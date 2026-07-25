Un livrator de mâncare a câștigat un premiu literar pentru poezie

Un livrator de mâncare așa cum sunt mii și mii în China, Wang Jibing, este cel mai nou câștigător al premierului literar Lu Xun pentru poezie.

Volumul Low Flight, inspirat din viața și frustrările curierilor din economia de tip gig, a impresionat juriul prin autenticitate, scriu jurnaliștii de la BBC. Jurații au apreciat și felul în care poetul transformă rutina urbană într-o formă de artă.

De la munci ocazionale la podiumul literar

Wang Jibing s‑a angajat ca livrator în jurul anului 2019, după ce timp de câteva decenii a avut joburi ocazionale. A lucrat și în construcții, și în colectare de deșeuri, a fost vânzător la tarabă.

Născut în provincia Jiangsu, el a abandonat școala în adolescență din cauza problemelor financiare. Totuși, pasiunea pentru lectură nu l‑a părăsit niciodată. De peste zece ani publică poezii și eseuri pe rețelele sociale. Acolo, a atras treptat o comunitate impresionată de vocea sa sinceră și necosmetizată.

În 2022, poezia Man in a Hurry inspirată de o livrare ratată din cauza unei adrese greșite a devenit virală. Un an mai târziu, Wang a publicat primul volum: Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider.

Low Flight – poezia care zboară aproape de asfalt

Volumul premiat în 2024, Low Flight, este rezultatul unui demers jurnalistic: Wang a intervievat aproximativ 200 de livratori pentru a surprinde presiunea, oboseala și demnitatea muncii lor.

„Cine spune că a‑ți întinde aripile înseamnă să zbori sus? Și zborul jos tot zbor este”, scrie el într‑un vers care a devenit emblematic.

Teoretic, acest premiu vine cu o recompensă financiară însă aceasta nu a fost specificată încă. Tot ce se știe este că, în 2014, recompensa era de 100.000 de yuani (aprox. 14.800 de dolari). În ciuda premiului câștigat, Wang insistă că nu va renunța la jobul de livrator: „Nu am nevoie de această muncă ca să trăiesc, dar îmi place ritmul ei. Mă ține în formă. Vreau o viață simplă, iar premiul nu mă va schimba.”

Gig economy

Expresia „gig economy” (economia gig sau economia muncii independente) descrie piața muncii în care predomină activități precum șofer de ridesharing, livrator de mâncare, freelancer (programator, designer) sau prestator de servicii ocazionale.