VIDEO Furtuni violente în Spania. Patru oameni au murit, iar inundațiile au provocat evacuări și restricții de circulație

Ploile torențiale provocate de furtuna DANA Adam au afectat puternic estul Spaniei, în special regiunile Valencia și Alicante, unde autoritățile au mobilizat echipe de intervenție pentru salvarea persoanelor surprinse de viituri. Bilanțul prezentat luni, 19 octombrie, de presa spaniolă indica patru decese asociate fenomenelor meteorologice, dintre care trei în Comunitatea Valenciană și unul în Catalonia.

În zonele cele mai afectate, cantitățile de precipitații au depășit local 600 de litri pe metru pătrat, iar unele localități au fost izolate de ape. Râurile și pâraiele ieșite din matcă, drumurile inundate și accesul dificil au complicat intervenția serviciilor de urgență. În mai multe cazuri, oamenii au avut nevoie de ajutor pentru a ieși din locuințe sau pentru a ajunge în zone sigure, notează lavanguardia.com.

O femeie de 79 de ani, găsită fără viață în Oliva

Printre victime se numără o femeie în vârstă de 79 de ani, găsită fără viață în locuința sa din Oliva, localitate afectată de inundații. Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, femeia avea mobilitate redusă. Tot în Oliva, un bărbat de 64 de ani, aflat într-un camping, a murit în urma unui stop cardiorespirator.

O altă victimă este o femeie care a intrat în mare în timpul furtunii, în zona Sagunto. Bărbatul care era împreună cu ea a fost salvat, însă femeia nu a mai putut fi recuperată în viață. În Catalonia a fost raportat un alt deces asociat episodului de vreme severă.

Confinarea a fost menținută în opt localități

Inițial, autoritățile din Comunitatea Valenciană au dispus măsuri de izolare și restricții de circulație în 145 de localități, măsura vizând aproximativ 850.000 de persoane. Ulterior, pe măsură ce situația a început să se amelioreze, restricțiile au fost ridicate în majoritatea zonelor afectate.

#RescatesGC | La @guardiacivil continua garantizando la #seguridad en zonas afectadas por la #DANA #Adam 📍 Oliva #Valencia ▶️ Especialistas del #ServicioAéreo y #GREIM han rescatado a una madre y sus dos hijos en una vivienda totalmente inundada, se encontraban pidiendo ayuda desde el tejado. ▶️Una patrulla de #SeguridadCiudadana de Moraira (#Alicante) rescata en Partida Manigues a una persona de 90 años con movilidad reducida de una vivienda anegada 📍 Pego (#Alicante) ▶️ Rescate de una familia con dos menores esta mañana en una autocaravana

#Seguridad #DanaAdam — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

Potrivit actualizării publicate luni după-amiază de La Vanguardia, confinarea era menținută în opt localități: Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva și Piles, în provincia Valencia, respectiv Xàbia, Pego și Els Poblets, în provincia Alicante. În aceste zone, echipele de intervenție continuau operațiunile de salvare.

#GuardiaCivil continua colaborando para garantizar la seguridad de la población. #Dana #Adam | Comunidad Valenciana 👮 821 agentes 🚔 2100 evacuados (100 en #Jávea y 2000 en #Oliva) 🚁 58 rescates en #Valencia y 37 en #Alicante #Colabora ☎️062 #SeguridadCiudadana #DanaAdam https://t.co/XgruuprEck — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

În Oliva, o femeie și cei doi copii ai săi au fost salvați de pe acoperișul locuinței inundate, după ce au cerut ajutor. La Gandia, polițiștii au evacuat o femeie de 93 de ani dintr-o casă în care apa depășise un metru și jumătate. Operațiunile au implicat echipe de salvare, elicoptere și membri ai Unității Militare de Urgență din Spania.

Ploile au afectat și transporturile, agricultura și școlile

Cantitățile de apă înregistrate au fost neobișnuit de mari. În Pego, în provincia Alicante, au fost măsurați aproximativ 430 de litri pe metru pătrat în numai șase ore, iar totalul a ajuns la 632 de litri pe metru pătrat în 36 de ore. În Oliva și Miramar au fost raportate, de asemenea, acumulări de peste 300 de litri pe metru pătrat în șase ore.

Furtuna a provocat și perturbări ale traficului aerian din Insulele Baleare. Pe aeroporturile din Palma de Mallorca și Ibiza au fost raportate anulări, devieri de zboruri și întârzieri. În Comunitatea Valenciană, aproximativ 103.000 de elevi au rămas fără cursuri luni, din cauza riscurilor generate de vremea severă. În plus, autoritățile au estimat că aproximativ 8.000 de hectare de teren agricol au fost afectate de inundații.