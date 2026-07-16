VIDEO Imagini virale cu Messi și Yamal din urmă cu 20 de ani

După o victorie cu 2-1 împotriva Angliei, Argentina, campioana en titre, şi-a asigurat locul în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei, campioana Europei, pregătind astfel o confruntare între generaţii între Lionel Messi şi Lamine Yamal. Deşi finala de duminică marchează prima dată când veteranul argentinian de 39 de ani şi spaniolul de 19 ani vor juca unul împotriva celuilalt, aceasta nu este prima lor întâlnire

Istoria acestui duo începe cu aproape două decenii în urmă, când Messi, în vârstă de 20 de ani, l-a întâlnit pentru prima dată pe micuţul Yamal în cadrul unei şedinţe foto promoţionale caritabile la Barcelona.

É totalmente surreal o fato do Messi ter gravado um comercial com o Lamine Yamal sendo ainda um bebê 19 anos depois os dois se enfrentam numa Final de Copa do Mundo. Qual a probabilidade???? pic.twitter.com/KaPtEO3zfi — Zeca (@ZecaReserva) July 16, 2026

Familia lui Yamal a câștigat la o tombolă dreptul de a participa la o ședință foto cu Messi

La sfârşitul anului 2007, în cadrul unei tombole caritabile organizate de „Diario Sport” şi de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), familia lui Yamal a câştigat dreptul de a participa la o şedinţă foto promoţională alături de un tânăr Lionel Messi.

Tombola le-a oferit familiilor locale din Catalonia ocazia de a participa la o şedinţă foto pentru un calendar promoţional alături de jucători profesionişti de fotbal de la FC Barcelona. Familia lui Lamine Yamal, tânărul fotbalist de acum care avea doar şase luni la momentul respectiv, a câştigat unul dintre locurile puse la bătaie în cadrul tombolei.

Şedinţa foto îl înfăţişa pe Messi ţinându-l pe Yamal într-o cădiţă de plastic albastră pentru bebeluşi. La momentul realizării şedinţei, participanţii nu aveau nicio legătură între ei, în afară de tombola caritabilă, iar imaginile au fost arhivate după publicarea în calendarul caritabil din 2008.

O fotografie din cadrul şedinţei foto a devenit virală după ce a fost postată pe Instagram de tatăl lui Yamal, Mounir Nasraoui, însoţită de legenda: „Începutul a două legende”, după Euro 2024.

La aproape 20 de ani de la acea şedinţă foto, bebeluşul din fotografie şi legenda însuşi sunt destinaţi să se înfrunte pe scena internaţională.

Legătura dintre cei doi sportivi depăşeşte istoria lor comună la Barcelona şi va ajunge acum pe cea mai importantă scenă a acestui sport, finala Cupei Mondiale.