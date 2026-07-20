Ținte aeriene surprinse de radarul MApN. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două F-16 ridicate de la sol

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, transmite MApN.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.