Tocăniță, cocoși și simpatii neîmpărtășite. Garda de Mediu din Arad a făcut „topul absurdului” în sesizările primite

Garda de Mediu din Arad a postat pe Facebook o listă cu cele mai absurde sesizări primite de Comisariatul General al instituției pe adresa de mail. De la oameni supărați că vecinul nu le mai răspunde la salut la persoane deranjate de cântecul cocoșului, Garda de Mediu are multe exemple de plângeri absurde.

Pentru ce contactează oamenii Garda de Mediu

„Inbox-ul cjarad@gnm.ro demonstrează că imaginația nu are limite. Iată ce probleme NU țin de comisarii de mediu, deși unii cetățeni sunt convinși de contrariu:

Cocoșul & câinele : N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă și latră când vor ei.

Mirosul de tocăniță: Dacă vecinul prăjește ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială.

Simpatii neîmpărtășite: Dacă vecinul de pe uliță nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător.

Atacul olfactiv cu parfumuri arăbești: Vecina dă intenționat cu esențe tari pe coloana de aerisire…E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru „supradoză de mirosuri”.

Bombardament apicol: Albinele își fac nevoile fix pe mașinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere.

Puful de salcie: Copacul de pe marginea apei curgătoare produce puf primăvara? Este natură în stare pură, nu un complot ecologic.

Mașini de spălat & Frigidere: Zumzăie, storc și răcesc. Adică funcționează normal.

Spălatul cu presiune a curții: E hărnicie, nu dezastru ecologic”, se arată în postarea instituției.

În final, Garda de Mediu Arad face însă și un apel către cetățeni. Aceștia reamintesc că sesizările trebuie să fie făcute pentru motive rezonabile.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deșeuri, poluări masive de ape, aer ,sol sau distrugeri de ecosisteme.

‼Protejarea mediului este o treabă serioasă – ajutați-ne să ne concentrăm pe ea!‼”, a scris Garda de Mediu Arad în postarea de pe Facebook.