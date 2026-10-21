VIDEO Macron critică comentariile „stupide” ale lui Trump și Netanyahu despre revoltele din Franța. „Acum vezi cine iubește Franța și cine nu”

Președintele Emmanuel Macron i-a criticat miercuri pe liderii mondiali care au făcut comentarii „stupide” despre revoltele din Franța, referindu-se, fără a o spune explicit, la președintele american Donald Trump și la prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Unele dintre cele mai grave violențe urbane care au lovit Franța în ultimii ani au izbucnit sâmbătă, în timpul protestelor de la nivel național legate de creșterea costului vieții.

Manipulare a informațiilor

Macron a declarat că liderii care au atacat Franța au făcut-o în contextul alegerilor care se apropie în țările lor și a adăugat că au fost influențați de videoclipuri false generate de inteligența artificială despre revolte.

„A existat o manipulare străină a informațiilor, ceea ce a dus la comentarii inacceptabile și chiar stupide din partea multora, inclusiv a liderilor străini”, a declarat Macron reporterilor la Doha, după o călătorie în Golf.

El nu i-a menționat pe Trump sau pe Netanyahu pe nume, însă liderul american se confruntă cu alegeri intermediare cheie în noiembrie, în timp ce premierul israelian se va lupta pentru viața sa politică în alegerile din această lună.

Macron a declarat că liderii care fac campanie electorală n-au făcut decât să preia „uneori cu credulitate” materiale generate de inteligența artificială.

Netanyahu a declarat marți că Franța a fost lovită de o „invazie a islamului extremist”, în timp ce Trump a declarat: „Ceea ce se întâmplă în Franța are legătură cu imigrația”.

Trump a lăudat-o pe Marine Le Pen, favorita extremei drepte la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, numind-o „voce conservatoare”.

Macron neagă ingerințele străine

Macron a subliniat că nu a văzut „ingerințe străine” în ceea ce s-a întâmplat în Franța în weekend.

„Am văzut imagini generate de inteligența artificială care arătau scene care nu au avut loc niciodată în Franța. Au fost oameni care ne-au explicat că am fost «invadați de hoarde de migranți și islamiști» – ceea ce este complet fals.”

„În aceste momente, vezi cine iubește Franța și cine nu. Toți oamenii care ne vorbesc urât acum nu ne plac țara”, a adăugat el.

Macron a fost criticat în unele cercuri interne pentru vizita sa în Orientul Mijlociu într-un astfel de moment și, de asemenea, pentru discursul adresat națiunii duminică, despre care criticii au spus că nu a oferit o cale clară de urmat. Dar, înainte de a se întoarce acasă, el a insistat că deține controlul. „Nu trebuie să existe niciun semn de febră”, a spus el. „Îmi îndeplinesc rolul. Sunt la postul meu.”

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