Zelenski, sub presiunea străzii. Șeful armatei, pe picior de plecare

Pe 21 iulie 2025, Rada Supremă a Ucrainei adopta o lege prin care procurorul general (proaspăt numit, loial președintelui Zelenski) primea dreptul de a prelua sau redistribui activitatea principalului organ de ancheta anticorupție – NABU. Procurorul general primea autoritate asupra Parchetului Anticorupție din Ucraina – SAPO. Independenta celor doua instituții apărute după schimbarea de regim din 2014 era redusă radical. Argumentul guvernului a fost că instituțiile anticorupție pot fi infiltrate de Rusia tocmai datorită independenței lor.

După o zi, au început cele mai mari proteste din Ucraina de după invazia rusă, în 2022. După o săptămână, legea a fost abrogată, la presiunea străzii. Votul pentru redarea independenței instituțiilor anticorupție a fost transmis în direct – lucru interzis după invazia din 2022. Deputații luau cuvântul pentru a înfiera legea pe care o aprobaseră cu câteva zile înainte.

Sîrskîi, cu demisia pe masa. Kievul caută un succesor popular

Acum, la distanță de un an, lumea este din nou în stradă la Kiev, pentru a protesta împotriva demiterii ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, în urmă cu o săptămână. Presa ucraineana sugerează că în spatele eliminării din guvern a longevivului ministru (membru al guvernului din 2019, cu un mandat lung la Digitalizare și de doar jumătate de an la apărare) este disputa dintre el și conducerea armatei. Ca și în 2021, Zelenski pare să cedeze.

The Guardian relatează ca zilele generalului Oleksandr Sîrskîi în fruntea armatei sunt numărate. O sursă din cadrul forțelor armate a confirmat plecarea iminentă a lui Sîrskîi. ”Soarta lui este decisă. Întrebarea este cine îl va înlocui. Există câteva cerințe importante. Persoana respectivă ar trebui să fie cunoscută și populară, astfel încât toată lumea să aplaude”. Sîrskîi a scris si un editorial in care ii cere scuze lui Fedorov pentru disputa ”despre care nu avea cunoștință”. În plus, Zelenski i-a propus lui Fedorov să revină în guvern, cu un mandat foarte larg. Tânărul Fedorov a refuzat. Nu este interesat decât de Ministerul Apararii.

Ministrul care a lovit în corupția din industria de apărare

Sprijinul străzii pentru Fedorov este pus tot pe seama luptei împotriva corupției. Fedorov a înțeles că Ucraina nu poate atinge obiectivele de producție și aprovizionare necesare unei strategii militare eficiente fără reducerea corupției, deturnărilor de fonduri și favoritismelor devenite probleme sistemice în efortul de război. El a încercat să elimine furnizorii conectați politic, cu profituri exagerate, și să introducă licitații competitive pentru reducerea costurilor echipamentelor militare. Noile licitații au economisit 100 de milioane de dolari. Aceste reforme, alături de încercările de restructurare a armatei, i-au adus opoziție din partea industriei de apărare și a birocrației militare.

Generalul Oleksandr Syrskyi, cu o experiență politică mai mare, s-a dovedit un negociator abil, reușind probabil să atragă de partea sa elitele afectate de reformele propuse de acesta. Fedorov nu a reușit să formeze o coaliție de susținători capabilă să îl protejeze de atacurile politice. Conflictul a culminat cu decizia lui Zelenski de a-l demite, măsură care a stârnit critici inclusiv din partea presei de stat. ”Zelenski a greșit. Ucrainenii au arătat cum funcționează societatea civilă”, arată un articol de opinie publicat de The Washington Post.

Războiul dronelor: succes ucrainean cu sprijin CIA

Un alt motiv al popularității lui Fedorov ține de succesul războiului dronelor. Este creditat pentru succesul loviturilor la distanță mare (asupra rafinăriilor din Rusia) și medie (asupra logisticii din spatele frontului rus). Chiar înainte de demiterea lui Fedorov, directorul CIA a declarat că dronele ucrainene au redus speranța de viață a soldaților ruși aflați pe front la doar 20-30 de minute. Însă un articol publicat la finalul anului 2025 de The New York Times arată că nu Fedorov este arhitectul acestui război al dronelor, ci spionajul american. CIA a compensat restrângerea ajutorului militar american după revenirea lui Donald Trump la putere ajutând Ucraina într-o campanie cu drone împotriva industriei energetice ruse. Agenții americani au studiat și ce anume instalații din rafinăriile ruse trebuie lovite. Criza carburantului din Rusia este măsura succesului acestei campanii la care CIA lucra din iunie 2025.

Zelenski pierde controlul asupra agendei politice

Președintele Zelenski a încercat să-l aducă în fruntea Apărării pe unul dintre foștii comandanți ai Politiei și fost ministru de Interne. A urmat unul dintre rarele momente de frondă în Rada Suprema. Deputații au refuzat, iar președintele a numit un ministru interimar – generalul Evgheni Hmara, unul dintre artizanii operațiunii cu drone care a eliminat o parte din triada nucleară a Rusiei – o parte din flota de bombardiere strategice.

Este pentru a doua oară într-un interval de un an când președintele Zelenski greșește în fața ucrainenilor și a partenerilor vestici. Cei din urmă au fost mult mai vocali la încercarea de limitare a independenței procuraturii anticorupție. În cazul Fedorov, admonestările au venit din partea presei occidentale. În acest interval de un an s-au adunat mai multe scandaluri de corupție. Cel mai cunoscut este ”dosarul Midas”, al sifonării a 100 de milioane de euro de către o rețea implicând un fost partener de afaceri al președintelui, miniștri și chiar pe șeful sau de cabinet al lui Zelenski, Andrii Yermak.

Mandatul președintelui Zelenski a expirat în mai 2024. Mandarul Radei Supreme s-a încheiat în iulie 2024. Legea marțiala nu permite organizarea alegerilor. Mandatul parlamentului a fost extins până acum de 20 de ori. Ultima extindere a fost votată pe 14 iulie. Tot atunci, deputații au votat pentru extinderea mobilizării generale.