Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, celebrată la înălțime

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi celebrată duminică în Capitală printr-o serie de evenimente.

Duminică, 19 iulie, de la ora 10.00, Bucureștiul devine centrul simbolic al aviației românești. La Monumentul Eroilor Aerului, din Piața Aviatorilor, va avea loc ceremonia militară și religioasă în memoria aviatorilor care au transformat zborul într-o misiune de curaj și sacrificiu.

Cerul Capitalei va fi survolat de o formație impresionantă de aeronave militare și aparate de zbor din România, Italia și Marea Britanie. Printre aeronavele care vor survola zona se numără:

F‑16 Fighting Falcon — avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene Române

— avioanele de luptă ale Forțelor Aeriene Române C‑130 Hercules și C‑27J Spartan — transport militar

și — transport militar AN‑30 — recunoaștere aeriană

— recunoaștere aeriană IAR‑330 — elicopter românesc multifuncțional

— elicopter românesc multifuncțional EC‑135 SMURD , S‑70M Black Hawk — intervenție și salvare

, — intervenție și salvare Bombardier Learjet 75 — Ministerul Afacerilor Interne

— Ministerul Afacerilor Interne SA‑365 Dauphin — Serviciul Român de Informații

— Serviciul Român de Informații Extra 300 — Aeroclubul României

— Aeroclubul României Eurofighter Typhoon — Forțele Aeriene Italiene și Regale Britanice

Survolurile se vor desfășura cu respectarea strictă a reglementărilor aeronautice, pentru a minimiza impactul asupra comunității locale.

Sâmbătă, 18 iulie, între orele 10.00–18.00, la Palatul Cercului Militar Național, Forțele Aeriene Române își prezintă programele educaționale pentru tinerii care visează la o carieră în aviație.

Sf. Ilie, ocrotitorul spiritual al piloților

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene nu este doar o ceremonie, ci un moment de recunoștință pentru cei care au apărat cerul României și un prilej de a inspira noile generații să privească spre înălțimi.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene este sărbătorită, în fiecare an, la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților.

La data de 1 aprilie 1913, intra în vigoare prima lege de organizare a aeronauticii militare din România, iar în baza articolului nr. 1 din lege, primele componente ale forţelor aeriene – aviaţia şi aerostaţia, erau subordonate unei structuri de comandament specializate – Serviciul de Aeronautică Militară, astfel, fiind înfiinţată o nouă categorie de forţe armate, Forţele Aeriene.