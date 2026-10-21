Viziunea lui Elon Musk despre economia viitorului. De ce vor deveni banii irelevanți și cum se va măsura adevărata valoare

Elon Musk consideră că banii își vor pierde complet utilitatea într-o viitoare economie multiplanetară, iar uriașa sa avere se va risipi în decurs de câteva generații. Într-un interviu recent, miliardarul a explicat că valoarea se va măsura exclusiv în masă și energie. Pe fondul evoluției rapide a inteligenței artificiale și a roboticii, CEO-ul Tesla și SpaceX anticipează o epocă a „abundenței absolute” și le recomandă oamenilor să renunțe la economiile pentru pensie.

Stefan Lupu - Reporter special
Viziunea lui Elon Musk despre economia viitorului. De ce vor deveni banii irelevanți și cum se va măsura adevărata valoare

Elon Musk consideră că banii își vor pierde complet utilitatea într-o viitoare economie multiplanetară, iar uriașa sa avere se va risipi în decurs de câteva generații. Într-un interviu recent, miliardarul a explicat că valoarea se va măsura exclusiv în masă și energie. Pe fondul evoluției rapide a inteligenței artificiale și a roboticii, CEO-ul Tesla și SpaceX anticipează o epocă a „abundenței absolute” și le recomandă oamenilor să renunțe la economiile pentru pensie.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și directorul general al SpaceX, susține că banii vor deveni „irelevanți” într-un viitor dominat de tehnologie. Marea majoritate a averii sale va dispărea probabil în decursul câtorva generații, notează publicația Business Insider.

CEO-ul Tesla și SpaceX și-a detaliat perspectiva asupra unui viitor „post-bani” în cadrul podcastului „The Builders”. Interviul a fost înregistrat la începutul lunii august și a fost difuzat public marți, scrie Business Insider.

Progresele masive din domeniul roboticii și al călătoriilor spațiale vor genera o economie multiplanetară, susține Elon Musk. În acel moment, „banii vor deveni irelevanți” și „moneda convențională nu va mai conta”, explică miliardarul. În acest scenariu atipic, valoarea va fi măsurată strict în masă și putere sau energie.

„Asta este părerea mea”, a spus Musk, cu mențiunea că un astfel de rezultat pare „destul de evident” pe termen mediu și lung.

Era abundenței și inutilitatea fondurilor de pensii

Inteligența artificială și roboții vor depăși capacitățile umane în absolut orice domeniu într-un viitor foarte apropiat, subliniază CEO-ul american. Pe baza acestei evoluții accelerate, Musk a lansat un sfat financiar neobișnuit la începutul acestui an. El a recomandat oamenilor să nu mai economisească pentru pensie pe un orizont de 10 sau 20 de ani.

Inteligența artificială și alte tehnologii emergente vor stimula productivitatea la un nivel fără precedent și vor inaugura o eră a abundenței în care oamenii vor putea obține „orice își doresc”, punctează antreprenorul. Prin urmare, acumularea de capital pentru bătrânețe își va pierde sensul practic.

Proiectele care forțează limitele tehnologice

În vârstă de 54 de ani, multimiliardarul american a transformat deja industria auto prin vehiculele electrice Tesla și a revoluționat sectorul aerospațial cu rachetele reutilizabile dezvoltate de SpaceX.

În prezent, companiile aflate sub controlul său dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-computer, asistenți bazați pe inteligență artificială și alte inovații majore. Toate aceste proiecte sunt concepute tocmai pentru a susține și a accelera tranziția către o nouă paradigmă economică și tehnologică, adaugă experții financiari.

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