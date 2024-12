A furat de la Șoșoacă. „M-a făcut putinistă”

Europarlamentara Diana Șoșoacă afirmă că Viktor Orban, care s-a întâlnit cu Donald Trump, i-a preluat toate acțiunile. Altfel, ea își arată prețuirea pentru premierul Ungariei și amintește că era numită putinistă când a fost la Ambasada Rusiei.

„IN LOC DE PACEA DE LA BUCUREȘTI, VA FI PACEA DE LA BUDAPESTA! Și așa le confunda lumea….. Nu pot decât să spun Felicitări, dle Viktor Orban!

Când în februarie 2022 eram unicul om politic din lume, unicul Senator care am ieșit cu Memorandumul: Neutralitate pentru România, Pacea de la București, și am cerut audiență la toate țările implicate, singura care m *a primit a fost Ambasada Rusiei, m-a înjurat toată lumea și m-a făcut putinista. La câteva luni , Viktor Orban mi-a preluat toate acțiunile și a început să își pună țara pe primul loc la nivel internațional, ajungând un factor decisiv în politica mondială. Prostii noștri de la putere, inculți din toate punctele de vedere, fara pic de pregătire politica și diplomatică, nu au înțeles nimic, nici măcar că USA și Rusia se vor înțelege și că va fi vai și amar de noi, din cauza idioților care ne conduc. Idioții de la putere au jucat rolul sclavilor care răspund la ordine, lăsând Romania în voia sorții hotărâte de alții după interesele lor. Nu străinii sunt de vina, ci noi pt că i-am lăsat. Cu un popor care niciodată nu reacționează și nu are mentalitate de învingător și luptător ( nu știu unde Dumnezeu s-a pierdut de-a lungul secolelor), am ajuns acum să fim mingea de ping-pong a tuturor și locul de unde se extrag cele mai multe bogății pt întreținerea imperiilor: ca pe vremea imperiului austro-ungar!

Puteam fi locul cel mai important de pe glob și să transformăm rușinoasa Pace de la București de acum in secol și ceva, in triumfătoarea Pace de la București cu o Românie demnă și suverană care sa conteze la toate negocierile lumii. Puteam fi noi un fel de Doha, Bruxelles dar ne-au reprezentat prostii și trădătorii.

Să vă aduceți aminte toată viața voastră de Diana Iovanovici-Şoşoacă, unicul om politic care a vrut să vă ridice din sclavie pentru a fi stăpâni și a fi priviti cu respect și recunoștință. Putea fi Pacea de la București. Acum este Pacea de la Budapesta, și ce să vezi, Trump se înțelege cu Puțin inclusiv cu privire la președintele României. Adică exact ce va tot spun de peste doi ani și jumătate, iar presa nu a făcut altceva, ca și o parte mare din popor, decât să mă înjure, insulte, ponegrească și să mă facă putinista și trădătoare. Mai mult, s-a adeverit că nici Cometa politica nu are sprijinul lui Trump și nici al lui Putin. Jucati-o p-asta! Acum cine a mințit? Inclusiv cu vizitele de peste ocean ale oamenilor lui Trump care nu au mai venit niciodată? Sa recurgi la minciuni atât de mizerabile pt a accede intr-o funcție, a-ți bate joc de poporul român și a-l minți doar pt că ai grave probleme și te crezi Mesia și îți bați joc de o lume întreagă, și faci și afirmații de bagi Romania în război, când Orban se chinuie sa facă pace, înseamnă că ne merităm soarta, pt că majoritatea românilor se duce dupa fenta. Pardon….după Cometa.

Închei prin a spune Bravo, Dle Viktor Orban, Bravo Ungaria,un stat mic care a devenit mare pt că un om de stat a știut să facă politică și a avut și funcția necesară, funcție data de un popor deștept care nu se duce dupa….Cometa!

Putea fi Pacea de la București! Putea ….dar nu a fost din cauza bolșevicilor prosti de la putere.

Acum este Pacea de la Budapesta! Nu pot sa nu admir, deși este proiectul meu, pe care cei cu funcții din Romania nu l-au vrut, nu l-au înțeles și nu au simțit istoria. Cu toate neînțelegerile mele cu Hartmann, are dreptate când spune Diana Iovanovici-Şoşoacă simte istoria! Da, domnule Hartmann, dar nu am funcția pt a și face România sa intre in istorie așa cum consider și îmi doresc să merite. SI cu toate acestea, am reușit mereu să pun Romania pe harta lumii, cu mult chin și lupta și DOAR CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU!

Dumnezeu sa ajute poporul român să își revină!

” Neutralitate pentru România. Pacea de la București…. Budapesta!”