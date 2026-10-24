VIDEO Un nou weekend de proteste de amploare în Franța: zeci de mii de oameni pe străzile Parisului

Tulburările au evidențiat tensiunile din Franța înaintea votului, la care Le Pen conduce în sondaje.

Inflația din Franța, cu impact deosebit asupra costului combustibilului, a crescut brusc de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în februarie.

Proteste au avut loc și în Italia, Belgia, Spania și Portugalia, în legătură cu diverse probleme, însă cu unele puncte comune privind inflația și problemele din educație. Italia a mobilizat 500 de militari la Milano, în urma violențelor stradale din oraș.