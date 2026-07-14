Traian Băsescu știe cine va câștiga finala Campionatului Mondial 2026

Fostul președinte a intrat în dezbaterile privind câștigătoarea Cupei Mondiale 2026.

Mihai Dima
Traian Băsescu știe cine va câștiga finala Campionatului Mondial 2026

Fostul președinte a intrat în dezbaterile privind câștigătoarea Cupei Mondiale 2026.

Traian Băsescu este convins că marea câștigătoare va fi Argentina, chiar dacă specialiștii nu îi acordă prea multe șanse.

Campionatul Mondial a ajuns în faza semifinalelor unde se vor duela Franța-Spania și Anglia-Argentina.

Primul meci este programat la 22.00, la Dallas, iar semifinala a doua se joacă la Atlanta, miercuri, 15 iulie, de la aceeași oră.

Traian Băsescu mizează pe Argentina

Favorita fostului președinte al României, Traian Băsescu, este Argentina, campioană mondială en-titre.

Băsescu s-a arătat impresionat și de naționala Franței, dar sud-americanii ar avea de câștigat în fața unui duel direct.

„Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni. Franța mi se pare o echipă foarte bună, Mbappe este extraordinar, dar, într-o încleștare eventuală între Franța și Argentina, fantezia argentinienilor este atuul major” a declarat Traian Băsescu, pentru Recorder.

Mai mult, Băsescu pariază pe experiența Argentinei și creativitatea jucătorilor din echipă. Pus să aleagă între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, răspunsul a fost în favoarea jucătorului Argentinei.

Messi se află la ultima Cupă Mondială din carieră, dar continuă să aibă un rol decisiv pentru naționala sa. Pentru Argentina, acesta a marcat 125 de goluri în 205 meciuri, a câștigat Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024

Messi și Mbappe, vedetele turneului

Messi și Mbappe sunt vedetele turneului mondial. Ambii au câte opt goluri marcate și au impresionat încă din faza grupelor, dar și în meciurile eliminatorii.

Înainte de finala cu Anglia, Messi a explicat importanța semifinalei și faptul că nu a mai întâlnit niciodată naționala Angliei.

„Este special, pentru că sunt o echipă grozavă, o forță, și este întotdeauna plăcut să joci împotriva unei echipe ca aceasta, un meci de acest fel. Este prima dată când joc împotriva lor. Am jucat împotriva tuturor, cu excepția Angliei, așa că va fi frumos și din acest motiv” a spus Messi.

Distribuie articolul pe:

8 comentarii

  4. Asta a fost coleg de scoala cu mama Omida, de crede ca se pricepe la toate? Cu cat cumpara un interviu?

    Răspunde

  6. Atat de bine a prezis Basescu incat Franta este Pa ,cotata de el ca o echipa foarte buna . Tatae incearca sa se dea rotund ,dar tot in cinci colturi este .

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro