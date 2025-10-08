Vedete cercetate pentru consum de droguri

E iureș mare în lumea bună a Istanbulului. Mai multe vedete (actori, cântăreți, influenceri) au intrat în atenția poliției din cauza unor acuzații de consum de droguri.
Presa turcă scrie că Direcția Filialei de Narcotice a Comandamentului Jandarmeriei Provinciale Istanbul a lansat o operațiune împotriva unor celebrități, printre care İrem Derici, Dilan Polat, Hadise, Demet Evgar și Simge Sağın, sub acuzația de încurajare a consumului de droguri.
La ordinul Parchetului Șef al orașului Istanbul, echipe din cadrul Secției de Narcotice a Comandamentului Jandarmeriei Provinciale au efectuat o operațiune antidrog împotriva unor celebrități . Nouăsprezece persoane se aflau pe lista detențiilor. Unele dintre aceste persoane au fost reținute, în timp ce căutările altora sunt în curs de desfășurare.
Iată numele de pe lista celor reținuți:
Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici , Kaan Yıldırıkaım, Meri Yıldırıkaım, Merkılızını, İrem Derici Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.
Ponta nu e si el, printre ,,celebritati”, ca are locuinta pe la Constantinopole??? La cate tigari i-a cumparat Erdoganului…
La noi când??
