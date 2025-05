Aceasta să fie țara mea?

”Imaginați-vă cum ar privi Europa și lumea întreagă națiunea română cu Maia Sandu – Președinta Moldovei, absolventă de Harvard și Nicușor Dan – Președintele României, absolvent de Sorbona” (reclama oficială Nicușor Dan).

„Extremismul e o boală cronică, care dacă nu e ținută sub control, va paraliza tot organismul social. Dacă alegerile vor fi câștigate de Simion, vom intra într-o lungă și întunecată eră a istoriei noastre”. (Victoria Stoiciu- PSD, Republica Moldova, România).

Stelian Tănase: ”Dacă mergi pe mîna lui George Simion, trebuie să știi că primul lucru care se va întîmpla va fi că investitorul se va retrage, își ia banii și se duce acasă la el, în Occident. Iar tu ajungi șomer. Ce le dai să mănînce copiilor tăi? Te apuci de furat? Și este doar prima bucurie care ne așteaptă. Alta e că nu o să mai poți pleca în Occident la muncă- nici tu, nici ai tăi. E clar, nene?”.

Victor Rebengiuc: „De data aceasta numai unul contează. Îl cheamă Nicușor Dan”.

Emil Boc: „Dragi clujeni, să vă spun o veste bună. Luni, am semnat la Bucureşti contractul legat de realizarea centurii metropolitane a Clujului, care ne va ajuta să scăpăm de aglomeraţia din trafic de la Cluj. E vorba de un contract de peste 1,1 miliarde de euro, bani de la Comisia Europeană. S-avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitană a Clujului, că alți bani nu am şi să nu mă trimiteţi la Putin la Moscova să-mi dea bani de centură, că nu mă duc! Şi dacă m-aş duce, tot nu mi-ar da, că nu are şi chiar dacă ar avea, tot nu ne-ar da! Că ei sunt obişnuiţi să ia, nu să dea”.

Circarul actor Mihai Bendeac: „Mesaj pentru domnul parazit social care sloboade maxime patriotarde și bășini pe gură: Părinții unui copil care mânca doar cartofi trebuie decăzuți din drepturile parentale. Asta pentru că ăia, prin faptul că nu muncesc, că beau, că joacă la păcănele, pun viața acelor copii în primejdie”, a susținut actorul într-o notă dură. Și a continuat: „Haideți să ne împăcăm cu ideea cu trăim, în sfârșit, într-un stat occidental în care o familie în care tatăl face Uber sau Bolt 10 ore pe zi de luni până vineri și mama coace cozonaci la o patiserie, venitul familiei permite o alimentatie complet sănătoasă, permite o îmbrăcăminte decentă, rechizite, cărți și chiar două vacanțe pe an. Sigur, nu la Dubai, dar una la o pensiune în Maramureș și alta de câteva zile în orice capitală europeană”. ( Libertatea, Cristina Pîrvu)

-„Tataie, la mulți ani, și cu ocazia asta vreau să te întreb și eu cu cine votezi tu”, zice Dani Mocanu (manelist).

„Cu Nicușor Dan”, răspunde seniorul Mocanu.

„Cu Nicușor Dan. Să trăiască, Doamne-ajută, atunci și eu votez cu el dacă tu votezi cu el”, explică Dani Mocanu.