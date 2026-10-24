VIDEO Un nou weekend de proteste de amploare în Franța: zeci de mii de oameni pe străzile Parisului

Nuñez a declarat sâmbătă că 135 de persoane fuseseră arestate și că fuseseră confiscate arme, printre care bile metalice, alice de plumb, artificii, praștii, sfere de oțel, arme improvizate, o sabie katana și arme de tip airsoft. El a precizat că informațiile erau preliminare și că ar putea suferi modificări pe măsură ce ziua avansa, potrivit Le Monde.
Poliția a declarat că 110.000 de persoane participau la un marș de protest la Paris, unde magazinele au fost protejate cu scânduri, iar muzeele Luvru și Musée d’Orsay au fost închise. Zeci de polițiști ai unităților de intervenție stăteau de pază pentru a împiedica manifestanții să ajungă pe drumul de centură al orașului.
Restricții asupra protestelor
La Paris, multe stații de metrou din centru au fost închise la ordinul poliției, iar în anumite zone ale orașului, cu concentrări de magazine, este instituită o interdicție de circulație până luni.
Vestele Galbene, care au organizat acum opt ani proteste perturbatoare împotriva lui Macron, au chemat la noi demonstrații pe 31 octombrie, pentru „libertatea de a protesta”.
Mulți comercianți din Paris și-au protejat vitrinele cu scânduri sau și-au închis magazinele, temându-se de revenirea jefuitorilor care au acționat la marginea demonstrațiilor și au golit magazinele în weekendul trecut.
După ce au fost luați prin surprindere de acele tulburări, polițiștii au pregătit de această dată vehicule blindate, elicoptere și tunuri cu apă.
Jean-Luc Mélenchon, candidatul prezidențial de extremă stânga, care a participat la marșul de la Paris, a declarat că Macron „va înțelege că acest lucru se va repeta în fiecare săptămână”.
Protest împotriva lui Le Pen la Orléans
Adăugându-se tensiunilor, partidul de extremă dreaptă Rassemblement National al Marinei Le Pen a deschis un congres la Orléans, pentru a lansa campania ei pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc peste șase luni.
Mii de oameni, care strigau lozinci antifasciste, au marșat împotriva lui Le Pen și a lui Macron, care nu poate candida din nou. „Macron, demisia. Le Pen, la închisoare”, au strigat participanții. Poliția a estimat numărul lor la 11.000, în timp ce organizatorii au afirmat că au participat 26.000 de persoane.
Tulburările au evidențiat tensiunile din Franța înaintea votului, la care Le Pen conduce în sondaje.
Inflația din Franța, cu impact deosebit asupra costului combustibilului, a crescut brusc de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în februarie.
Proteste au avut loc și în Italia, Belgia, Spania și Portugalia, în legătură cu diverse probleme, însă cu unele puncte comune privind inflația și problemele din educație. Italia a mobilizat 500 de militari la Milano, în urma violențelor stradale din oraș.