A scris istorie! Declaraţia vedetei momentului, Diogo Costa

Naţionala Portugaliei s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale EURO 2024, după ce a învins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni seara, pe Frankfurt Arena, într-un meci în care scorul a fost alb atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor. Aşa cum se ştie, eroul acestei calificări a fost portarul Diogo Costa, care i-a salvat pe lusitani în prelungiri, dar şi la loviturile de departajare, apărând şuturile lui Josip Ilicic, Jure Balkovec şi Benjamin Verbic.

Diogo Costa a scris istorie la EURO, fiind primul portar care apără trei lovituri de departajare într-un meci.

„Eu cred că este cel mai bun meci din viaţa mea, poate meciul în care am fost cel mai util. Jucătorii îşi schimbă intenţiile şi modifică modul în care şutează. Deci trebuia să-mi urmez instinctul. Este ceea ce am simţit. Sunt foarte, foarte bucuros că am putut ajuta echipa”, a declarat Costa presei.

Diogo Costa a afirmat că s-a bucurat pentru Ronaldo că a reuşit să înscrie după penalty-ul ratat în min. 105 şi care l-a făcut să izbucnească în lacrimi pe superstarul portughez.

„Toţi am simţit că trebuie să credem în continuare, eu şi Cristiano, toată lumea face greşeli, dar lucrul cel mai important este cum reacţionăm după aceste greşeli”, a adăugat Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo, starul selecţionatei Portugaliei, a trecut luni de la ”tristeţea iniţială” după ratarea unui penalty în prelungirile meciului cu Slovenia, care i-a provocat lacrimile, la „bucuria de la final”, generată de calificarea echipei sale în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024.

„Tristeţe iniţială şi bucurie la final, asta îţi oferă fotbalul, este inexplicabil”, a declarat Ronaldo la finalul meciului de la Frankfurt, decis la loviturile de departajare.

„Aş fi putut să aduc victoria Portugaliei, dar nu am reuşit. Oblak mi-a apărat şutul. De un an nu am mai ratat niciun penalty şi, când am avut cea mai mare nevoie, a apărut Oblak”, a declarat atacantul lusitan.

„Este un sentiment de bucurie şi tristeţe în acelaşi timp, dar cel mai importantă este calificarea, echipa a meritat-o. Slovenia şi-a petrecut aproape tot timpul apărându-se. Felicitări colegilor mei, în special portarului nostru, care a avut trei intervenţii bune”, a adăugat cvintuplul câştigător al Balonului de Aur.

„Ăsta este fotbalul, e totul sau nimic”, a conchis Cristiano Ronaldo, care participă pentru a şasea oară în cariera sa la un turneu final de Campionat European, un record.

Portugalia va înfrunta în sferturile de finală selecţionata Franţei, într-o reeditare a finalei EURO 2016, câştigată de lusitani cu 1-0 după prelungiri pe Stade de France, meci în care Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi, după doar 25 de minute de joc, din cauza unei accidentări.