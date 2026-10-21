Traian Băsescu consideră disproporționată reacția SRI la criticile care i-au fost aduse de Ludovic Orban

„Mi se pare o reacție disproporționată și față de ce a spus Ludovic Orban, că el spune lucrurile astea de 20 de ani”, a comentat fostul președinte Traian Băsescu reacția SRI la criticile care i-au fost aduse de Ludovic Orban, fostul consilier al președintelui Nicușor Dan.

Ana Dima
Traian Băsescu consideră disproporționată reacția SRI la criticile care i-au fost aduse de Ludovic Orban

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„Mi se pare o reacție disproporționată și față de ce a spus Ludovic Orban, că el spune lucrurile astea de 20 de ani”, a comentat fostul președinte Traian Băsescu reacția SRI la criticile care i-au fost aduse de Ludovic Orban, fostul consilier al președintelui Nicușor Dan.

Traian Băsescu consideră „disproporționată” reacția avută de Serviciul Român de Informații la criticile care i-au fost aduse de Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan. 

„Mi se pare o reacție disproporționată și față de ce a spus Ludovic Orban, că el spune lucrurile astea de 20 de ani. Faptul că le tot repetă nu i-a folosit la nimic, dar de 20 de ani spune lucrurile astea. Ce le-a venit tocmai azi-noapte să reacționeze nu știu. Nu, mi-e greu să înțeleg”, a comentat fostul președinte Traian Băsescu într-o emisiune la B1TV.

„Nici teoria intimidării nu o iau în seamă”

El a fost întrebat de moderatoarea emisiunii cum vede disputa dintre SRI și Ludovic Orban, dar mai ales replica SRI, dată la ore târzii, marți seară.

Băsescu a respins și „teoria intimidării” care a fost atribuită SRI în spațiul public. El a spus că în acest moment tocmai că SRI ar fi foarte vulnerabil.

„Nici teoria intimidării nu o iau în seamă, pentru că în momentul de față SRI-ul este extrem de vulnerabil, neavând director civil. Deci responsabilitatea politică nu este asumată de nimeni și atacurile vin direct pe niște ofițeri de carieră”.

SRI: Atac suburban

SRI a reacționat denunțând un limbaj suburban. Instituția a condamnat afirmațiile lui Orban și a respins orice implicare în negocieri partinice.

Serviciul a precizat că atacurile constante la adresa instituției și a conducerii sale au forțat această ieșire publică, din cauza caracterului repetitiv al unui limbaj catalogat drept „suburban”.

SRI a răspuns și la atacurile care-l privesc pe directorul interimar, Răzvan Ionescu.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, spune SRI.

La finalul comunicatului, instituția a reiterat că nu participă la înțelegeri politice și că activitarea este strict subsumată prevederilor Constituției.

Ce a spus Orban

Declarațiile lui Ludovic Orban care au deranjat SRI au fost făcute marți seara, la emisiunea Dezacoduri de pace de la TVR1, moderată de Dana Chera. Ludovic Orban a spus că Nicușor Dan ar avea o înțelegere cu PSD, ca să-l susțină la viitoarele alegeri prezidențiale, în schimbul guvernării.

Ludovic Orban: Pentru că probabil serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor.

Dana Chera: Wow! Care servicii?

Ludovic Orban: Amândouă. SPP și SRI.

Dana Chera: Și SPP și SRI?

Ludovic Orban: Da.

Dana Chera: Adică domnul Ionescu de la SRI și domnul Pahonțu de la SPP?

Ludovic Orban: Neconoscutul domn Ionescu, care conduce pe șestache SRI-ul.

(…)

Dana Chera: Deci practic Pahonțu și Ionescu i-au garantat lui Nicușor Dan, spuneți dumneavoastră, că PSD este un partener de încredere care îl poate susține să ajungă președinte la al doilea mandat?

Ludovic Orban: Așa cred eu. Așa cred eu”.

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1 comentariu

  1. Dispute sterile si penibile precum cele din emisiunea ,,Mireasa”. Si acolo se cearta alea ca la usa cortului pentriu o furculitza.

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