VIDEO „Justițiarul din Berceni”, în arest la domiciliu după ce l-a snopit în bătaie pe presupusul violator al unei minore de 16 ani

„Justițiarul din Berceni”, cunoscut sub acest nume în online, a fost plasat marți în arest la domiciliu de magistrații Judecătoriei Ploiești. El a fost reținut în aceeași zi, alături de alt bărbat, alături de care l-a snopit în bătaie pe presupusul violator al unei fete de 16 ani.

Cei doi sunt acuzați de lipsire de libertate, lovire sau alte violențe.

„La data de 20 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”, transmite Agerpres, care citează Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova.

Cazul are legătură cu o minoră de 16 ani l-ar fi contactat în vara acestui an pe așa-zisul „Justițiar din Berceni” pe Facebook, reclamând faptul că ar fi fost violată de un bărbat de 25 de ani pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare.

Cei doi bărbați i-au dat întâlnire tânărului de 25 de ani dându-se drept fata de 16 ani.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești”, spune IJP Prahova.

Ulterior, cei doi l-au blocat în trafic, l-au scos cu forța din autoturism și l-au bătut cu pumnii și picioarele, arată sursa citată.

Polițiștii au făcut percheziții la locuințele celor doi pentru a ridica mai multe probe relevante pentru cauză.

Cazul de viol, anchetat încă din august

În ceea ce privește cazul de viol asupra minorei, polițiștii au deschis un dosar penal încă de pe data de 31 august, când un bărbat a reclamat că l-a imobilizat pe violator.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 4 Ploiești au fost sesizați, la data de 31 august, de către un bărbat, cu privire la faptul că acesta a imobilizat un alt bărbat, care ar fi violat o minoră”.

După cercetări, polițiștii au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 25 de ani, ar fi cunoscut o minoră de 16 ani, prin intermediul unei rețele de socializare, unde, la data de 23 august, au convenit să se întâlnească pe raza localității Blejoi, la locul de muncă al persoanei bănuite.

„Ulterior, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora împotriva voinței sale. (…) La fața locului au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, care au evaluat situația minorei, fiind audiată în prezența acestora, a mamei sale și a avocatului din oficiu. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor”, a transmis, la acel moment, IJP Prahova.

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