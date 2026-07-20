Ucrainenii au atacat un depozit comercial care aparține „imperiului financiar secret al lui Putin”

Noaptea trecută Ucraina l-a atacat pe Vladimir Putin. Nu pe el în persoană, ci proprietățile sale, cele deținute prin interpuși. Despre asta scrie publicația rusească de investigație Agenstvo.
Să vedem mai întâi câte drone au trimis ucrainenii. Moscova a fost atacată cu 400 de drone. Informația este menționată de Ucraina și confirmată oficial de ruși.
Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin spune că 85 drone au fost doborâte în regiunea Moscovei, iar restul și mai departe.
Ministerul rus al Apărării susține că a interceptat 381 de drone.
Procuratura din Moscova spune că au fost avariate „blocuri de locuințe, case și obiective comerciale și că există victime”.
Așadar, dronele ucrainene au reușit să spargă apărarea antiaeriană rusească. Din nou.
Și din nou au lovit obiective comerciale importante. Un exemplu este depozitul de petrol din regiunea Moscovei. Ceea ce va adânci criza carburantului pentru populație.
Numai că nu doar instalațiile petroliere au fost ținta. Kievul continuă să lovească și depozitele magazinelor online rusești. De data asta a fost lovit Parcul industrial Iujnîe vrata / Porțile de Sud.
Ce este Iujnîe vrata? E un complex de depozite. Chiriașii sunt Wildberries(care au mai fost atacați), dar și Alibaba, celebra companie chinezească.
La începutul lui 2026, proprietarul principal al depozitului a devenit fondul Talant i uspeh / Talent și succes.
Talant i uspeh e condus de un violoncelist, Serghei Roldughin. Informația nu este nouă, despre asta a scris presa rusă și nu numai. De-a lungul timpului, presa occidentală l-a numit pe Roldughin „violoncelistul lui Putin”, alții i-au spus „portofelul lui Putin”.
Roldughin are talant i uspeh, adică talent și succes, dar nu în activitatea sa de bază, muzica.
Violoncelistul este cunoscut la nivel mondial, nu neapărat pentru felul în care mânuiește arcușul, ci pentru cum jonglează cu miliardele de euro.
Consiliul de administrație al fondului Talant i uspeh este condus de nimeni altul decât de… Vladimir Putin, scrie Agenstvo. Anume depozitul deținut de violoncelistul lui Putin a fost ținta ucrainenilor aseară.
Jurnaliștii de investigație mai scriu că nu e primul caz în care dronele ucrainene lovesc obiective comerciale asociate cu Putin.
În 2023, o dronă ucraineană a lovit un zgârie-nori aflat în construcție. Se numea Moscow Towers și „are legături cu imperiul financiar secret al lui Vladimir Putin”.
26 comentarii
erata: „Ileana Rollason” (sic!), 13:19, adica individul careèsi dedubleaza personalitatea.
Fiti, dom’le, seriosi cu „imperiul financiar secret al lui Putin” : ori a resuscitat „disidentul” Nemtzov Boris, care-l inventase?! @ileana Rollason, orele 12.19: esti prost cu duiumul, amice, si comiti si infractiuni penale!
Am impresia ca destul de multi care si-au scris aici opiniia, s-au cam grabit sa faca glume pe seama rusilor .Nota de plata pt. tot ce face acum Zelenschi o sa vina cat de curand.
Rusia mai loveste in Ucraina sau s- au epuizat motoarele de la masinile de spalat?
Sa fim serioja adevarata vodka sta sub Kremlin.Doar Medvedev are cheile si ranga cu care deschide lazile,,,
Bine ca n-au distrus depozitul de vodka! Aia pierdere!
Imprudentza mare din partea lui Zelenski
Era un depozit de cratite si tigai la promotie. De-aia se bat acum muscalii cu ucrainenii, ca nu mai au cum sa se bata intre ei pe promotii.
Xi își ascunde sabia după zâmbet.Demult China spune că Rusia e o țară mult prea mare pentru cât de puțini oameni are. Putin, acest adolescent răzgâiat îmbătrânit urât, vrea să arate cine-i el în cartier iar sfârșitul va fi lamentabil. Deunăzi am văzut Ruskaya maika cu o moacă indiferentă, plictisită de statul la coadă, venind să ia kompensația după fiul mort și privind-o, m-am gândit că e ceva defect la gena imperială.
Black Fraidey, supărați rușii că s-au epuizat stocurile la promoții.
85 doborâte din 400!?
Wtf? Unde este AA mult lăudată a ruzznakilor?
..de exemplu, când spui publicația românească ‘Libertatea Cuvântului’, nu spui că ziarul iasă în România pentru Cernăuți. Zici că este ziar de limba română tipărit în Ucraina. Astfel, ‘publicația rusească de investigație Agentstvo’ nu este rusească doar fiindcă unii acolo o rup pe rusește de la mama lor ci ea nu este rusească fiindcă nu e înregistrată în Rusia. La fel ca sora Meduza pentru care spunem că este publicație letonă de domeniu NATO
Chiar vreti sa credem prostiile pe care le spuneti ?
Nu dimitrie, esti destul de….
Dima, știu că faci colecție de imagini. Salveaz-o pe asta din articol, e buna ca tapet.
Bașca , e de colecție.
Majoritatea cred tot ce li se spune. La astia nascuti dupa 2000 procentu e de 100%. Capacitatea lor de gandire critica, e zero.
După logica ta , această majoritate ar trebui sa te creadă și pe tine. Dar nu o fac , totuși.
De ce?
Sunt programati sa creada cand aud unele cuvinte cheie: stiinta, autoritate, ue,.. inca din gradinita sunt programati sa creada tot ce vine de sus, sa nu puna intrebari si sa repete fix cum li sa zis cuvant cu cuvant
Păi .. te cam contrazici. Un prima ta postare nu ai folosit nuci un cv din ce spui in a doua: știință , autoritate , UE..
Caută repejor altceva . Ce mai spun directivele de la Moskova?
Dimitrie, cam te miri!
@ Dan -ca(n)temiri sau te „cam”miri?Ca-s „afon ” la gramatica…..
Urla muscalii si saracesc in timp ce oligarhii lor nu sunt afectati…unii cu sfecla si samagon iar oligarhii cu iahturi si icre negre… e bine in cloaca aia de rusia acum ca au inceput dronele sa vina si pe la ei ca pana acuma nu le pareau rau de spitalele si copiii ucrainieni omorati de rachetele lui putin. Poate acuma le pare rau dupa niste gioarse din depozitele alea.
Partea cea mai misto este insa ca au ajuns rusii sa-si ascunda combustibilul prin piete, de frica Ucr.! Rusia, cea mai tehnologica tara care iesti, vorba raposatului Axon!
Mai votati-l o tura pe Putin.
Poate chiar pe viata ,pe care i-o urez sa fie pana maine
Dragi rusi, va oferim gratis zidul de la Targoviste proaspat varuit pentru Putin si camarila lui.
Stați liniștit la locurile voastre! Putin va distruge Ucraina cu arma nucleară pentru trădarea maicii Rusii!
Eu cred că își mai trage un baros în cojoane. Îl bate Nenea Xi la poponeața goală.