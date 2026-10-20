VIDEO Atac dur la audieri. Alexandru Dimitriu îl critică pe Radu Marinescu și legăturile sale cu Lia Olguța Vasilescu

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a lansat un atac vehement la adresa lui Radu Marinescu, aflat la a patra audiere pentru funcția de ministru al Justiției. Parlamentarul a evidențiat legăturile subterane și relația de subordonare politică dintre acesta și Lia Olguța Vasilescu, acuzându-l de lipsă de integritate și de trădare a interesului public.

Procesul de audiere parlamentară pentru preluarea portofoliului Ministerului Justiției a fost marcat de tensiuni majore și critici fără precedent venite din partea clasei politice. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, deputatul Alexandru Dimitriu a explicat motivele pentru care a decis să nu îi mai adreseze nicio întrebare candidatului Radu Marinescu în cadrul audierilor oficiale, rezumând atitudinea acestuia printr-o formulare dură: „Un suflet de slugă n-o să devină niciodată erou.”

Relația controversată dintre Radu Marinescu și Lia Olguța Vasilescu

Unul dintre elementele centrale subliniate în mesajul parlamentarului vizează legătura directă dintre Radu Marinescu și Lia Olguța Vasilescu. Potrivit dezvăluirilor făcute în spațiul public și în materialul video asociat, Marinescu ar fi negat în Parlament că i-ar fi fost vreodată avocat Olguței Vasilescu, încercând să se disocieze de aceasta.

„Cum să fii un mincinos atât de prost, când există înregistrări peste înregistrări cu Vasileasca la braț cu avocatul ei, Marinescu? Cum să sfidezi în halul ăsta lumea? Eu înțeleg că noțiunea de PSD-ist e incompatibilă cu cinstea și sinceritatea, dar să fii slujbașul umil a clanului Manda – Vasilescu de la Craiova (…) și apoi să spui în Parlament că nu i-ai reprezentat, asta mi se pare că întrece absolut orice limită. Un suflet de slugă n-o să ajungă niciodată erou”, afirmă în reel-ul video Dimitriu.

Realitatea politică arată o subordonare evidentă față de liderii de partid, susține Dimitriu, care a ironizat retoric intențiile declarate ale candidatului de a reforma sistemul:

„Ce să-mi mai spună? Că o să facă totul ca să repornească lupta împotriva corupției? Că după ce depune jurământul, de data asta rupe jugul doamnei Lia Olguța și-i explică celeilalte Lii că a oligarhizat tot sistemul de justiție, încât efectiv nu se mai poate respira?”.

Dimitriu susține că propunerea pentru funcția ministerială nu reflectă un profil independent, ci mai degrabă un produs al negocierilor de culise. În acest sens, deputatul a punctat direct originea numirii: „L-a ales Olguța și l-a pus Sorin. Am înțeles.”

Acuzații de plagiat și protejarea rețelelor interlope

Criticile aduse de Alexandru Dimitriu nu s-au oprit doar la sfera influențelor politice locale, ci au vizat direct integritatea academică și profesională a candidatului. Referindu-se la suspiciunile documentate de furt intelectual, parlamentarul a punctat discursul repetitiv al acestuia:

„Să ne spună iar că n-a plagiat, că a scris «în conformitate cu normele timpului», deși și-a însușit cu ghiotura pagini din munca altora și după aia le-a trecut pe curat în doctoratul lui furat?”.

De asemenea, au fost aduse în discuție aspecte legate de combaterea criminalității și aplicarea legii. Dimitriu a evidențiat duplicitatea discursului oficial referitor la combaterea infracționalității, întrebând ironic dacă acesta va continua să susțină că „nu-i plac interlopii și nici nu-i place că scapă toți borfașii prin prescripție?”. În realitate, subliniază deputatul, mecanismele actuale favorizează scăparea infractorilor prin prescripție, fără ca propunerile venite din partea ministerului să ofere soluții reale.

Patru audieri, aceleași promisiuni neonorate

Istoricul candidaturilor lui Radu Marinescu arată o recurență a acelorași etape procedurale fără un rezultat concret. De patru ori candidatul s-a prezentat în fața comisiilor parlamentare, a obținut avizele necesare și a continuat să severească interesele liderilor politici care l-au propulsat, conform deputatului USR.

Alexandru Dimitriu a sintetizat acest traseu administrativ menționând că „de patru ori a venit la audiere pentru funcția de ministru al Justiției, de patru ori a spus ce a mai spus, a luat avizul și a plecat să-și slujească stăpânii în loc să-și slujească poporul care l-a trimis în Parlament și îl tot trimite, prin algoritm, la minister”.

În final, atenția a fost îndreptată către responsabilii din culisele politice care mențin în funcții-cheie persoane compromise, întrebarea finală a deputatului fiind adresată direct decidenților: „dintre toți juriștii din țara asta, de ce tot el, și a patra oară?”.