VIDEO Protest la Muzeul Luvru. Zeci de studenți au blocat intrarea la un an de la jaful din 2025

Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat de studenți în semn de solidaritate cu liceenii și împotriva represiunii polițienești, la un an de la jaful din 2025.

Florin Toader
VIDEO Protest la Muzeul Luvru. Zeci de studenți au blocat intrarea la un an de la jaful din 2025

Accesul la Muzeul Luvru a fost blocat de un protst al studenților, în semn de solidaritate cu liceenii Fotografie cu caracter ilustrativ via X / @Laurent_Gayer

Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat de studenți în semn de solidaritate cu liceenii și împotriva represiunii polițienești, la un an de la jaful din 2025.

Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat luni dimineață de aproximativ cincizeci de studenți care își exprimă sprijinul față de mișcarea liceenilor și protestează împotriva represiunii polițienești. Acțiunea are loc pe fondul tensiunilor sociale generale din Franța și la exact un an de la spectaculosul furt care a afectat instituția muzeală.

Accesul la Luvru, blocat de protestatari

Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat luni dimineață de un grup de studenți mobilizați în semn de solidaritate cu mișcarea de protest a liceenilor și împotriva acțiunilor poliției, conform informațiilor transmise de agenția AFP și preluate de News.ro. Conducerea muzeului și două organizații sindicale au confirmat desfășurarea acțiunii în fața celei mai vizitate instituții muzeale din lume.

Participanții au distribuit fluturași în proximitatea intrării în muzeu, declarând că sunt mândri să blocheze cel mai mare muzeu din lume. Potrivit reprezentanților conducerii instituției, protestul este organizat de aproximativ cincizeci de studenți de la Școala Luvrului. Aceștia au precizat că acțiunea nu este direct legată de activitatea internă a muzeului, ci folosește spațiul simbolic al acestuia drept o cameră de rezonanță pentru revendicările lor sociale și politice.

Motivația protestatarilor, contextul social și impactul asupra vizitatorilor

Protestul desfășurat la Luvru face parte dintr-un val extins de manifestații ale tinerilor, inițiat la jumătatea lunii septembrie de către mișcarea liceenilor. Acțiunea studenților vine la doar două zile după o zi națională de mobilizare împotriva creșterii costului vieții, manifestație care a degenerat în confruntări și haos în mai multe orașe din Franța.

Conform datelor furnizate de organizația sindicală CFDT, la blocaj participă și studenți de la Școala Națională Superioară de Arte Frumoase din Paris. În materialele informative difuzate, tinerii mobilizați își încadrează acțiunea în lupta pentru apărarea dreptului de a studia, de a munci și de a trăi liber în condiții corespunzătoare, denunțând în același timp intervențiile forțelor de ordine.

Școala Luvrului, ai cărei studenți au inițiat blocajul, este o instituție de învățământ superior situată chiar în incinta complexului muzeal. Aceasta este specializată în furnizarea de cursuri de istoria artei, arheologie, epigrafie, antropologie și muzeologie.

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Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, grevă iminentă

Sindicatul CGT, care susține acțiunea de protest fără a participa direct la organizarea ei, a anunțat că Muzeul Luvru va rămâne închis pentru public cel puțin până la prânz. Conducerea muzeului și forțele de ordine au monitorizat situația din zona piramidei și a căilor de acces pentru a gestiona afluxul de turiști și vizitatori afectați de această închidere neprevăzută.

Tensiunile de muncă existente, ca urmare a jafului din urmă cu un an

Acțiunea de blocaj coincide cu împlinirea unui an de la spargerea spectaculoasă desfășurată la Muzeul Luvru pe 19 octombrie 2025, eveniment care a declanșat o criză profundă în administrarea și securitatea instituției. De la acel moment, funcționarea muzeului a fost perturbată periodic de mișcări de grevă ale personalului angajat.

Salariații Luvrului solicită îmbunătățirea condițiilor de muncă și majorarea salariilor. Preavizul de grevă depus de organizațiile sindicale în luna decembrie 2025 rămâne în continuare în vigoare, nefiind retras oficial din cauza lipsei unui acord final între reprezentanții angajaților și Ministerul Culturii din Franța.

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