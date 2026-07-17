Trump: China a piratat date electorale din 18 state americane

„Fişierele de înregistrare a alegătorilor au fost achiziţionate în mod ilicit, furate, piratate sau obţinute ilegal în alt mod de către China”.

Liliana Vornicu
Trump: China a piratat date electorale din 18 state americane

„Fişierele de înregistrare a alegătorilor au fost achiziţionate în mod ilicit, furate, piratate sau obţinute ilegal în alt mod de către China”.

Președintele american Donald Trump a declasificat documente secrete care expun vulnerabilități majore în infrastructura de vot a SUA. Liderul de la Casa Albă incriminează Beijingul pentru sustragerea a zeci de milioane de date electorale și acuză comunitatea de informații că a mușamalizat amploarea acestor breșe cibernetice în timpul scrutinului din 2020, potrivit News.ro.

Interferenţe străine

Trump a susţinut, în cadrul declaraţiei sale de joi seară, de la Casa Albă, că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării. El a afirmat că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice ”pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile”, generate de interferenţe străine.

Trump a mai declarat că agenţiile de spionaj americane au început să afle în 2020 că ”datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China”.

Fişierele de înregistrare a alegătorilor au fost achiziţionate în mod ilicit, furate, piratate sau obţinute ilegal în alt mod de către China, mai arată Casa Albă.

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Preşedintele Trump a  mai afirmat că datele nu i-au fost dezvăluite nici lui, nici Congresului și că ”membrii statului paralel” au acţionat pentru a ”suprima şi minimiza în mod activ informaţiile despre amploarea amestecului sinistru al Chinei în alegeri.

”Cumpărate, furate sau piratate de China”

Preşedintele a mai susținut că agențiile de informaţii americane ştiau despre fişierele de înregistrare a alegătorilor compromise în 2020 și că datele din mai multe state au fost ”cumpărate, furate sau piratate de China”.

”Cei responsabili de a trage semnalul de alarmă au păstrat în informaţiile secrete şi ascunse”, a spus Trump.

”Nu mi le-au dezvăluit mie, în calitate de preşedinte, nici altcuiva şi, din câte ştim, nu au informat nici Congresul”, a mai spus el.

Insuficient de relevante sau credibile

Potrivit unei surse  care are cunoştinţe directe despre evaluarea comunităţii de informaţii americane privind eforturile de interferenţă străină în jurul alegerilor din 2020, a susținut că documentele şi notele publicate joi de administraţia Trump aveau scopul de a centraliza toate informaţiile deţinute de guvernul SUA legate de rapoartele anterioare.

Aceste informaţii suplimentare au fost verificate, dar sursa a afirmat că nu au fost însă considerate suficient de relevante sau credibile pentru a fi incluse.

China are o lungă istorie de spionaj

Hackerii chinezi au pătruns în serverele guvernului federal în 2015 şi au furat peste 20 de milioane de înregistrări sensibile de la Oficiul de Management al Personalului.

În același timp, un nou raport al Consiliului Naţional de Informaţii din octombrie 2020 a arătat că activităţile Chinei referitoare la alegerile prezidenţiale din acel an au fost de ”nivel redus” şi s-au limitat la ”măsuri exploratorii”.

După alegerile din 2020, persoanele numite de Trump în cadrul DNI au anunţat în mod public că China a luat în considerare încercarea de a influenţa rezultatul, dar că a decis să nu o facă pentru a nu deteriora relaţiile dintre SUA şi China.

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5 comentarii

  2. Singurul stat care se comportă ca pirații și fură tot ce se poate, bani, petrol, etc. este SUA. Inclusiv practică răpirea șefilor de stat care nu-i convin.

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  4. Bai, donalde, ce inseamna China a piratat? A piratat guvernul chinez, sau Partidul Comunist Chinez? Sau a piratat vreunu Hu Shin Tzang, chinez care, de fapt, traieste in USA, deci e american?

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