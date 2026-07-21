Scena în care Mikel Merino pare că-l ironizează pe Donald Trump a avut loc în timpul ceremoniei de premiere de la sfârșitul finalei Cupei Mondiale, noteză GOLAZO.ro.

Mikel Merino îl ironizează pe Donald Trump

Președintele american a asistat la finala de pe MetLife Stadium din New Jersey, în loja oficială, alături de Prima Doamnă, Melania Trump, președintele FIFA, Gianni Infantino, dar și de mai mulți lideri și oficiali internaționali.

La finalul partidei, Donald Trump și președintele FIFA au coborât pe teren pentru a oficia ceremonia de premiere. Cei doi președinți nu s-au bucurat de o primire pre călduroasă din partea fanilor, care au început să-i huiduie.

După ce le-a oferit medaliile jucătorilor Spaniei și i-a înmânat trofeul căpitanului Rodri, președintele SUA a executat celebrul său dans.

După ce Donald Trump s-a întors cu spatele, Mikel Merino, aflat în spatele căpitanului Rodri, a imitat dansul devenit cunoscut, după ce președintele american l-a popularizat în timpul campaniei sale electorale din 2024.

Os habéis fijado en la vacilada de Mikel Merino a Trump

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Y94CuVklkG — Oskar (@Oskarzabulon) July 20, 2026

Jucătorii naționalei Spaniei, au părut amuzați de felul în care Merino l-a imitat pe Trump.

Dansul specific lui Donald Trump s-a viralizat, din momentul în care președintele SUA l-a făcut la mai multe mitinguri politice, folosind, drept fundal, piesa „YMCA” a celor de la The Village People.

Donald Trump, momente stânjenitoare la finala Cupei Mondiale

Acesta nu a fost singurul episod în care Donald Trump s-a aflat în centrul atenției la finala Cupai Mondiale.

Un prim gest bizar al președintelui american a fost surprins de camerele de luat vederi la loja oficială, de unde acesta urmărea partida. La un moment dat, cineva aduce trofeul pentru a i-l arăta lui Donald Trump, iar acesta pare că-l mângâie.

O altă scenă controversată s-a petrecut după ce Trump i-a oferit trofeul căpitanului spaniolilor, Rodri. Înainte de a-l ridica, acesta pare că-i spune președintelui SUA să iasă din cadru. Donald Trump nu se lasă, însă, dat la o parte și a fost nevoie de intervenția președintelui FIFA, Gianni Infantino, care l-a ghidat, discret, în marginea scenei.