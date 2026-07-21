VIDEO Argentina a fost întâmpinată de mii de oameni la întoarcerea acasă, după Cupa Mondială. Lionel Messi a lipsit

Echipa „Albiceleste”, finalistă la Cupa Mondială, dar învinsă de Spania, s-a întors luni, spre sfârşitul zilei, în Argentina, fără unii dintre jucătorii săi, dar a fost aşteptată de câteva mii de persoane la sediul Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), situat în apropierea aeroportului Ezeiza.

Avionul care transporta „Selección” a aterizat în jurul orei 18:20, ora locală (00:20 la Bucureşti), la aeroportul situat la 32 km de Buenos Aires. Adică în momentul în care jucătorii Spaniei îşi încheiau sărbătorile publice la Madrid.

La coborârea din avion, un covor roşu îi aştepta pe argentinieni, conform imaginilor transmise de Aerolineas Argentinas. Jucătorii au fost transportaţi imediat cu un autobuz descoperit la sediul AFA, situat la 4 km distanţă.

„Granaderos”:

Por el recibimiento para la Selección Argentina en el aeropuerto de Ezeiza pic.twitter.com/lAnCeUqJm1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 20, 2026

Lionel Messi și alți doi jucători au lipsit la întoarcerea Argentinei acasă

Cu mai mult de o oră înainte de sosirea prevăzută a avionului, sub o ploaie rece şi fină, mii de oameni cântau în cor, scandau lozinci şi intonau imnul naţional, pe fondul zgomotului petardelor şi al vuvuzelelor, într-o mare de steaguri şi tricouri alb-albastru, pe largile esplanade situate între un nod rutier şi domeniul AFA.

🇦🇷El emotivo video que compartió la AFA del recibimiento que los hinchas le brindaron a la Selección Argentina tras su regreso al país. pic.twitter.com/QJ2hZxYjth — El Destape (@eldestapeweb) July 20, 2026

Căpitanul Lionel Messi nu se numără printre jucătorii care s-au întors luni, la fel ca Enzo Fernandez sau Julian Alvarez.

Târziu în noaptea de duminică, AFA a anunţat că „unii jucători din lot vor pleca direct din Statele Unite către diferite destinaţii, pentru a se reîntoarce la cluburile lor sau pentru a-şi începe perioada de odihnă”.

Nici AFA, nici autorităţile argentiniene nu au făcut vreo declaraţie de la finală în legătură cu o eventuală ceremonie oficială de întâmpinare a jucătorilor la întoarcere. După meci, preşedintele Javier Milei anunţase că o zi din viitor, aleasă de jucători şi de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă. Acest anunţ nu se concretizase până la sfârşitul zilei de luni.