Noaptea trecută Ucraina l-a atacat pe Vladimir Putin. Nu pe el în persoană, ci proprietățile sale, cele deținute prin interpuși. Despre asta scrie publicația rusească de investigație Agenstvo.

Să vedem mai întâi câte drone au trimis ucrainenii. Moscova a fost atacată cu 400 de drone. Informația este menționată de Ucraina și confirmată oficial de ruși.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin spune că 85 drone au fost doborâte în regiunea Moscovei, iar restul și mai departe.

Ministerul rus al Apărării susține că a interceptat 381 de drone.

Procuratura din Moscova spune că au fost avariate „blocuri de locuințe, case și obiective comerciale și că există victime”.

Așadar, dronele ucrainene au reușit să spargă apărarea antiaeriană rusească. Din nou.

Și din nou au lovit obiective comerciale importante. Un exemplu este depozitul de petrol din regiunea Moscovei. Ceea ce va adânci criza carburantului pentru populație.

Numai că nu doar instalațiile petroliere au fost ținta. Kievul continuă să lovească și depozitele magazinelor online rusești. De data asta a fost lovit Parcul industrial Iujnîe vrata / Porțile de Sud.

Ce este Iujnîe vrata? E un complex de depozite. Chiriașii sunt Wildberries(care au mai fost atacați), dar și Alibaba, celebra companie chinezească.

La începutul lui 2026, proprietarul principal al depozitului a devenit fondul Talant i uspeh / Talent și succes.

Talant i uspeh e condus de un violoncelist, Serghei Roldughin. Informația nu este nouă, despre asta a scris presa rusă și nu numai. De-a lungul timpului, presa occidentală l-a numit pe Roldughin „violoncelistul lui Putin”, alții i-au spus „portofelul lui Putin”.

Roldughin are talant i uspeh, adică talent și succes, dar nu în activitatea sa de bază, muzica.

Violoncelistul este cunoscut la nivel mondial, nu neapărat pentru felul în care mânuiește arcușul, ci pentru cum jonglează cu miliardele de euro.

Consiliul de administrație al fondului Talant i uspeh este condus de nimeni altul decât de… Vladimir Putin, scrie Agenstvo. Anume depozitul deținut de violoncelistul lui Putin a fost ținta ucrainenilor aseară.

Jurnaliștii de investigație mai scriu că nu e primul caz în care dronele ucrainene lovesc obiective comerciale asociate cu Putin.

În 2023, o dronă ucraineană a lovit un zgârie-nori aflat în construcție. Se numea Moscow Towers și „are legături cu imperiul financiar secret al lui Vladimir Putin”.