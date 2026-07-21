VIDEO Mikel Merino l-a ironizat pe Donald Trump

La finalul partidei, Donald Trump și președintele FIFA au coborât pe teren pentru a oficia ceremonia de premiere. Cei doi președinți nu s-au bucurat de o primire pre călduroasă din partea fanilor, care au început să-i huiduie.

Florin Toader
VIDEO Mikel Merino l-a ironizat pe Donald Trump

FOTO: X / @JustFootball

La finalul partidei, Donald Trump și președintele FIFA au coborât pe teren pentru a oficia ceremonia de premiere. Cei doi președinți nu s-au bucurat de o primire pre călduroasă din partea fanilor, care au început să-i huiduie.

Mikel Merino (30 de ani), fotbalistul care a marcat golurile calificării Spaniei, atât în optimi, contra Belgiei, cât și în sferturi, contra Portugaliei, a fost surprins în timp ce se amuza pe la spatele președintelui Donald Trump, imitând celebrul dans al acestuia.

Scena în care Mikel Merino pare că-l ironizează pe Donald Trump a avut loc în timpul ceremoniei de premiere de la sfârșitul finalei Cupei Mondiale, noteză GOLAZO.ro.

Mikel Merino îl ironizează pe Donald Trump

Președintele american a asistat la finala de pe MetLife Stadium din New Jersey, în loja oficială, alături de Prima Doamnă, Melania Trump, președintele FIFA, Gianni Infantino, dar și de mai mulți lideri și oficiali internaționali.

La finalul partidei, Donald Trump și președintele FIFA au coborât pe teren pentru a oficia ceremonia de premiere. Cei doi președinți nu s-au bucurat de o primire pre călduroasă din partea fanilor, care au început să-i huiduie.

După ce le-a oferit medaliile jucătorilor Spaniei și i-a înmânat trofeul căpitanului Rodri, președintele SUA a executat celebrul său dans.

După ce Donald Trump s-a întors cu spatele, Mikel Merino, aflat în spatele căpitanului Rodri, a imitat dansul devenit cunoscut, după ce președintele american l-a popularizat în timpul campaniei sale electorale din 2024.

Jucătorii naționalei Spaniei, au părut amuzați de felul în care Merino l-a imitat pe Trump.

Dansul specific lui Donald Trump s-a viralizat, din momentul în care președintele SUA l-a făcut la mai multe mitinguri politice, folosind, drept fundal, piesa „YMCA” a celor de la The Village People.

Donald Trump, momente stânjenitoare la finala Cupei Mondiale

Acesta nu a fost singurul episod în care Donald Trump s-a aflat în centrul atenției la finala Cupai Mondiale.

Un prim gest bizar al președintelui american a fost surprins de camerele de luat vederi la loja oficială, de unde acesta urmărea partida. La un moment dat, cineva aduce trofeul pentru a i-l arăta lui Donald Trump, iar acesta pare că-l mângâie.

O altă scenă controversată s-a petrecut după ce Trump i-a oferit trofeul căpitanului spaniolilor, Rodri. Înainte de a-l ridica, acesta pare că-i spune președintelui SUA să iasă din cadru. Donald Trump nu se lasă, însă, dat la o parte și a fost nevoie de intervenția președintelui FIFA, Gianni Infantino, care l-a ghidat, discret, în marginea scenei.

 

 

 

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro