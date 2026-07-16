Un lider liberal din Tabăra Veștea își face partid în interiorul PNL. „Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător”

„PNL aparține fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate și patriotism. Deci, îmi aparține și mie și multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalității, uitând care este scopul și rolul acestui partid istoric”, a scris Alin Tișe pe Facebook într-o postare în care anunță lansarea unei noi platforme în interiorul partidului.

Alin Tișe face parte din tabăra informală din partid care l-a susținut la vot pentru a deveni premier pe șeful CJ Brașov, liberalul Adrian Veștea, care a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un guvern fără a anunța în prealabil conducerea partidului. La votul intern de după nominalizare, Alin Tișe s-a opus în BPN atât la continuarea rupturii de PSD, cât și la ideea unui vot negativ pentru executivul Veștea.

Platforma Liberal-Conservatoare lansată de Bolojan

„Începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚̆ 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐥-𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞.

Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile și valorile liberalismului conservator.

Nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă. Nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese personale.

Nu pentru că dețin adevarul absolut, ci pentru că după cinci mandate (20 de ani) de ales uninominal al PNL, cu rezultate si proiecte unice în țară – județ pe primul loc în România – sunt îndreptățit să gândesc și să mă manifest liber într-un partid liberal”, a concluzionat liderul CJ Cluj.

Decizia de a forma un pol conservator în interiorul PNL este argumentată prin prisma crizei politice. Liderul CJ Cluj argumentează că România are nevoie de un nou guvern rapid.

„Iresponsabilitatea decidenților va avea consecințe de neimaginat pentru români.”

„Scriu aceste rânduri ca un om care a fost făcut, pe rând, trădător de PNL, pesedist, userist și chiar aurist. Dacă a pune România înaintea intereselor de partid înseamnă trădare, atunci fiecare să judece singur cine sunt adevărații trădători.

De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic!

Iresponsabilitatea decidenților va avea consecințe de neimaginat pentru români.

Statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii își pierd locurile de muncă, iar liderii decidenți din PNL își consumă energia în orgolii, răzbunări și calcule de putere. Este inadmisibil.

Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovații. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiți nelegitimați prin vot.

Mă interesează un singur lucru: România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi”, a argumentat Alin Tișe.

„Greii PNL confundă orgoliul cu leadershipul”

Liderul CJ Cluj a lansat mai multe atacuri la adresa actualei conduceri liberale, conduse de Ilie Bolojan.

„În PNL există oameni competenți, capabili să construiască, alături de partidele proeuropene, un guvern stabil.

Lăsați orgoliile. Lăsați veninul. Puneți țara pe primul loc. România trebuie să fie mai importantă decât orice funcție, orice ambiție și orice răfuială internă.

Nu mă simt reprezentat de “greii” PNL, care confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul. Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal și nici valorile pe care acest partid a fost construit.

PNL nu este proprietatea câtorva oameni.”

Tișe: Nu progresism și neomarxism

Platforma lansată de Alin Tișe are mai multe puncte ideologice definite de liderul CJ Cluj. Această platformă combină conservatorismul socială cu liberalism economic, susține liderul local PNL.

„Valorile acestei platforme, abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme:

Național – iubire de țară, nu naționalism.

​Liberal – libertate, inițiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat /mediu de afaceri, economie puternică, reforma țării și respect pentru muncă.

​Conservator -credință în familie, tradiție, responsabilitate și continuitate. Nu progresism și neomarxism.

Fac acestă încercare și îi invit pe toți colegii care încă mai cred în PNL – liberal conservator – să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit.”