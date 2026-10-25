VIDEO Protestatarii din Roma au pătruns în interiorul Colosseumului. Confruntări cu forțele de ordine

Totul a pornit de la mișcările de stradă izbucnite în Franța, care s-au extins la nivelul Europei, relatează The New York Post.

Imagini de la fața locului au surprins numeroși manifestanți, mulți dintre ei tineri și purtând steaguri palestiniene, scandând în interiorul Colosseumului. Forțele de securitate au intervenit pentru a-i scoate din monument, iar în zona intrărilor au avut loc confruntări.



Manifestațiile au mobilizat mii de persoane în Roma, Milano, Torino și în alte orașe italiene zilele acestea.

Un alt incident violent a fost raportat în apropiere de Piazza della Repubblica din capitală, unde poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea

Măsurile de securitate au fost inutile

Măsurile de securitate din jurul Colosseumului fuseseră consolidate înaintea protestelor. Monumentul fusese declarat zonă cu regim special de securitate, după mai multe incidente produse în ultimele luni.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat că militarii implicați în misiunile de securitate nu erau echipați cu spray-uri iritante sau pistoale cu electroșocuri, ci aveau la dispoziție legături din plastic pentru imobilizarea persoanelor turbulente în vederea arestării.

Protestele din Italia se înscriu într-un val mai amplu de manifestații europene, inspirate de mobilizările din Franța și alimentate de nemulțumirile legate de situația economică și de costul vieții.

Demonstrații de amploare au fost raportate, de asemenea, în capitalele Spaniei, Portugaliei și Albaniei.

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