Vedete cercetate pentru consum de droguri

La ordinul Parchetului Șef al orașului Istanbul, echipe din cadrul Secției de Narcotice a Comandamentului Jandarmeriei Provinciale au efectuat o operațiune antidrog împotriva unor celebrități . Nouăsprezece persoane se aflau pe lista detențiilor. Unele dintre aceste persoane au fost reținute, în timp ce căutările altora sunt în curs de desfășurare.

Trei jihadiști despre care se crede că aveau legături cu tunisianul Anis Amri, presupusul autor al atacului terorist comis luni seară la un târg de Crăciun din Berlin, au fost arestați în Tunisia, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne al […]

Uciderea studentei de 20 de ani Ozgecan Aslan, violată, asasinată și apoi arsă, a provocat în Turcia un val de indignare care se transformă într-un proces împotriva regimului islamo-conservator acuzat de gravă neglijență, pentru numeroși turci aceasta fiind crima care […]

3 Comentarii

Precizare:

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.