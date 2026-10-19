24 de români condamnați sau arestați au fost expulzați din Irlanda în România. Ei au interdicție 10 ani să mai intre în țară

Peste 20 de români au fost scoși duminică din Irlanda cu un zbor închiriat de Biroul Național de Imigrări al Irlandei (GNIB). Celor 24 de persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, li se interzice reintrarea în Republica Irlanda pentru perioade de până la 10 ani, potrivit irishtimes.com și rte.ie.

Aceștia au fost expulzați după ce au fost condamnați și închiși pentru infracțiuni precum jaf, violență domestică, agresiune sexuală, infracțiuni legate de droguri și crimă organizată.

Conform prevederilor directivei UE privind libera circulație, cetățenii UE pot fi expulzați cu forța dintr-un alt stat membru dacă autoritățile acestuia consideră că reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței publice, a bunăstării sau a ordinii publice.

Zborul a decolat de pe aeroportul din Dublin la ora 16:25 și a aterizat la București la ora 20:00, ora irlandeză, 22:00 ora României.

18 pușcăriași

Optsprezece dintre bărbați se aflau în închisoare la momentul respectiv și au fost scoși de GNIB din custodia Serviciului Penitenciar Irlandez.

Ceilalți șase au fost arestați în locații din Irlanda și reținuți înainte de a fi expulzați duminică.

Ei au fost însoțiți de personalul irlandez de la imigrări, personal medical, interpreți și un observator pentru drepturile omului.

Ministrul irlandez pentru Migrație, Colm Brophy a declarat că „este vital ca toți cei care locuiesc în acest stat să respecte și să se conformeze legilor sale.”

„Restricționarea dreptului la libera circulație al cetățenilor europeni nu este o măsură pe care o iau cu ușurință, dar trebuie să existe consecințe dacă comportamentul infracțional al unei persoane înseamnă că aceasta nu mai are dreptul să beneficieze de acest privilegiu”, a declarat ministrul irlandez al Justiției, Jim O’Callaghan.

Costul expulzării: 182.270 de euro

„Este important să recunoaștem că majoritatea cetățenilor români rezidenți în stat respectă legile noastre și aduc o contribuție pozitivă societății irlandeze”, a spus Brophy.

Șase operațiuni charter anterioare din acest an au dus la îndepărtarea a 221 de persoane. „Operațiunea de astăzi aduce totalul expulzărilor prin charter în 2026 la 245, inclusiv 91 de cetățeni ai UE care au fost expulzați din motive infracționale”, a precizat ministru.

Costul închirierii zborului a fost de 182.270 de euro.

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