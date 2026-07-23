Datoria publică a României a crescut cu 154,1 miliarde de lei în 2025. Statul avea datorii de 1.284 miliarde de lei la finalul anului

Datoria publică a României a crescut cu 154,1 miliarde de lei în anul 2025, ajungând la un total de 1.284 miliarde de lei la 31 decembrie, potrivit raportului privind datoria publică guvernamentală prezentat joi, 23 iulie, în ședința Guvernului.

Majorarea anuală a datoriei reprezintă o creștere de aproximativ 13,6% față de finalul anului 2024, când nivelul datoriei publice era de aproximativ 1.129,9 miliarde de lei.

Calculată ca medie pe întreg anul, creșterea datoriei echivalează cu peste 422 de milioane de lei pe zi. Această valoare reprezintă diferența dintre soldurile de la începutul și sfârșitul anului și nu înseamnă că statul a contractat zilnic împrumuturi în această sumă.

Datoria guvernamentală a depășit 1.255 miliarde de lei

Din totalul datoriei publice înregistrate la finalul anului 2025, cea mai mare parte era reprezentată de datoria publică guvernamentală.

Potrivit raportului prezentat de Guvern, aceasta era de 1.255,6 miliarde de lei. Datoria administrațiilor locale se ridica la 28,4 miliarde de lei.

Executivul explică majorarea datoriei prin necesitatea finanțării deficitului bugetar, refinanțarea datoriei ajunse la scadență și consolidarea rezervei în valută a Trezoreriei Statului.

România a ajuns la 59,3% din PIB datorie guvernamentală

Conform metodologiei europene, datoria guvernamentală brută a României a ajuns la 59,3% din PIB la sfârșitul anului 2025.

Prin metodologia națională, nivelul datoriei publice guvernamentale era de 57,7% din PIB.

România s-a apropiat astfel de pragul de 60% din PIB stabilit prin Tratatul de la Maastricht, aflându-se la 0,7 puncte procentuale sub această limită.

Guvernul precizează că România se afla pe locul 14 în Uniunea Europeană după ponderea datoriei în PIB. Nivelul era sub media zonei euro, de 87,8%, și sub media Uniunii Europene, de 81,7%.

În același timp, datele arată că ritmul de creștere a datoriei trebuie analizat în contextul evoluției economice și al deficitului bugetar.

Economia României a crescut cu 0,7% în 2025, în timp ce deficitul bugetar a fost de 7,7% din PIB. Potrivit metodologiei europene ESA, deficitul a fost de 7,9% din PIB, după nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.

Aproape jumătate din datoria guvernamentală este internă

La finalul anului 2025, 48,8% din datoria guvernamentală era reprezentată de datoria internă.

Statul s-a finanțat în principal prin titluri de stat emise pe piața locală. Pe piețele externe, finanțarea a provenit în special din emisiuni de euroobligațiuni și împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale.

Raportul prezentat de Guvern nu precizează în sinteza publicată valoarea dobânzilor plătite în 2025 și nici costul total estimat al serviciului datoriei în anii următori.

Guvernul estimează că măsurile de consolidare fiscală adoptate în 2025 vor permite reducerea treptată a deficitului bugetar până la 2,5% din PIB în 2034.

Potrivit estimărilor oficiale, datoria publică ar urma să fie menținută sub pragul de 60% din PIB pe termen mediu, în perioada 2031–2041.