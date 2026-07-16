Televiziunea rusă de stat anunță că serviciile secrete pregătesc asasinarea unui muzician fugit din Moscova în Occident

Televiziunea de stat Rossia 1 a publicat recent un reportaj în care se vorbește despre cum serviciile rusești au reușit să dejoace un atac cu drone în interiorul Rusiei.

În acel atac ar fi fost implicați doi cetățeni moldoveni și unul rus. Ultimul ar fi fost membru al armatei private Wagner. Rușii susțin că dronele cu explozibil ar fi fost introduse în Rusia în cutii mari de gresie ori faianță. Ca să arate că au dovezi, rușii l-au filmat pe unul din acuzați, iar acesta ar fi recunoscut pe cameră că operațiunea era condusă de la Kiev.

Rușii au căutat și alt dușman al lor pe care să dea vina. Surprinzător, l-au identificat pe un muzician cu origini ucrainene, care a locuit multă vreme la Moscova.

Când a început războiul, Kyivstoner a fugit din Rusia, dar nu s-a întors la Kiev, ci a mers în Europa. Cel mai probabil este în Cehia ori Slovacia. Recent a călătorit și în București. A postat o poză din fața Casei Poporului, pe Instagram unde are o comunitate de peste un milion și jumătate de urmăritori.

Revenind la așa-zisul atac dejucat de FSB. Reportajul de la Rossia 1 susține că acest blogger și rapper ar fi în spatele operațiunii. Care sunt dovezile? Nu știm, acestea nu au fost prezentate.

În schimb, Kyivstoner este etichetat foarte dur de către jurnalistul care semnează materialul: „un traficant de droguri cu pașaport ucrainean și american. Iar acum și un terorist”, „un porc în chip de om”. Mai mult, reportajul spune că știe unde trăiește rapperul: „undeva în Slovacia și are o vizuină în Spania”.

Ceea ce urmează în reportaj este o premieră chiar și pentru Rusia. Fără să se ascundă, materialul anunță că în acest moment bloggerul și rapperul Kyivstoner este vânat de serviciile speciale rusești. Eliminare lui „va fi o chestiune de onoare pentru serviciile noastre de informații”, spune Rossia 1.

Apoi reportajul vine și cu o promisiune:

„Îl vor găsi. Nu e prima dată. Amintiți-vă cum și-a încheiat prezența pe această lume pilotul trădător care a ucis echipajul și a fugit în Ucraina cu un elicopter de luptă.”

Este vorba de pilotul rus care a trecut de partea Ucrainei cu tot cu elicopter, apoi s-a mutat în Spania, unde a fost găsit mort.

Atunci, postul de televiziune Rossia 1 a recunoscut că a fost mâna serviciilor rusești. Doar că reportajul a fost difuzat după asasinarea pilotului, nu înainte. Ucigașii au primit atunci bani gheață pentru această execuție de la oficiali ruși care lucrează la Viena, scria The Wall Street Journal.

Într-o reacție scurtă și publicată pe rețelele sociale, rapperul se arată șocat de această amenințare. Susține că era „chill”, se juca pe calculator când a aflat că este pe lista persoanelor care urmează să fie lichidate. Acesta neagă faptul că ar fi fost implicat în organizarea unui atac în Rusia și susține că nu-i știe pe bărbații care apar în imagini și povestesc despre el.