Universitatea de Vest din Timișoara a deschis platforma online de admitere! Înscrie-te!

Veștile bune sunt cele mai așteptate, iar la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) așteptarea a luat sfârșit!

Am deschis platforma online de admitere pentru anul universitar 2025-2026, pentru ca tu să poți porni în călătoria spre cea mai bună versiune a ta! Toate informațiile despre procesul de admitere și oportunitățile pe care UVT le oferă sunt disponibile pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere – admitere.uvt.ro.

În continuă evoluție și la zi cu ultimele tendințe în ceea ce privește formarea de competențe, având un nucleu de cadre didactice dedicate și programe de studii revizuite anual prin ample procese de analiză și consultare cu reprezentanții pieței muncii, UVT este un adevărat incubator de talente și o rampă de lansare în carieră.

Ești gata să-ți trăiești studenția în cel mai dinamic centru academic din vestul țării? Vino să vezi ce programe de studii avem pentru tine!

UVT propune o gamă extrem de variată de programe de studii universitare, prin cele 12 facultăți ale sale: 81 de programe de studii universitare de licență, 96 de programe de studii universitare de masterat și 26 domenii de studii universitare de doctorat. Domeniile de studii din cadrul UVT acoperă o arie vastă, de la matematică și științe ale naturii sau științe sociale, până la științe umaniste, arte și știința sportului și educației fizice. În cadrul acestora, se numără programe de studii emergente, dedicate formării competențelor viitorului, precum Inteligență Artificială (AI), Cybersecurity, Game Art, Științe aplicate în criminalistică și multe altele.

Până în prima parte a lunii iulie 2025, poți să completezi informații, să încarci documente și să-ți alegi opțiunile dorite de programe de studii pe platforma de înscriere. Procesul de înscriere se derulează online, dar este necesar ca documentele să fie prezentate în original la centrele de admitere, pentru certificarea acestora conform cu originalul, prin scanare de către reprezentanții UVT. Pașii pe care trebuie să îi parcurgi în cadrul procesului de înscriere sunt disponibili AICI.

În anul universitar 2025-2026, UVT propune și mai multe oportunități, prin cele 11 programe noi de studii universitare de masterat adăugate în oferta sa:

Facultatea de Arte și Design:

Arte grafice

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor:

Finanțe pentru business, bănci și investiții

Facultatea de Fizică și Matematică:

High Energy Physics

Facultatea de Muzică și Teatru:

Muzică – interpretare instrumentală

Muzică – interpretare vocală

Muzică – dirijat coral

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială:

Asistență socială militară

International Migration and Social Global Change

Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării:

Mass-media și relații publice în context digital

Politici publice și guvernanță în era digitală

Sustainable Futures and Urban Change

Obiectivul nostru de a asigura o educație deschisă și incluzivă ne mobilizează constant în direcția adaptării la cerințele viitorului, pentru a oferi permanent tinerilor șansa la un învățământ echitabil, accesibil și de calitate.

Astfel, UVT scoate la concurs peste 6.300 de locuri la programele de studii universitare de licență, dintre care 2.900 finanțate de la bugetul de stat, cu 30 în plus față de anul universitar anterior, respectiv aproximativ 4.600 de locuri la programele de studii universitare de masterat, peste 1500 dintre acestea fiind finanțate de la bugetul de stat.

O parte dintre aceste locuri sunt destinate unor categorii specifice de candidați, după cum urmează:

pentru candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural: 63 de locuri finanțate de la bugetul de stat, la ciclul de studii universitare de licență ;

finanțate de la bugetul de stat, la ciclul de studii universitare de ; pentru candidații de etnie romă: 20 de locuri finanțate de la bugetul de stat la ciclul de studii universitare de licență , respectiv 10 locuri la ciclul de studii universitare de masterat ;

finanțate de la bugetul de stat la ciclul de studii universitare de , respectiv la ciclul de studii universitare de ; pentru candidații aparținând minorităților naționale sau proveniți din centrele de plasament / din sistemul de protecție socială și celor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități: câte 25 de locuri finanțate de la bugetul de stat, atât la ciclul de studii universitare de licență, cât și la ciclul de studii universitare de masterat.

Totodată, pentru candidații români de pretutindeni, UVT oferă în acest an 250 de locuri finanțate de la bugetul de stat la ciclul de studii universitare de licență (150 de locuri cu bursă și 100 de locuri fără bursă) și 110 locuri finanțate de la bugetul de stat la ciclul de studii universitare de masterat (70 de locuri cu bursă și 40 de locuri fără bursă).

La toate programele de studii universitare de licență din cadrul UVT procesul de admitere presupune susținerea unei probe de admitere, în format fizic, la sediul central UVT sau la sediile facultăților UVT, fie pentru testarea cunoștințelor/aptitudinilor conexe domeniului de studii ales și a capacităților cognitive, fie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe platforma de admitere.

La UVT, știm cât este de important ca tinerii cu rezultate deosebite, care excelează în diverse domenii, să fie susținuți și încurajați în parcursul lor academic. Așadar, pe lângă facilitățile pe care le acordăm pentru performanțe academice studenților noștri, am pregătit și un pachet de beneficii pentru viitorii studenți care, în perioada studiilor liceale, au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, care obțin media 10 la examenul de bacalaureat sau care sunt șefi de promoție în cele mai bune licee din fiecare județ, mai multe detalii fiind disponibile AICI.

Dacă și tu îți dorești să fii, începând cu această toamnă, student la cea mai mare instituție de învățământ superior comprehensivă din regiunea de vest a României și să devii cea mai bună versiune a ta, creează-ți acum dosarul pe platforma de admitere online!

La Universitatea de Vest din Timișoara, procesul de admitere pentru studiile universitare de licență și de masterat se desfășoară în două sesiuni distincte, în perioadele mai – iulie, respectiv august – septembrie. Fiecare facultate a UVT are propriul calendar care cuprinde toate etapele procesului de admitere, de aceea te încurajăm să verifici pagina facultății care te interesează sau pagina programului de studii dorit.

Descoperă ceea ce ți se potrivește, înscrie-te pe platforma online de admitere și vino să studiezi în cel mai vibrant pol academic din vestul țării!

(Comunicat UVT)