Trump cedează în războiul comercial cu Canada înaintea alegerilor din SUA

Administrația Trump a decis să elimine o parte dintre taxele vamale de 50% impuse produselor canadiene. Mișcarea vine cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului și care are evidente implicații politice și economice, scrie News.ro.

Washingtonul încearcă să detensioneze parțial conflictul comercial cu Ottawa. Casa Albă a anunțat că, începând cu 30 octombrie, vor fi eliminate taxele vamale aplicate unor produse canadiene precum plăcile de placaj, anumite produse din hârtie, dar și unele utilaje și echipamente frigorifice. Decizia vine după luni de tensiuni comerciale între cele două state vecine și pe fondul unei campanii electorale intense în Statele Unite.

Anunțul a fost făcut inițial de senatoarea republicană Susan Collins, aflată într-o cursă electorală strânsă pentru păstrarea mandatului în statul Maine. Aceasta a susținut că a făcut presiuni asupra administrației Trump pentru obținerea unor scutiri de taxe care să ajute economia locală și în special sectorul agricol.

Conflictul comercial a escaladat în august, când Statele Unite au impus taxe de 50% pentru mărfuri canadiene evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, după eșecul negocierilor dintre cele două țări. Ca răspuns, Canada a introdus propriile măsuri de retorsiune. Premierul canadian Mark Carney a declarat atunci că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea lucrătorilor canadieni, iar ulterior Ottawa a răspuns „dolar pentru dolar” tarifelor americane.

Casa Albă insistă că actuala modificare nu reprezintă o schimbare de direcție. Potrivit administrației americane, unele produse vor beneficia de scutiri, în timp ce pentru altele vor fi introduse noi taxe. Oficialii de la Washington susțin că obiectivul rămâne apărarea intereselor economice americane și combaterea a ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi un tratament discriminatoriu aplicat exporturilor americane.

Reacție prudentă la Ottawa

Ministrul canadian al Comerțului Intern, Dominic LeBlanc, a declarat că guvernul canadian analizează noile măsuri, dar rămâne dispus să negocieze „în mod constructiv și cu bună-credință” pentru a ajunge la un acord comercial avantajos pentru ambele părți.

Momentul ales pentru anunț este însă semnificativ. Alegerile de la jumătatea mandatului vor decide controlul Congresului american pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump. În statele de graniță, precum Maine sau Michigan, efectele războiului comercial cu Canada au fost resimțite puternic de companii și fermieri, iar presiunea asupra liderilor republicani a crescut în ultimele luni.

În ciuda acestui gest de relaxare, negocierile dintre Washington și Ottawa rămân departe de un deznodământ. Atât Donald Trump, cât și Mark Carney au declarat că sunt deschiși unui acord, însă diferențele dintre cele două părți continuă să blocheze găsirea unei soluții definitive.