Firma Frasinul, deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, ar fi vizată de perchezițiile DNA desfășurate la consiliile județene din Bistrița și Sălaj, unde șefi sunt doi lideri cu greutate ai PSD și PNL. Este vorba despre Radu Moldovan, de la PSD, și Dinu Iancu Sălăjanu, de la PNL.

DNA a anunțat că efectuează percheziții în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj, potrivit unui comunicat de presă.

Una dintre firmele intrate în vizorul anchetatorilor este Frasinul SRL, deținută de omul de afaceri bistrițean Traian Larionesi, potrivit bistrițeanul.ro.

Cifră de afaceri record pentru Frasinul SRL, deținută de Traian Larionesi

Deținută de Traian Larionesi, un om de afaceri bistrițean, firma are ca obiect de activitate „lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Înființată în 1999, cu activitate în domeniul lemnului, firma a avut în 2024 o cifră de afaceri de 440 de milioane de lei și un profit de 76 de milioane de lei. Are 272 de angajați, potrivit datelor de bilanț centralizate de listafirme.ro.

Administratorul Frasinul SRL a fost trimis în judecată în noiembrie 2022 într-un dosar instrumentat tot de procurorii DNA Cluj. Este vorba despre un dosar legat de fonduri europene, alături de firma SC Dimex 2000 Company SRL.

În rechizitoriu, procurorii susțin că în perioada 2014-2015, în contextul implementării a două proiecte finanțate din fonduri nerambursabile ce vizau modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comunele Josenii Bârgăului și Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, administratorii celor două societăți ar fi pus la dispoziția reprezentanților celor două comune mai multe documente nereale pe care aceștia din urmă le-ar fi depus fără vinovăție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.).

„Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat prejudicierea, de către cei doi oameni de afaceri, a bugetului UE cu suma de 4.156.577 lei și a bugetului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în sumă de 34.122 lei”, arătau procurorii DNA.

Frasinul SRL, contracte de 1 miliard de euro cu statul

În cauza prezentă, procurorii anticorupție au suspiciuni cu privire la unele lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. Doar că Frasinul SRL a beneficiat de contracte cu zeci de alte instituții publice.

Potrivit datelor analizate de Cotidianul din SEAP, peste 80 de contracte a obținut firma lui Traian Larionesi în perioada 2018-2026. Însumate, valoarea totală se ridică la peste 4,9 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro.

Pe lângă Bistrița-Năsăud și Sălaj, Frasinul a obținut contracte și cu CJ Prahova, CJ Dolj, CNI, RAR, Romsilva, Apele Române, Ministerul Apărării, dar și cu mai multe comune, orașe și municipii din țară. În total, firma lui Larionesi a încheiat contracte în ultimii 8 ani cu aproximativ 40 de instituții publice.

Contracte de 140 de milioane de euro cu CJ-ul lui Radu Moldovan în perioada 2018-2026

Frasinul SRL a obținut contracte de sute de milioane de lei în ultimii ani cu CJ Bistrița-Năsăud, condus de Radu Moldovan, dar și cu municipii și orașe din județ.

12 contracte a obținut firma lui Traian Larionesi cu CJ Bistrița-Năsăud. Ultimul dintre contracte a fost obținut pe 24 martie 2026 și viza modernizarea drumului județean (DJ) 154. Contractul are o valoare de peste 126 de milioane de lei, potrivit datelor din SEAP.

Însă cea mai mare sumă obținută din contractele cu CJ condus de Radu Moldovan este dată pe 3 martie 2026. Peste 158 de milioane de lei și vizează lucrări de reabilitare a drumului județean 151.

În total, cele 12 contracte din ultimii 8 ani cu CJ Bistrița-Năsăud însumează peste 141 de milioane de euro, adică peste 705 milioane de lei.

Contracte de 40 de milioane de euro cu CJ-ul condus de Dinu Iancu-Sălăjanu (PNL)

Trei contracte a avut firma lui Traian Larionesi cu CJ Sălaj în perioada 2018-2026. Cel mai mare dintre ele este în valoare de peste 121 de milioane de lei, obținut în august 2023. Contractul viza lucrări de reabilitare și modernizare a drumului județean (DJ) 109.

Cel mai recent dintre ele datează din septembrie 2025. 70 de milioane de lei a obținut firma Frasinul SRL printr-un contract ce viza lucrări de reabilitare și consolidare a drumului județean 191, potrivit datelor din SEAP.

În total, aproape 40 de milioane de euro însumează cele 3 contracte cu CJ Sălaj din perioada 2018-2026.

De asemenea, pe 20 aprilie apare o postare pe pagina de Facebook a companiei Frasinul SRL. Este anunțată semnarea unui nou contract pentru lucrări de realizare a Parcului de Specializare Inteligentă Hereclea.

În imagini apare președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu și reprezentantul companiei lui Traian Larionesi.

Cine este Traian Larionesi

Traian Larionesi, om de afaceri din Bistrița, supranumit în presă „Fierăstrăul Codrilor”, este asociat cu mai multe firme active în domeniul exploatării lemnului și al construcțiilor. Numele său apare într-un dosar DNA instrumentat la Bistrița Năsăud. În anchetă este vizată una dintre firmele din grupul său. Există și investigații de presă care dezvăluie transporturi de material lemnos din zone montane și forestiere protejate, inclusiv din Munții Călimani.

În ciuda controverselor, Traian Larionesi a fost desemnat cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud chiar de șeful CJ, Emil Radu Moldovan.

În paralel, presa a relatat că numele său a fost vehiculat în discuții politice informale. Mai exact, Mihai Goțiu scria că Marcel Ciolacu l-ar fi vrut în PSD pe omul de afaceri bistrițean. Intamplator sau nu, cei doi s-au fotografiat împreună la un eveniment care a avut loc în Bistrița Năsăud.

Traian Laronesi are un fiu, Daniel Larionesi, care este absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. El activează în grupul de firme al Frasinul.