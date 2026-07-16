VIDEO Răbufnirea argentinienilor după victoria contra Angliei: mesaje politice, un selecționer uimit, mass-media extaziată, fani în delir

Jucătorii argentinieni au afişat miercuri un banner politic pe care scria „Las Malvinas Son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”) după victoria cu 2-1 din semifinala Cupei Mondiale împotriva Angliei, încălcând aparent regulile FIFA, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Lisandro Martinez şi Giovani Lo Celso au ridicat bannerul, zâmbind, şi au făcut cu mâna către fanii din tribune.

Tras vencer a Inglaterra, jugadores de la selección argentina celebraron con una manta que decía: “Las Malvinas son argentinas” La FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos por parte de los jugadores Por lo que podría existir un castigo 📹 @_pedroramiro pic.twitter.com/D1QP2bvnbE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Nu a fost clar de unde provenea bannerul.

Codul de conduită al FIFA pe stadioane interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Organismul de conducere al fotbalului mondial nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii, precizează Reuters, potrivit sursei citate.

Problema suveranităţii asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland şi argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relaţiile dintre cele două ţări, care au purtat şi un scurt război pentru aceste insule în 1982, în urma căruia au murit 649 de soldaţi argentinieni şi 255 de luptători britanici. Marea Britanie a câştigat în cele din urmă, iar marea majoritate a locuitorilor insulelor şi-au exprimat dorinţa de a rămâne parte a Regatului Unit.

Însă Argentina susţine de mult timp că a moştenit insulele de la Spania după obţinerea independenţei în 1816 şi că Marea Britanie a preluat controlul asupra lor în 1833 printr-un act colonial ilegal.

Nu este prima dată când problema bannerelor politice intervine în timpul Cupei Mondiale. Luna trecută, la Los Angeles, iranienii americani au fluturat, în timpul meciurilor disputate de Iran, steaguri pre-revoluţionare, care sunt simboluri ale nerecunoaşterii guvernului islamic de la Teheran. Acele meciuri s-au desfăşurat fără incidente.

Selecționerul Lionel Scaloni: „Această echipă nu încetează să mă surprindă”

„Această echipă nu încetează să mă surprindă”, a declarat selecţionerul argentinian Lionel Scaloni după ce jucătorii săi s-au calificat miercuri în finala Cupei Mondiale, învingând Anglia cu 2-1, deşi erau conduşi cu 1-0.

„Vom încerca să câştigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil”, a mai spus el, referindu-se la finala de duminică împotriva Spaniei, în care Lionel Messi şi coechipierii săi vor încerca să-şi păstreze titlul de campioni mondiali câştigat în 2022 în Qatar.

„Ceea ce arată jucătorii este impresionant”, a subliniat el, menţionând totodată sprijinul suporterilor argentinieni. „Suntem cu adevărat unici, şi nu este vorba de aroganţă, ci din adâncul inimii, aceşti oameni ne-au purtat spre victorie astăzi.”

Presa argentiniană, în extaz

“Eroi” şi “revenire epică”, scrie presa argentiniană după calificarea campioanei mondiale en-titre în finala ediţiei din acest an a Cupei Mondiale.

“Eroi: Revenire istorică, adio Angliei şi mergem în finala Cupei Mondiale”, a titrat Ole.

“Nu se poate scrie aşa. Oare ar fi neprofesionist să spun că scriu cu lacrimi în ochi? În manualul jurnalistului există loc pentru emoţie. Unde apare pasiunea? Cum poţi să nu te identifici cu o astfel de demonstraţie de angajament, atitudine şi încredere? De unde trebuie să priveşti ca să spui că Argentina a jucat un meci care va rămâne în memoria tuturor campionatelor mondiale, indiferent de ce se va întâmpla duminică? Cum să nu plângi alături de Messi, de Paredes, de schimbările lui Scaloni, de strigătul lui Enzo, de Barco, care intră pe teren să sărbătorească ca un nebun dezlănţuit? Cum să nu fii mişcat dacă asistăm la scrierea istoriei în direct? Argentina, finalistă. Argentina a umilit conservatorismul englez. Argentina a reuşit din nou. Argentina… Nu mai pot”, a scris jurnalistul Ole Diego Macias.

“Argentina scrie din nou istorie în faţa Angliei: a reuşit o nouă revenire epică şi va juca finala împotriva Spaniei”, este titlul din Clarin.

“Echipa naţională a Argentinei, condusă de Lionel Messi, scrie din nou istorie împotriva Angliei: într-un alt meci epic, a marcat două goluri în şapte minute, reuşind să întoarcă soarta partidei împotriva echipei lui Tuchel şi să se califice în finala Cupei Mondiale din 2026. Duminica aceasta, va întâlni Spania la New York”, notează Clarin.

La Nacion a titrat: “Un triumf de neuitat. Argentina a reuşit să întoarcă soarta meciului împotriva Angliei în cel mai bun meci al său de la Cupa Mondială şi a ajuns în finală!”

Zeci de mii de suporteri au ieșit pe străzi în Buenos Aires

Zeci de mii de suporteri au invadat miercuri seara străzile capitalei Argentinei, Buenos Aires, într-o explozie colectivă de extaz după victoria echipei naţionale cu 2-1 împotriva Angliei, care i-a asigurat calificarea în finala Cupei Mondiale, relatează AP, potrivit aceleiași surse.

Unii strigau, alţii plângeau – iar cei mai entuziaşti alergau fără tricou, prin ploaia torenţială de iarnă, pe străzile din Buenos Aires, cu corpurile vopsite în culorile naţionale, albastru şi alb. Tineri şi tinere se urcau pe stâlpii de iluminat şi pe semafoare, fluturând steaguri argentiniene. Mulţi plângeau, complet copleşiţi de emoţia momentului.

Estalla la LOCURA en Argentina… Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenan de gente rumbo al obelisco para festejar el pase a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra por 2 a 1. https://t.co/h8k1z0vMtO pic.twitter.com/k3utT8Zi5u — Dani Lerer (@danilerer) July 15, 2026

Sărbătorile au început după golul victoriei marcat de Lautaro Martínez în minutul 2 al prelungirilor, în meciul de la Atlanta. Argentina, campioana en titre, va juca duminică împotriva Spaniei în finala Cupei Mondiale.

„Uită-te în jur la toţi aceşti străini, care sar şi dansează împreună”, a spus Rosana Beto Cruz, o călugăriţă catolică în vârstă de 48 de ani, prinsă în mulţimea de suporteri argentinieni care se îndreptau spre Obeliscul, monumentul impunător din centrul oraşului, scandând, claxonând şi aprinzând artificii.

„Cupa Mondială, echipa noastră naţională, asta face ca totul să se întâmple”, a adăugat ea.

„Nu e vorba doar de fotbal, ci de a învinge ţara care ne-a frânt inimile”, a spus Maria Bertero, în vârstă de 40 de ani, referindu-se la dezastruosul război de 10 săptămâni din 1982. „Inima mea încă suferă pentru toţi tinerii care au fost trimişi la moarte.”

Însă uimirea i-a alungat tristeţea în timp ce vorbea despre meciul de miercuri. „E extraordinar. E magic. Mă face mândră că sunt argentiniană.”

Umbra unui război îndepărtat şi a unei rivalităţi persistente

Războiul pentru Insulele Falkland, în urma căruia şi-au pierdut viaţa 649 de argentinieni – mulţi dintre ei tineri recruţi, cu resurse insuficiente şi depăşiţi numeric de armata britanică – rămâne unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria acestei naţiuni sud-americane.

De asemenea, acesta a avut o influenţă majoră asupra culturii fotbalistice argentiniene încă de când unul dintre cei mai mari jucători din istorie, Diego Maradona, a condus Argentina la victorie împotriva Angliei într-un sfert de finală epic al Cupei Mondiale din 1986, cu celebrul său gol „Mâna lui Dumnezeu” – a cărui amintire încă îi face pe mulţi fani britanici să se crispeze – şi cu un sprint solo de 58 de metri cunoscut drept „Golul secolului”.

Pe toată lungimea Avenida 9 de Julio, în inima capitalei, strigătele „Pentru Malvine, pentru Diego, pentru ultimul turneu al lui Leo” răsunau în aer. Mulţimile au sărit în sus şi în jos pe ritmul unui alt cântec popular care datează de zeci de ani – „El que no salta es un ingles”, adică „Cine nu sare e englez”.

Sărbătorile au oferit un moment rar de catarsis, de care mulţi argentinieni – polarizaţi sub conducerea preşedintelui lor libertarian radical, Javier Milei, şi obişnuiţi cu ciclurile crizelor economice – au spus că aveau nevoie disperată.

Preşedintele Milei a declarat că şi el împărtăşeşte această bucurie.

„Au câştigat un meci foarte important din punct de vedere emoţional”, a declarat Milei pentru un post de radio după meci. „Este o bucurie imensă, o emoţie copleşitoare, imposibil de descris.”