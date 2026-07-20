Ținte aeriene surprinse de radarul MApN. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două F-16 ridicate de la sol

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, de la baza „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza Borcea au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene.

Ana Dima
Ținte aeriene surprinse de radarul MApN. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două F-16 ridicate de la sol

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, de la baza „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza Borcea au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene.

Luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, transmite MApN.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.

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2 comentarii

  1. Ai dracu rusi. Ataca doar civili si infrastructura in Ukruina ,iar Ukruina doar logistica militara a rusilor……Nu vreti sa schimbati placa baieti ? Sa spuneti pe sleau care-i treaba ?Pe unii ii demonizati si pe altii ii pupati ?

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