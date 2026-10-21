VIDEO Italia înăsprește pedepsele pentru violențele comise de minori. Părinții vor răspunde pentru distrugeri

Italia înăsprește măsurile împotriva violențelor comise de minori, printr-un pachet de prevederi care vizează atât răspunderea penală a tinerilor, cât și responsabilitatea părinților pentru pagubele provocate de copiii lor. Guvernul condus de Giorgia Meloni urmărește să combată mai ferm revoltele și actele de vandalism, într-un context în care autoritățile italiene încearcă să limiteze implicarea adolescenților în fapte violente.

Noile măsuri prevăd posibilitatea arestării preventive a minorilor în anumite condiții și introduc reguli mai stricte privind tragerea la răspundere a celor care comit infracțiuni. Totodată, părinții ar putea fi obligați să suporte costurile distrugerilor provocate de copiii lor, ceea ce extinde consecințele unor asemenea fapte și asupra familiilor, notează elpais.com.

Arestare preventivă pentru minori și amenzi pentru părinți

Una dintre cele mai importante schimbări vizează posibilitatea reținerii preventive a minorilor înaintea unor manifestații considerate cu risc. Potrivit decretului, poliția poate lua această măsură pentru o perioadă de 12 până la 24 de ore, în anumite condiții, dacă există suspiciuni că persoanele vizate ar putea comite infracțiuni. Măsura este extinsă și în afara protestelor, în anumite spații publice aglomerate.

Guvernul modifică și modul în care este evaluată răspunderea penală a adolescenților cu vârste între 14 și 18 ani. Până acum, autoritățile trebuiau să stabilească dacă minorul înțelegea pe deplin consecințele faptelor sale. Prin noua reglementare, această capacitate este prezumată, iar apărarea poate demonstra contrariul. Astfel, anchetarea și tragerea la răspundere penală a minorilor devin mai ușor de aplicat în cazurile vizate de lege.

O altă prevedere importantă se referă la părinții copiilor implicați în acte de violență. Aceștia riscă amenzi administrative cuprinse între 500 și 1.000 de euro, care pot fi dublate în caz de repetare a faptelor. În plus, pot fi obligați să achite despăgubiri pentru pagubele provocate de copiii lor, fie că este vorba despre bunuri publice, precum stații de transport sau semafoare, fie despre proprietăți private, inclusiv magazine și autoturisme.

Până la cinci ani de închisoare pentru participarea violentă la proteste

Decretul introduce și infracțiunea de participare violentă la o manifestație. Persoanele care participă la acțiuni de grup ce pun în pericol siguranța publică pot primi pedepse de până la cinci ani de închisoare și amenzi de maximum 20.000 de euro. Sancțiunile pot fi mai severe dacă participanții își acoperă fețele sau dacă în urma violențelor sunt rănite persoane.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

Decizia vine după incidentele violente din Milano și din alte orașe italiene, unde grupuri de tineri au fost implicate în jafuri, distrugeri și confruntări cu poliția. Autoritățile au anunțat că vor consolida măsurile de securitate, în timp ce guvernul susține că protestele nu pot justifica vandalismul sau furturile.

„Cine distruge, plătește, iar dacă cel care distruge este minor, plătesc părinții”, este principiul invocat de Giorgia Meloni pentru a explica noile reguli. Premierul italian susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea cetățenilor și a proprietăților, în timp ce criticii politicilor de înăsprire a pedepselor avertizează că astfel de intervenții nu rezolvă automat cauzele sociale ale violenței.

Decretul intră în vigoare imediat, însă trebuie să fie transformat în lege de Parlament în termen de 60 de zile. Până atunci, noile prevederi reprezintă una dintre cele mai ferme intervenții ale guvernului Meloni în domeniul ordinii publice și al delincvenței juvenile.