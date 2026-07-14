Traian Băsescu știe cine va câștiga finala Campionatului Mondial 2026

Campionatul Mondial a ajuns în faza semifinalelor unde se vor duela Franța-Spania și Anglia-Argentina.

Primul meci este programat la 22.00, la Dallas, iar semifinala a doua se joacă la Atlanta, miercuri, 15 iulie, de la aceeași oră.

Traian Băsescu mizează pe Argentina

Favorita fostului președinte al României, Traian Băsescu, este Argentina, campioană mondială en-titre.

Băsescu s-a arătat impresionat și de naționala Franței, dar sud-americanii ar avea de câștigat în fața unui duel direct.

„Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni. Franța mi se pare o echipă foarte bună, Mbappe este extraordinar, dar, într-o încleștare eventuală între Franța și Argentina, fantezia argentinienilor este atuul major” a declarat Traian Băsescu, pentru Recorder.

Mai mult, Băsescu pariază pe experiența Argentinei și creativitatea jucătorilor din echipă. Pus să aleagă între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, răspunsul a fost în favoarea jucătorului Argentinei.

Messi se află la ultima Cupă Mondială din carieră, dar continuă să aibă un rol decisiv pentru naționala sa. Pentru Argentina, acesta a marcat 125 de goluri în 205 meciuri, a câștigat Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024

Messi și Mbappe, vedetele turneului

Messi și Mbappe sunt vedetele turneului mondial. Ambii au câte opt goluri marcate și au impresionat încă din faza grupelor, dar și în meciurile eliminatorii.

Înainte de finala cu Anglia, Messi a explicat importanța semifinalei și faptul că nu a mai întâlnit niciodată naționala Angliei.

„Este special, pentru că sunt o echipă grozavă, o forță, și este întotdeauna plăcut să joci împotriva unei echipe ca aceasta, un meci de acest fel. Este prima dată când joc împotriva lor. Am jucat împotriva tuturor, cu excepția Angliei, așa că va fi frumos și din acest motiv” a spus Messi.