energiei și Aprovizionării, Lars Aagaard, este de părere că „schimbăm harta Danemarcei. Creăm o țară mai verde, cu o agricultură mai ecologică, mai multă pădure, mai multă natură și un mediu cu apă mai curată. Și o facem într-un mod danez, în care toate părțile s-au aplecat una spre alta și au găsit soluții pe termen lung. Agricultura este cel mai mare emițător de CO2 din Danemarca. Nu poate continua. De aceea, suntem prima țară din lume care a introdus o taxă pentru climă și a accelerat măsurile verzi, astfel încât să fim pe cale de a atinge obiectivul pentru 2030 cu mai multă siguranță. Acum așteaptă multă muncă pentru realizarea acordului. Agricultura trebuie să contribuie la și la viitorul verde”