7 B-2 și 14 bombe: portița de ieșire a lui Trump?

Aripa neoconservatoare si lobby-ul israelian de la Washington pare să fi avut câștig de cauză și, așa cum au cerut susținătorii unei lovituri împotriva facilităților nucleare iraniene, aviația americană a efectuat un raid nocturn împotriva Iranului, cu șapte bombardiere B-2 care au lansat 14 bombe anti-buncăr peste munții în care se presupune că stau ascunse instalațiile de îmbogățire a uraniului.

Obiectivul operațiunii a dost ”deliberat limitat”, a spus șeful Pentagonului, Peter Hegseth. Dar președintele Donald Trump spune că ”ambițiile nucleare iraniene au fost eliminate” și a subliniat că atacul SUA nu a vizat poporul iranian. ”Este de notat că operațiunea nu a vizat trupele iraniene sau civilii iranieni”, a spus Trump. Vicepresedintele JD Vance a spus: ”Putem spune cu 100% încredere că toate țintele au fost distruse”. După care același Vance a spus că ”programul nuclear a fost întârziat”, sugerând că distrugerea țintelor nucleare nu înseamnă și eliminarea ambițiilor nucleare iraniene, așa cum a spus președintele Trump. ”Nu voi intra în detalii informative despre ce am văzut în Iran. Dar am văzut multe și sunt încrezător că am amânat substanțial programul pentru arme nucleare – care a fost scopul atacului”.

Întrebat dacă SUA sunt în război cu Iranul, Vance a declarat: ”Nu suntem în război cu Iranul. Suntem în război cu programul nuclear al Iranului”.

Presa americană, cu The Atlantic și Politico în frunte, scrie că președintele Donald Trump a creat o perdea de fum pentru a induce în eroare armata iraniană, dând Iranului un termen de ”două săptămâni” pentru a fi de acord cu varianta americană a unui nou acord nuclear, în realitate Statele Unite pregătind în acest timp lovitura împotriva facilităților nucleare.

Dar, având în vedere declarațiile relativ contradictorii făcute după atac de administratia Trump, o serie de inconsistențe în relatările despre atacul în sine și declarații făcute de surse iraniene, se poate ca operațiunea ascunsă în spatele ”perdelei de fum” a președintelui Trump să fie ea însăși o ”perdea de fum” în cadrul unei strategii mai ample.

Jurnalistul de origine iraniană Mohammad Ali Shabani, membru a Royal United Services Institute (RUSI), scrie că surse de nivel înalt din Iran spun că administrația Trump a avertizat în prealabil Iranul despre lovitura asupra instalațiilor nucleare și a insistat că va fi ”o singură lovitură”. Shabani consideră că Donald Trump intenționează să repete scenariul din 2020, când SUA l-au asasinat pe generalul Qassem Soleimani, liderul Forțelor Quds ale Gardienilor Revoluției, permițând apoi Iranului să lanseze o ripostă simbolică.

Există și relatări despre discuții SUA-Iran purtate pe canale elvețiene (SUA se folosesc de ambasada Elveției la Teheran pentru comunicarea diplomatică), Washingtonul transmițând că, atât timp cât Iranul nu va riposta, SUA nu vor mai ataca instalațiile nucleare. Aici este de căutat și un indiciu legat si de lipsa vreunei reacții iraniene împotriva celor șapte bombardiere B-2 și a avioanelor de vânătoare care le-au însoțit.

Presa americană a scris că, la începutul lunii mai 2025, hutiții din Yemen susținuți de Iran au fost pe punctul de a doborî mai multe avioane americane, printre care și un F-35. La jumătatea lunii mai, SUA au negociat un acord cu hutiții, peste capul Israelului. Este greu de crezut că apărarea aeriană integrată a Iranului a devenit (după câteva nopți de bombardamente israeliene) incapabilă să mai riposteze la un atac aerian asupra facilităților nucleare, că nu mai exista niște baterii rusești S-300 sau niște avioane Sukhoi 24 care să hărțuiască avioanele americane. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a declarat: ”Nu avem informații despre vreun atac împotriva grupului de luptă american. Avioanele iraniene nu s-au ridicat de la sol și se pare că rachetele lor sol-aer nu ne-au văzut”.

În opinia specialiștilor, cele 14 bombe anti-buncăr lansate nu sunt suficiente pentru a penetra munții sub care se află instalațiile nucleare. La complexul subteran de la Fordow ar fi fost necesare șase asemenea bombe care să lovească exact același punct. Având în vedere toate acestea, se poate ca lovitura care a ”eliminat ambițiile nucleare iraniene” să fi fost mai degrabă o repetare a scenariului loviturii administrației Trump împotriva regimului Assad din Siria, în 2017 – un atac cu rachete de croazieră Tomahawk asupra unei baze aeriene care a lăsat niște gropi pe pistele de aterizare și al căror rol a fost mai degrabă de a reduce din presiunea neoconservatorilor asupra primei administrații Trump.

Pagubele produse de atacul American sunt imposibil de cunoscut. Imaginile ”din satelit” publicate în presa internațională pot fi foarte bine generate de inteligența artificială sau chiar imagini din jocuri video (așa cum s-a întâmplat în cazul războiului din Ucraina). Același lucru este valabil și pentru declarațiile oficialilor de la Pentagon și Casa Albă, având în minte precedentul atacului ucrainean cu drone asupra flotei ruse de bombardiere strategice – imediat după atac, Kievul a susținut că au fost lovite 41 de bombardiere, pentru ca apoi numărul să se reducă la mai puțin de 10 bombardiere.

În spatele ”perdelei de fum”, regimul de la Teheran ar fi putut avea contacte cu Statele Unite și permită o lovitură spectaculoasă și lipsită de efecte asupra instalațiilor nucleare, aceasta fiind calea prin care SUA să scape de presiunile israeliene și să poată negocia pe mai departe un acord nuclear cu Iranul. Este de notat că, în Israel, Yedioth Ahronoth a citat, după atacul american, surse din guvern care au indicat că Israelul este pregătit să pună capăt atacurilor, dacă Khamenei oprește orice ripostă”.

Indiferent de originile acestui atac aerian american și de daunele fizice produse, administrația Trump are în față două scenarii posibile.

Primul scenariu este cel al deschiderii unor noi negocieri, pornind de la noile realități (inclusiv de la posibilele distrugeri suferite de programul nuclear Iranian sau de la avertismentul clar transmis de SUA prin această misiune a bombardierelor). Iranul se poate abține de la o ripostă sau poate recurge la un atac restrâns și telefonat, așa cum a făcut-o și după asasinarea generalului Soleimani, și după loviturile israeliene din 2024. Este un scenariu care necesită multă disciplină militară și diplomatică, dar și o relativă încredere între părți. Donald Trump poate clama că a obținut o victorie împotriva Iranului și SUA nu vor fi prinse într-o spirală a escaladării, la fel și Israelul. Guvernul SUA și patrioții americani au avut ocazia să salute revenirea bombardierelor B-2 după o misiune de peste 30 de ore, cu o perdea de fum lansată de guvern și serviciile secrete, cu pregătiri minuțioase, cu alimentare în zbor, cu înconjurul Pământului și spre est, și spre vest, cu un bombardament spectaculos și ”ștergerea de pe fața pământului” a țintelor – o repetare a paradei militare de pe 14 iunie. Sunt indicii ca ayatollahii de la Teheran vor să urmeze acest scenariu, câtă vreme ripostele la atacurile israeliene lansate vreme de mai bine de o săptămână au fost atent calibrate și au dat impresia periculoasă că armata iraniană este foarte slabă. Acum, poate urma o lovitură iraniană de ”împăcare” și apoi pot începe negocieri.

Al doilea scenariu este prelungirea conflictului. Ceea ce Pentagonul a anunțat că este ”o singură lovitură” se poate transforma într-o campanie prelungită de bombardament, cu riposte iraniene prin atacuri cu rachete asupra Israelului, cu atentate în America și Occident și cu blocarea Strâmtorii Hormuz și creșterea agresivă a prețului petrolului. Este un scenariu pentru care Iranul este pregătit și pentru care a putut învăța din experiența războaielor din Irak sau Libia – state cu o populație și capabilități militare inferioare Iranului.

Între cele două scenarii poate apărea un al treilea – schimbarea de regim la Teheran. Câtă vreme obiectivul Republicii Islamice este distrugerea statului Israel, între cele doua țări nu poate fi pace, ci doar o încetare a ostilităților pe termen mai lung sau mai scurt. Întrebat despre posibilitatea asasinării liderului suprem Ali Khamenei de către Israel, vicepreședintele JD Vance a declarat că aceasta ”depinde de israelieni”, însă ”SUA nu vor o schimbare de regim, nu vrem să prelungim această situație și nici să ne mobilizăm militar mai mult decât am făcut-o, vrem sa punem capăt programului nuclear și să discutam cu iranienii despre un acord pe termen lung”. Însă președintele Donald Trump a avut, din nou, o poziție diferită, într-o postare pe social media: ”Nu este politically correct să folosit termenul ”schimbare de regim”, însă, dacă actualul regim iranian nu este în stare să Make Iran Great Again, de ce nu ar fi o schimbare de regim?”

Câtă vreme nu apar semnale că situația se îndreaptă spre cel de al doilea scenario, al confruntării deschise și de durată, Offguardian ne propune un exercițiu de reflecție. ”Președintele Trump a anunțat că US Air Force a efectuat ”lovituri de precizie” asupra facilităților nucleare iraniene. Iranul susține că facilitatea de la Fordow abia de a fost atinsă și fusese oricum ”evacuată cu luni înainte”.

Cine poate spune care este adevărul? Toate imaginile care circulă pot fi generate de inteligența artificială. Pot fi dintr-un joc video. Sau pot fi imagini din alte războaie. Poate că SUA au bombardat cu adevărat, poate că au fost distruse instalații și au murit oameni. Dar poate că au bombardat niște spații goale, nu au distrus nimic și nu a murit nimeni.

Știm că guvernele unor țări presupus ”inamice” pot coopera cu SUA pentru a vinde publicului niște minciuni. Iranienii au făcut asta în timpul pandemiei, guvernul iranian a fost exemplar în strategia draconică a izolării și vaccinării. Dacă SUA, Israelul și Iranul pot coopera pentru a oferi imaginea a pandemiei, de ce nu ar coopera și pentru a se preface că au un război. Marea întrebare rămâne de ce?”