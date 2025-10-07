Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, marţi seară, că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei şi va urma o nouă discuţie săptămâna viitoare. ”Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni”, a transmis vicepremierul.

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a vorbit, marţi seară, la TVR Info, despre reforma administraţiei şi discuţiile din coaliţie.

”Din păcate, am redus în ultimele săptămâni discuţia doar pe acest element din pachetul de reformă administrativă în administraţia locală”, a afirmat vicepremierul.

Potrivit acestuia, ceea ce a propus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ”depăşeşte cu mult acest orizont al reducerii cu 13.000 de posturi a schemei de personal”: a propus colectarea mai bună a impozitelor şi taxelor, externalizarea serviciilor de executare silită, nerestituirea permisului dacă nu s-au plătit amenzile şi alte măsuri.

”Sunt elemente care ar ajuta administraţia să colecteze mai bine veniturile. Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni. Am avut şi astăzi pe masă mai multe alternative. Eu cred că ne apropiem de decizia finală”, a mai declarat Tanczos Barna.

Acesta crede că decizia ar putea fi luată săptămâna viitoare: ”Sper ca săptămâna viitoare să fie ultima discuţie şi să avem acel pachet 3 (…) care să cuprinsă şi elemente de susşinere a economiei”.

Coaliţia s-a reunit, marţi, la Palatul Victoria, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei.

PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală.