VIDEO „Să nu ne răzbunați”, un documentar despre rezistența armată anticomunistă din România

Lansat în anul 1994 și regizat de Mihai Constantinescu, filmul „Să nu ne răzbunați” este o producție cinematografică de tip documentar istoric care analizează mișcarea de rezistență armată anticomunistă din România. Pelicula se concentrează pe acțiunile grupurilor de partizani care s-au refugiat în munți la sfârșitul anilor 1940 și pe parcursul anilor 1950, încercând să se opună prin forță militară instalării regimului totalitar de tip sovietic.

Din punct de vedere structural, documentarul semnat de Mihai Constantinescu utilizează o abordare analitică și academică pentru a reconstitui traseul istoric al grupărilor de rezistență din Carpați. Scenariul aduce în prim-plan mărturiile directe ale supraviețuitorilor din aceste grupuri militante, interviuri cu familiile și sprijinitorii lor din sate, precum și documente de arhivă din dosarele Securității, organul represiv însărcinat cu anihilarea partizanilor.

Subiectul filmului urmărește în detaliu organizarea militară, viața cotidiană în condiții extreme de izolare și tacticile de luptă defensivă ale partizanilor. Sunt investigate cazuri concrete de rezistență activă și trădare, elemente specifice luptelor asimetrice dintre partizani și trupele de Securitate. Narațiunea se distinge prin obiectivitate, evitând romanțarea excesivă a faptelor și optând pentru prezentarea datelor istorice brute și a consecințelor juridice și penale suferite de luptători.

Echipa tehnică, sub coordonarea regizorului, a inclus specialiști în documentarea istorică și imagine, asigurând o structură riguroasă de reportaj. Un element definitoriu al producției este lectura comentariului realizată de actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, a cărui tonalitate sobră accentuează caracterul documentar al lucrării.

Conform statisticilor oficiale înregistrate de Centrul Național al Cinematografiei (CNC), filmul a avut o difuzare de nișă în cinematografele din România, fiind vizionat de 1.580 de spectatori de la premieră și până la retragerea din rețeaua de distribuție de stat. Pelicula rămâne un instrument util de documentare pentru istorici și cercetători ai perioadei postbelice. Aceasta oferă un inventar factual al uneia dintre cele mai lungi mișcări de rezistență armată din blocul est-european, servind ca resursă de bază pentru studierea represiunii politice.